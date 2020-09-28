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Asgari ücretle çalışanlara AGİ üzerinden ek ödeme müjdesi!

Türkiye’de özel sektörlerde çalışanların pek çoğu asgari ücret miktarında para almaktadır. Bundan dolayı asgari ücrette yapılacak olan değişiklik milyonları ilgilendiriyor. Milyonlarca asgari ücretle çalışan kişilere AGİ'den müjde haber geldi, gelen müjdeyle Ekim ayı için ek AGİ ödemesi yapılacaktır. İşte detaylar...

28 Eylül 2020 Pazartesi 01:40
Asgari ücretle çalışanlara AGİ üzerinden ek ödeme müjdesi!
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Asgari Ücretli Çalışanlara Ekim Ayında İlave AGİ Müjdesi Geldi! 

Gelir vergisi düzenlemeleri ile milyonlarca asgari ücretli çalışanı ilgilendiren düzenlemeler imzalandı. Düzenlemelere göre asgari ücret hesaplaması Ekim ayından itibaren değişmiştir. Maalesef AGİ ödemesi yüksek olanların maaşları kesilecek. Vergi seviyesi değiştirildikten sonra asgari ücretli çalışanların ücretleri düşürülecek. Ancak son dakikada gelen müjde ile ek AGİ uygulamaları başladı. Asgari ücretli çalışanların maaşlarının düşürülmemesi için devlet ekstra AGİ müjdesini verdi.

Asgari Ücret Gelir Vergisi Hesaplaması 2020


2020 yılı için yeni vergi düzenlemesi ile gelir vergisi eşikleri yeniden tanımlandı. Ocak-Ağustos ayları arasında asgari ücrete uygulanan yüzde 15'lik asgari gelir vergisi indirimi, yılın ilk 8 ayını kapsayacak şekilde, yıl sonu itibarıyla yüzde 20'lik kısma dahil edilmiştir.

Milyonlarca asgari ücretli işçiyi hedefleyen bu hüküm, asgari ücretin kesilmesi ve düşürülmesi anlamına geliyordu. Ancak bu düşüş, yeni devlet müdahalesi sayesinde ek AGİ desteğinin müjdesi ile engellendi.

Devlet eylül ayında çalışanlara 25 TL, Ekim, Kasım ve Aralık'ta 125 TL asgari ücret sağlayacak. Bu destek sayesinde asgari ücret alanlar vergi dilimindeki değişiklik nedeniyle üst vergi dilimine geçseler bile ek AGİ desteği sayesinde gelir kaybetmeyecekler. Dolayısıyla en düşük asgari ücret eşiği değişse bile 2.324 TL'nin altına düşmeyecek.

 



Son Güncelleme: 28.09.2020 01:40
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Anahtar Kelimeler:
AGİEk ödeme
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