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Automata coin nedir? ATA Token açıklaması

Son zamanlarda gündem de yerini alan coinlerden, Automata coin merakları arttırdı. Automata satış detaylar hakkında araştırmalar arttı. Kripto borsa piyasasında adını duyuran Automata hakkında merak edilenler detaylarıyla haberimizde

02 Haziran 2021 Çarşamba 14:41
Automata coin nedir? ATA Token açıklaması
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Dünyanın en büyük kripto para borsasından olan Biance popülerliğini arttırdı. Başarısının devam etmesini planlama için Automata Network projesi oluşturuldu. Bununla birlikte olarak coinler ile işbirliği devam ediyor. Automata Network, birden fazla yazılım sağlayan ve merkezi olarak bilinen hizmet sektörüdür. Belirlenen bu sistem ile en son şifreleme ve gizlilik koruma seçenekleri çeşitlendirilerek MEV gibi çeşitler kullanıma açılır.

Automata Network tarafından hazırlanan işlemler belirli sıraya konularak MEV tarafından çözümü olan Conveyor’u geliştiriyor. İşlemler sırasında düzenlenen yapılar ağ boyunca yayınlandığından sipariş edilen işlemlerde silme olanağı imkansız hale geliyor. Planlamış ve düzenlenmiş olan kullanımların durumları belirli şartlara sahiptir. Gerekli olan düzenlemeler şöyledir;

  • Yönetim: ATA tokeni sahipleri sunulan tekliflerde ağ seçenekleri oluşturabilir ve bu açıdan oy kullanabilir.
  • Madencilik ödülleri: Bilgi işlem ve depolama madencileri, uygulamaları çalıştırarak ve ağdaki kullanıcılar için işlemler gerçekleştirerek ATA tokenleri kazanır.
  • Protokol ücretleri: Madencilik sektöründe ortaya çıkan depolamalar ve hesaplama işlemleri için ödeme yapılır.
  • Geode tahsisi: Kullanıcılar, Geode müzayedelerine katılmak için ATA tokenlerini bağlayabilir.

Automata Network (ATA)  token satış detayları

  • Token Adı: Automata Network (ATA)
  • Maksimum token kaynağı: 1.000.000.000 ATA
  • Launchpool token ödülleri: 40.000.000 ATA (maksimum token arzının %4’ü)
  • İlk Dolaşan Arz: 172.252.000 ATA (maksimum token arzının %17,2’si)
  • Akıllı Sözleşme Adresi: ATA (ERC-20); ATA (BEP-20)
  • Stake Koşulları: Üst sınır yok. KYC gerekmez

Desteklenen Havuzlar:

  • Satek BNB: ödül olarak 28.000.000 ATA (%70)
  • Stake BUSD: 4.000.000 ATA ödül (%10)
  • Stake DOT: Ödüllerde 8.000.000 ATA (%20)
  • Farming Dönemi: 02.06.2021- 01.07.2021

Son Güncelleme: 02.06.2021 14:41
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Anahtar Kelimeler:
Kripto Para BorsasıAutomata Coin PiyasasıATA Seçenekleri
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