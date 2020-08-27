Asgari ücrete kredi veren bankalar ve kredi şartları 2020

Asgari ücretle geçimini sağlayan vatandaşların bankalardan ne kadar kredi alabilecekleri aldıkları ücret üzerinden hesaplanır. Bekâr ve asgari ücretle geçimini sağlayan bir vatandaş AGİ ödeneği dahil olmak suretiyle 2020 yılında 2.320 TL maaş alıyor. Bankaların kara listesine girmeyen, icra takibi yaşamayan ve banka dosyası bulunmuyorsa 24.000 TL’ye kadar kredi verilebiliyor. Ek gelir ve üzerine kayıtlı gayrimenkul bulunması halinde tutar artırılabiliyor.

Asgari ücrete kredi veren bankaların kararlarını hangi durumlar etkiliyor?

Asgari ücretli bir vatandaşın bankaya kredi başvurusunda bulunması halinde alınabilecek kredi tutarını belirleyen bazı faktörler bulunuyor. Buna göre;

Kredi notu, geçmiş banka işlemleri, talep edilen kredi tutarı, teminat, ek gelir durumu ve kefil gibi faktörler kredi başvuru sonucunu belirleyen faktörler içerisinde bulunuyor.

Hangi bankalar asgari ücrete kredi verir?

Akbank

Halkbank

Burgan Bank

Enpara

CEPTETEB

İş Bankası

Yapı Kredi Bankası

Akbank

Akbank asgari ücretliye kredi kampanyası detayları

Asgari ücretli vatandaşların Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunabilmesi için 18 yaşını doldurması gerekir. Asgari ücretliye kredi veren bankalardan Akbank’ta mobil uygulamadan yapılan başvurular onaylanabilmektedir. Kredi başvuruları hızlı bir şekilde yapılabildiğinden başvurular da yalnızca 5 dakika içerisinde sonuçlanabiliyor.

Halkbank asgari ücretliye kredi kampanyası detayları

Halkbank, kredi almak isteyen vatandaşlara yıllık yüzde 16 maliyet oranıyla kredi veriyor. 36 aya varan vadelerle kredi sağlayan Halkbank, 10.000 TL kredi için totalde 12.799 TL geri ödeme talep ediyor. 3000 TL veya daha az tutarlarda kredi başvurusunda bulunanlara aylık yüzde 1 faiz uygulanıyor.

Burgan Bank asgari ücretliye kredi kampanyası detayları

Burgan Bank, asgari ücretliye 10.000 TL ve altında kredi veriyor. Kredi faiz oranları başvuru sahibinin kredi notuna göre belirleniyor. Başvurular banka şubesinden yapılabiliyor.