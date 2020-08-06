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Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak!

Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak. Gelir İradesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bazı aylarda 31 gün olması sebebiyle eksik günlerin ödemeleri maaşlarla birlikte kişiye yapılacaktır.

06 Ağustos 2020 Perşembe 13:09
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak!
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Korona virüs döneminin en az ekonomik zarar ile atlatmak isteyen devlet, yaptığı yardımlar ve destek ödemeleri ile vatandaşların maddi sıkıntılardan kurtulmasını hedefliyor. Bu konu hakkında birçok çalışma yürüten devlet, kısa çalışma ödeneği gibi ödeneklerle ücretsiz izne çıkarılmış vatandaşların dahi rahat nefes almasını sağlıyor. Bu süreçte en çok dikkat çeken konulardan biri de asgari ücretliler oluyor.

2020 yılında asgari ücretliye verilecek olan günlük ücret 98,1 TL olarak belirlenmişti. Bu tutarın ardından yıllardır gündeme gelen 31 gün olan ayların ödemeleri hakkında gerekli açıklamalar yapıldı. Maaşlarına eklenecek olan ekstra gün paraları ile çalışanlar 31 çeken aylardaki iş karşılıklarını almış olacaklar.

Bayram öncesi dağıtılmaya başlanan ikramiyelerin asgari ücretliye verilip verilmeyeceği tartışma konusu oldu. Bu konu hakkında resmi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdeleri olduğunu söylemesi tüm vatandaşları ümitlendirdi.

Gelir İradesi Başkanlığı tarafından gelen açıklama!


Ek asgari geçim indirimi hakkında açıklamalarda bulunan Gelir İradesi Başkanlığı, 31 çeken aylara ait ekstra ödemelerin yapılacağını duyurdu. İşçilere yapılacak olan bu ödemelerin ek asgari ücret indirimine bir etkisinin olmayacağını açıklayan Başkanlık, herhangi bir indirimin söz konusu olmadığını söyledi.

Ödeme ne kadar yapılacak?

Yapılan açıklamaya göre 98,1 TL olan günlük asgari ücret işçi ücretinin maaşa göre hesaplanarak kesintiler sonucunda 77,45 TL olarak çalışanlara ödenmesine karar kılınmıştır. Bu ödemeler 31 çeken aylarda çalışanların maaşlarına ek olarak işveren tarafından ödenmelidir.

Bu açıklama ile birlikte yılda 7 ayın 31 gün olması göz önünde bulundurulduğunda bir asgari ücretli kişi yılda 686,7 TL ek ödeme alacak. Bu ücretlerin ödenmemesi halinde çalışanlar işverenlerden bu ücreti isteme hakkına sahiptir.

Yıllık 686,7 TL’lik ek ödemelerini de alabilecek olan çalışanlar bu ödemeleri asgari ücretlerine göre hesaplanarak işverenler tarafından ödenecektir. Bu ödemeler çalışanların hakkı doğrultusunda ödenmezse kişi bunu gerekli mahkemelere taşıma hakkına sahiptir.



Son Güncelleme: 06.08.2020 13:09
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MERVE ÖZBAY 2020-08-06 13:47:43

1 TANE İŞVEREN DE CIKARSIN SU PARAYI ÖDESİN HELAL DİYECEM. DEVLET İŞVERENDEN SÖKE SÖKE ALİP İŞÇİYE VERMELİYDİ. DOGRU KARAR AMA UYGULAMASI GENE YANLİŞ OLMUS. İŞÇİ SES CIKARAMAZ İŞİMDEN OLMAYAYIM GÖZE BATMAYAYIM DİYE İŞVEREN ZATEN ÖDEMEZ YAZIK MEMLEKETIM İNSANINA OLAN HEP GARİBANA OLUYOR ZATEN

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