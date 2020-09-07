İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim...
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmza atılacak
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı!...
Fenerbahçe, Michael Frey için son kararını verdi
Fenerbahçe, Michael Frey için son...
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı koydu
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına...

Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak! Gelir İradesi Başkanlığı açıkladı!

Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak. Gelir İradesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bazı aylarda 31 gün olması sebebiyle eksik günlerin ödemeleri maaşlarla birlikte kişiye yapılacaktır.

07 Eylül 2020 Pazartesi 14:44
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak! Gelir İradesi Başkanlığı açıkladı!
Takip Et:

Korona virüs döneminin en az ekonomik zarar ile atlatmak isteyen devlet, yaptığı yardımlar ve destek ödemeleri ile vatandaşların maddi sıkıntılardan kurtulmasını hedefliyor. Bu konu hakkında birçok çalışma yürüten devlet, kısa çalışma ödeneği gibi ödeneklerle ücretsiz izne çıkarılmış vatandaşların dahi rahat nefes almasını sağlıyor. Bu süreçte en çok dikkat çeken konulardan biri de asgari ücretliler oluyor.

2020 yılında asgari ücretliye verilecek olan günlük ücret 98,1 TL olarak belirlenmişti. Bu tutarın ardından yıllardır gündeme gelen 31 gün olan ayların ödemeleri hakkında gerekli açıklamalar yapıldı. Maaşlarına eklenecek olan ekstra gün paraları ile çalışanlar 31 çeken aylardaki iş karşılıklarını almış olacaklar.

Bayram öncesi dağıtılmaya başlanan ikramiyelerin asgari ücretliye verilip verilmeyeceği tartışma konusu oldu. Bu konu hakkında resmi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdeleri olduğunu söylemesi tüm vatandaşları ümitlendirdi.

Gelir İradesi Başkanlığı tarafından gelen açıklama!


Ek asgari geçim indirimi hakkında açıklamalarda bulunan Gelir İradesi Başkanlığı, 31 çeken aylara ait ekstra ödemelerin yapılacağını duyurdu. İşçilere yapılacak olan bu ödemelerin ek asgari ücret indirimine bir etkisinin olmayacağını açıklayan Başkanlık, herhangi bir indirimin söz konusu olmadığını söyledi.

Ödeme ne kadar yapılacak?

Yapılan açıklamaya göre 98,1 TL olan günlük asgari ücret işçi ücretinin maaşa göre hesaplanarak kesintiler sonucunda 77,45 TL olarak çalışanlara ödenmesine karar kılınmıştır. Bu ödemeler 31 çeken aylarda çalışanların maaşlarına ek olarak işveren tarafından ödenmelidir.

Bu açıklama ile birlikte yılda 7 ayın 31 gün olması göz önünde bulundurulduğunda bir asgari ücretli kişi yılda 686,7 TL ek ödeme alacak. Bu ücretlerin ödenmemesi halinde çalışanlar işverenlerden bu ücreti isteme hakkına sahiptir.

Yıllık 686,7 TL’lik ek ödemelerini de alabilecek olan çalışanlar bu ödemeleri asgari ücretlerine göre hesaplanarak işverenler tarafından ödenecektir. Bu ödemeler çalışanların hakkı doğrultusunda ödenmezse kişi bunu gerekli mahkemelere taşıma hakkına sahiptir.



Son Güncelleme: 07.09.2020 14:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
MERVE ÖZBAY 2020-08-06 13:47:43

1 TANE İŞVEREN DE CIKARSIN SU PARAYI ÖDESİN HELAL DİYECEM. DEVLET İŞVERENDEN SÖKE SÖKE ALİP İŞÇİYE VERMELİYDİ. DOGRU KARAR AMA UYGULAMASI GENE YANLİŞ OLMUS. İŞÇİ SES CIKARAMAZ İŞİMDEN OLMAYAYIM GÖZE BATMAYAYIM DİYE İŞVEREN ZATEN ÖDEMEZ YAZIK MEMLEKETIM İNSANINA OLAN HEP GARİBANA OLUYOR ZATEN

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Metin 2020-08-06 16:05:26

Bu ödenek ne zaman verilmeye başladı bizim haberimiz yok.. Asgari ücret ile çalışan biriyim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mehmetali 2020-08-06 16:10:12

O işçi arkadaşlarıma diyorumki sakın mahkemeyle uğraşmayın çünkü bizim kanunlar zenginden yana ben 4 yıldan fazladır 8 yıl çalıştığım iş yerinden ssk dan kıdem tazminatı alabilir yazısı aldığım halde tazminatımı alamadım niyemi mahkeme 4 yıl uzatın da diğer işçilerde hakkını arayınca şirket iflas verdi isim değiştirip yoluna devam etti mahkemede kazandığım halde adam iflas etmiş neyini alacan diyor kardeşim bi soruştur bakayım gerçekten iflasını etmiş gariban olsaydı midesindeki lokmayı bile alırdın

