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Asgari ücretlilere rahat bir nefes aldıracak 375 TL ödeme yapılacak

Covid-19 dönemi içinde maddi olarak sıkıntıya giren asgari ücretliler için yeni bir ek ödeme daha yapılıyor. AGİ'den faydalananlar için 375 TL'ye kadar ödeme yapılacağı ifade edildi...

19 Ekim 2020 Pazartesi 16:27
Asgari ücretlilere rahat bir nefes aldıracak 375 TL ödeme yapılacak
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Ülkemizde ve dünyada uzun süredir etkisini devam ettiren Covid-19 salgını nedeniyle milyonlarca kişi geçim sıkıntısı yaşamaya başladı. Özellikle asgari ücret ile çalışanlar düşük maaşları yüzünden devlet desteklerini dört gözle bekliyorlar.

Son olarak asgari ücretle çalışan vatandaşlara ek bir ödeme yapılacağı bilgisi paylaşıldı. 375 TL ödeme yapılacağı ifade edilirken diğer yandan bu desteği sadece başvuranların elde edebilecekleri aktarıldı. Bunun için asgari ücretlilerin AGİ fark başvurusunda bulunması ve bildirmeleri gerekmekte.


Doğum sebebiyle ücretsiz izin kullanmak durumunda kalan eş AGİ’lerinden kaynaklı da bu haktan faydalanılabilecek. Bu uygulama ile birlikte asgari ücretle çalışanlara 375 TL’ye kadar değişebilen miktarda ödeme yapılacak.

2020 senesinde eşi çalışmayan, ücretli, çocuk sahibi olan kişilere aylık 297.98 TL üzerinde indirim verilecek. İndirimden yararlanacak olan kişilerin eşinin çalışması halinde ise 253,83 TL indirim yapılacak. Diğer yandan evli olan eşlerin çalışmaması ve çiftin 3 çocuğunun olması halinde ise bu miktar 375 TL seviyesinde verilecek. Bu ücretler maaşlara yansıtılarak verilecek.

AGİ Ödemesi İçin Bildirim Yapılması Gerek

Kendi çalışan fakat eşi doğum iznine çıkan çalışanlar için AGİ ödemeleri verilebiliyor. Ancak bu haktan yararlanılabilmesi için kesinlikle başvuru yapılması gerekiyor. Başvuru yapılmaması halinde bu hak elde edilemiyor. Ayrıca kişinin izinli olduğu süreçte maaş almaması, gelir elde etmemesi koşulu sunuluyor.



Son Güncelleme: 19.10.2020 16:27
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Anahtar Kelimeler:
AGİEk ödemeAsgari Maaş
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