Asgari ücretli çalışan ne kadar ihtiyaç kredisi çekebilir?

Asgari ücret 2020 yılında 2324 TL olarak güncellendi. Mili gelirin artmasıyla birlikte zengin ve fakir arasındaki uçurum artış göstermekte ve bu nedenle hayat pahalılığı da artış göstermektedir. Hayat şartlarının pahalılaşması özellikle de asgari ücretle çalışan kişilerin maddi sıkıntı yaşamasına neden olmaktadır.

Asgari ücretle çalışan kişi ne kadar ihtiyaç kredisi alabilir?

İlk olarak kredi çeken kişinin kredi notunun iyi olması gerekiyor. Bunun için bankaya olan borçların düzenli olarak ödenmesi ve kredi kartı borç ödemelerinin aksatılmaması gerekiyor. İhtiyaç kredisi çekmeden önce bankaların faiz oranlarının araştırılması gerekiyor.

BDDK düzenlemesine göre kredi çekebilmek için aylık kazanca bakılmaktadır. Kredilerde en fazla aylık kazancın yarısı kadar ödeme yapılabilmektedir. İhtiyaç kredilerinde en çok 48 aya kadar vade yapılabilmekte ve bankadan çekebileceğiniz maksimum tutar 55.200 TL olacaktır.

Asgari ücretle çalıştığınız sırada eşiniz de sizinle aynı tutarda maaş alıyorsa, eşinizin kefil olması kredi tutarını artıracaktır. Bu süreçte evli eşin kefil imzalaması gerekmektedir.