Asgari ücretliye müjdeli haber geldi! 2021 yılında maaşlar 400 TL artacak

2020 yılı koronavirüs salgını sonucunda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik sıkıntıları beraberinde getirdi. Devlet yardım kampanyalarında bulunsa da bu yardımlar yeterli olmadı. Yeni yılla birlikte vatandaşların ekonomik sorunlarının azaltılması kapsamında asgari ücrete yeni bir düzenleme yapılacak.

Yapılan hazırlıklara göre asgari ücretin 400 TL artması bekleniyor. Asgari ücretteki bu artışın en büyük nedeni olarak yaşanan ekonomik sıkıntılar ve yükselen enflasyon oranı olarak gösteriliyor.

Asgari ücretliye gelir vergisi dilimi değişikliği

Yılın son çeyreğiyle birlikte yeni yılda asgari ücretle ilgili yeni değişiklikler yapılacak. Bu değişikliklerden biri de vergi diliminde yaşanacak.

Eylül ayında asgari ücretliler için vergi dilimi değişikliğine gidilmişti. Söz konusu değişikliklere yeni yılda da devam edilmesi bekleniyor. Eylül ayındaki düzenlemede asgari ücretlinin kazançlarının bir bölümünde %15 diğer bölümünde %20’lik vergilendirme yapılmıştı.

Yılın ilk 8 ayında asgari ücretliden 375 TL olarak kesinti yapılırken, bu aydan sonraki dönem için 400 TL kesinti yapılacak. Son 3 aylık dönemde ise bu tutar 500 TL olarak alınacak.

Asgari ücrete ne zaman zam yapılacak? 2021 asgari ücreti ne kadar olacak?

Asgari ücret zam görüşmeleri her yılın sonunda yani Aralık ayında görüşülmeye başlanır. Bu yılda Aralık ayında yapılacak 3 görüşmenin sonucunda yeni asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.

Söz konusu 3 toplantının ilki işçilerle yapılırken, ikinci toplantı işverenlerle, üçüncü toplantı ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılmaktadır.

Asgari ücrete ek zam müjdesi ile 400 TL zam

2020 yılında asgari ücrete %15 zam yapılarak 2.324 TL olmuştu. Yeni yılda yapılacak zam ve vergi düzenlemesinin ardından asgari ücrete yapılacak zammın yanı sıra 400 TL ek zam yapılması gündeme geldi.