Asgari ücretliye müjde! 686 TL Ek ödeme geliyor!

Korona virüs döneminin en az ekonomik zarar ile atlatmak isteyen devlet, yaptığı yardımlar ve destek ödemeleri ile vatandaşların maddi sıkıntılardan kurtulmasını hedefliyor. Bu konu hakkında birçok çalışma yürüten devlet, kısa çalışma ödeneği gibi ödeneklerle ücretsiz izne çıkarılmış vatandaşların dahi rahat nefes almasını sağlıyor. Bu süreçte en çok dikkat çeken konulardan biri de asgari ücretliler oluyor.
2020 yılında asgari ücretliye verilecek olan günlük ücret 98,1 TL olarak belirlenmişti. Bu tutarın ardından yıllardır gündeme gelen 31 gün olan ayların ödemeleri hakkında gerekli açıklamalar yapıldı. Maaşlarına eklenecek olan ekstra gün paraları ile çalışanlar 31 çeken aylardaki iş karşılıklarını almış olacaklar.
Bayram öncesi dağıtılmaya başlanan ikramiyelerin asgari ücretliye verilip verilmeyeceği tartışma konusu oldu. Bu konu hakkında resmi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdeleri olduğunu söylemesi tüm vatandaşları ümitlendirdi.
Gelir İradesi Başkanlığı tarafından gelen açıklama!
Ödeme ne kadar yapılacak?
Yapılan açıklamaya göre 98,1 TL olan günlük asgari ücret işçi ücretinin maaşa göre hesaplanarak kesintiler sonucunda 77,45 TL olarak çalışanlara ödenmesine karar kılınmıştır. Bu ödemeler 31 çeken aylarda çalışanların maaşlarına ek olarak işveren tarafından ödenmelidir.
Bu açıklama ile birlikte yılda 7 ayın 31 gün olması göz önünde bulundurulduğunda bir asgari ücretli kişi yılda 686,7 TL ek ödeme alacak. Bu ücretlerin ödenmemesi halinde çalışanlar işverenlerden bu ücreti isteme hakkına sahiptir.
Yıllık 686,7 TL’lik ek ödemelerini de alabilecek olan çalışanlar bu ödemeleri asgari ücretlerine göre hesaplanarak işverenler tarafından ödenecektir. Bu ödemeler çalışanların hakkı doğrultusunda ödenmezse kişi bunu gerekli mahkemelere taşıma hakkına sahiptir.
1 TANE İŞVEREN DE CIKARSIN SU PARAYI ÖDESİN HELAL DİYECEM. DEVLET İŞVERENDEN SÖKE SÖKE ALİP İŞÇİYE VERMELİYDİ. DOGRU KARAR AMA UYGULAMASI GENE YANLİŞ OLMUS. İŞÇİ SES CIKARAMAZ İŞİMDEN OLMAYAYIM GÖZE BATMAYAYIM DİYE İŞVEREN ZATEN ÖDEMEZ YAZIK MEMLEKETIM İNSANINA OLAN HEP GARİBANA OLUYOR ZATEN
O işçi arkadaşlarıma diyorumki sakın mahkemeyle uğraşmayın çünkü bizim kanunlar zenginden yana ben 4 yıldan fazladır 8 yıl çalıştığım iş yerinden ssk dan kıdem tazminatı alabilir yazısı aldığım halde tazminatımı alamadım niyemi mahkeme 4 yıl uzatın da diğer işçilerde hakkını arayınca şirket iflas verdi isim değiştirip yoluna devam etti mahkemede kazandığım halde adam iflas etmiş neyini alacan diyor kardeşim bi soruştur bakayım gerçekten iflasını etmiş gariban olsaydı midesindeki lokmayı bile alırdın
Tamamen yalan boş haber seçim zamanı asgari üçretliler gerekeni yapacak bu arada ayasofya cami oldu müjde
Aynen öyle.. Yazık biz işçilere. Hiç bir hükümetki sahip çıkmamıştır asgari ücretle çalışana.. Farzı kifaye. Haber yapabilirsiniz. Ben asgari ücretli bir çalışanım.4 aydır 15 gün sigortalı gösterilerek iş yerim tarafından devletten 585 TL işsizlik fonu yatmakta. Lakin biz tam mesai 30.31 gün olarak çalıştırılıyoruz.resmi bankaya. 1240 lira yatıyor. Edende 495 lira veriyor... Eee kim karlı kim zararlı.. Devletin sayesinde, sistem bozukluğu sebebiyle ben işçi işimi kaybetmemek namına zararda.. Ve yine zengin işverenin karda...
Bu ödenek ne zaman verilmeye başladı bizim haberimiz yok.. Asgari ücret ile çalışan biriyim
Ben de askeri ucretle callşlyom callştlglm şirket klrlkkale hlzll TİREN yad zaten 3gün callşlyom 4klzlm var 375tl agiynen birlikte 2550tl.allyom.2700tl alacam yerde
Ya yok ögle birsey 1 senedir aynı muhabbet orta birsey yok .milleti heveslendiriyosunuz.okeylendigi zaman konusun burda milleti umutlandirmayin ey gürses gazetesi