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mansur 2020-08-06 17:58:38

Tamamen yalan boş haber seçim zamanı asgari üçretliler gerekeni yapacak bu arada ayasofya cami oldu müjde

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mustafa Çetin 2020-08-06 18:21:37

Aynen öyle.. Yazık biz işçilere. Hiç bir hükümetki sahip çıkmamıştır asgari ücretle çalışana.. Farzı kifaye. Haber yapabilirsiniz. Ben asgari ücretli bir çalışanım.4 aydır 15 gün sigortalı gösterilerek iş yerim tarafından devletten 585 TL işsizlik fonu yatmakta. Lakin biz tam mesai 30.31 gün olarak çalıştırılıyoruz.resmi bankaya. 1240 lira yatıyor. Edende 495 lira veriyor... Eee kim karlı kim zararlı.. Devletin sayesinde, sistem bozukluğu sebebiyle ben işçi işimi kaybetmemek namına zararda.. Ve yine zengin işverenin karda...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hsmza 2020-08-06 18:23:50

Ben de askeri ucretle callşlyom callştlglm şirket klrlkkale hlzll TİREN yad zaten 3gün callşlyom 4klzlm var 375tl agiynen birlikte 2550tl.allyom.2700tl alacam yerde

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Serkan 2020-08-06 18:48:52

Ya yok ögle birsey 1 senedir aynı muhabbet orta birsey yok .milleti heveslendiriyosunuz.okeylendigi zaman konusun burda milleti umutlandirmayin ey gürses gazetesi

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Emeklilik fonlarına yatırım yapanlar kazanıyor
Emeklilik fonlarına yatırım yapanlar kazanıyor
Ziraat Bankası’nda Hangi Krediler Verilmektedir?
Ziraat Bankası’nda Hangi Krediler Verilmektedir?
Engelli işçiyi Çalıştırma koşulları nelerdir?
Engelli işçiyi Çalıştırma koşulları nelerdir?
Düzce'ye yeni mega proje! Yarım milyon yatırımla 3 bin kişi istihdam edilecek
Düzce'ye yeni mega proje! Yarım milyon yatırımla 3 bin kişi istihdam edilecek
Mobil ödeme nakite nasıl çevirilir?
Mobil ödeme nakite nasıl çevirilir?
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme

Popüler Haberler

Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak! Gelir İradesi Başkanlığı açıkladı!
CİMER şikayet kayıt ve şikayet durumu sorgulama nasıl yapılır? CİMER işlem sonucu sorgulama
2020 Eylül KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatacak, ne zaman hesaplara yatar?
iOS 14 ile iPhone'lara gelecek yeni özellikler ortaya çıktı
İnternetten banka kredi kartı limit arttırım işlemleri
Özel Hastanelerden Alınan Heyet Raporları Geçerli Oluyor mu? Heyet Raporu Ücreti Ne Kadar?
Star Tv'de yeni başlayacak dizi ve programlar
e-Devlet kira yardımı başvurusu şartları nelerdir? 2020 yılı 960 TL kira yardımı için şartlar
Halkbank 5.000 TL düşük faizli uygun vadeli mini emekli kredi kampanyası ödeme planı
Burç tarihleri değişti mi? Astrolojik dengeleri değiştirecek açıklama
Fakirlik ve muhtaç maaşı başvurusu nasıl yapılır? Fakirlik aylığı kimlere verilir? Şartları nelerdir?
Avlu dizisi devam edecek mi? Ceren Moray’dan açıklama var!
TOKİ Antalya Manavgat 2019 kura çekilişi sonuçları belli oldu!
SGK borç yapılandırması nasıl yapılır? 2020'de SGK yapılandırma olacak mı?
Banka personel sınavları ne zaman yapılır?
1999’dan önce SGK girişi olanlar için erken emekliliği mümkün kılan yöntemler
Emekli ek ödeme oranları ne kadar olacak? Emekliler ne kadar ek ödeme alacaklar?
Emekli maaş hesaplama: 4a SSK-BAĞKUR E-devlet emekli maaşı sorgulama
Özel Üniversite ve Vakıf Üniversitelerinin Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır? 2020 en ucuz vakıf üniversiteleri hangileridir?
Vakıfbank’tan 12 ay ödemesiz düşük faizli kredi kampanyası ve Vakıfbank kredi ödeme tablosu
Asgari ücretle geçimini sağlayan kişilerin maaşına 375 TL zam geliyor!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.