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Asgari ücretli çalışan maaşlarına 350 TL zam gelecek

Asgari ücrete artış mı geliyor? Teklifin yasalaşması durumunda 350 Türk Lirası değerinde zam kapıda.

27 Ağustos 2020 Perşembe 15:21
Asgari ücretli çalışan maaşlarına 350 TL zam gelecek
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Türkiye’de asgari ücretle geçinen çok sayıda insan var. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman TBMM'ye teklifle gitti.

İçinde bulunduğumuz yılda Karaduman tarafından meclise asgari ücrete 350 liralık bir zam teklifi sunmuş durumda. Onay alması durumunda asgari ücrete toplamda 350 lira değerinde bir artış gelmesi bekleniyor.

İşte TBMM'ye sunulan o teklif

MADDE 1 – 31/12/1960 senesinde ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


“4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde belirtilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirlediği asgari ücret karşılığında çalışan işçilerin ücretleri.”

MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütülür.

Saadet Partisi Konya Milletvekili'nin asgari ücretle alakalı olarak yaptığı bu teklif TBMM gündeminde olduğu takdirde komisyondan geçerse genel kurul oylamasından sonra onay verilerek yasalaştırılacak. Bu teklifin yasalaşması durumunda bu tutardan yapılan %15 değerinde yapılan kesintiler son bulacak. Yani asgari ücret alan bir vatandaş toplamda 350 liralık bir artışa kavuşacak.



Son Güncelleme: 27.08.2020 15:21
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