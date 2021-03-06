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Asgari ücretli çalışan hangi bankadan, en fazla ne kadar kredi çekebilir?

Almış olunan maaş oranına göre belirlenen kredi oranlarına faiz işlemleri de o doğrultuda yapılır. Asgari ücretli ne kadar kredi çekebilir? Faiz oranları değişiklik gösterir mi? Hangi bankalar asgari ücret ile çalışana kredi verir? gibi soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

06 Mart 2021 Cumartesi 09:04
Asgari ücretli çalışan hangi bankadan, en fazla ne kadar kredi çekebilir?
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Türkiye'de bulunan bütün bankalar, şahsın maaş tutarına göre kredi verebilir. Kredi konusunda en sık tercih edilen kamu bankalarıdır. Ziraat Bankası, Halk Bank ve Türkiye İş Bankası olmak üzeredir. Bankaların resmi adreslerinden kredi hesaplama butonuna tıklayarak tahmini ödeme şekli, faiz tutarı gibi rakamlar belirli olmaktadır. Kesin ve net bir bilgi alabilmek için bankaya şahsen başvuru yapmanız en doğrusudur.

Asgari Ücretli Ne Kadar Kredi Çekebilir?

Çekilecek kredi tutarındaki hesaplamalar en uzun vadeye göre çıkartılabilecek ortalama en yüksek miktarlardan yapılmıştır. Bankadan çekebileceğiniz kredi miktarı maaş aldığınız bankanın uyguladığı hesaplamaya göre, kredi notunuza ve diğer etkenlere göre değişkenlik gösterebilmektedir. Kredi çekip çekememe durumunuz banka sicilinizle alakalıdır. Asgari ücretli ve sigortalı çalışan olmanız sıraladığımız kredileri kesin olarak çekebileceğiniz anlamına gelmemektedir. 

Asgari Ücretlliye Hangi Bankalar Kredi Verir?

Kamu bankaları başta olmak üzere; Ziraat Bankası, Halkbank, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi, Cepteteb ve Qnb Finansbank yer almaktadır. 

 



Son Güncelleme: 06.03.2021 09:04
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