Askerdeyken borç ödenir mi? Erteleme işlemleri nasıl yapılır?

Türkiye’ de bir çok insan askerlik görevini yapmaya giderek gündelik yaşantısını geride bırakmakta, o zamana ait gündelik işlerini ise askerden sonrasına sarkıtmaktadır. Askerlik görevini yapmadan önce bulunan banka borçları özel veya devlet bankalarına hesaplı bir ödeme yapılmalıdır çünkü bankalar ödemeyi ertelemeyecek gününde bulunan borcu talep edecektir. Yani askere gitmeden önce bulunan banka veya kredi kartı borcu geciktirilmeden ödenmelidir. Kişinin askere gitmesi hiçbir şartı değiştirmeyecek ve gündelik hayattaki faiz gibi ek ücretlendirmeler de yapılacaktır, gününde ödenmediği taktirde ise ödeme gününü geç bir zamanda yaptığınız için ek faiz uygulanacaktır. Borcu yatırmayı aksatan veya tamamen bırakan kimsenin ise askerliği bir şeyi değiştirmeyecek, hakkında bankanın politikası gereği icra ve bir daha herhangi bir bankadan yararlanmaması için listeye alınacaktır. Sivil yaşamında bulunduğu eve icra gönderilir ve borcunuz silinmez. Askerliği bedelli yapmak isteyenlere ise bedelli askerlik kredisi alınabilir ama aynı şekilde bu kredinin borçları da zamanında verilmelidir. Krediyi sonradan ödemek ise sadece bankalar tarafından verilen ertelenmiş kredi ile olmakta.

Askerlikte Ödemeler İçin Hesap ve Kredi Kartı:

Askerde kişinin hesap veya kredi kartı kullanması zorunlu kılınmıştır. Nakit kullanmak ve taşımak yasaklanmıştır ve nakit ödemesi yapmaya çalışmanız halinde askeriye bunu kabul etmeyecektir. Askerlikte olan biri nakit parayı sadece alınan izinlerde kullanabilir tabii kredi veya banka kartı ile de ödeme yapabilirler. Kartınız olmadığı taktirde yeni bir hesap kartı PTT tarafından asker için sağlanacaktır. Öte yandan her ay harçlık yatar ve askerler bu kartı istediği gibi kullanır. Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma vakıflarından başvuru yaptığınız taktirde, borç ya da parasızlık çeken kimseye yardım yapılmaktadır. Aynı zamanda belediye ve kaymakamlıklardan da ihtiyaç sahibi askerlere yardım yapılmaktadır.