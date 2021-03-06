Asgari ücretli çalışan hangi bankadan, en fazla ne kadar kredi çekebilir?

Türkiye'de bulunan bütün bankalar, şahsın maaş tutarına göre kredi verebilir. Kredi konusunda en sık tercih edilen kamu bankalarıdır. Ziraat Bankası, Halk Bank ve Türkiye İş Bankası olmak üzeredir. Bankaların resmi adreslerinden kredi hesaplama butonuna tıklayarak tahmini ödeme şekli, faiz tutarı gibi rakamlar belirli olmaktadır. Kesin ve net bir bilgi alabilmek için bankaya şahsen başvuru yapmanız en doğrusudur.

Asgari Ücretli Ne Kadar Kredi Çekebilir?

Asgari Ücretlliye Hangi Bankalar Kredi Verir?

Çekilecek kredi tutarındaki hesaplamalar en uzun vadeye göre çıkartılabilecek ortalama en yüksek miktarlardan yapılmıştır. Bankadan çekebileceğiniz kredi miktarı maaş aldığınız bankanın uyguladığı hesaplamaya göre, kredi notunuza ve diğer etkenlere göre değişkenlik gösterebilmektedir. Kredi çekip çekememe durumunuz banka sicilinizle alakalıdır.li ve sigortalı çalışan olmanız sıraladığımız kredileri kesin olarak çekebileceğiniz anlamına gelmemektedir.

Kamu bankaları başta olmak üzere; Ziraat Bankası, Halkbank, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi, Cepteteb ve Qnb Finansbank yer almaktadır.