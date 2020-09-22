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Asgari ücrete artış müjdesi? Asgari ücret ne kadar olacak?

Ülkemizde maddi sorunları olan birçok insan var. Çoğu insan asgari ücretle çalışır, kirayı öder, çocuklarına bakar ve geçimini sağlar. Nasıl? 2324 TL ile nasıl yapılır? Elbette, sürekli olarak bir şeyler feda ederek. Asgari ücret için müjde! Asgari ücret 2700 TL olacak! Hızlı gelişme ... Ocak ayında asgari ücrete yeni bir artış bekleniyor. Bu artıştan sonra asgari ücret ne olacak? Asgari ücret artışı ile ilgili tüm detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

22 Eylül 2020 Salı 14:25
Asgari ücrete artış müjdesi? Asgari ücret ne kadar olacak?
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Asgari Ücret Maaşı 2700 TL Olacak!

Hepimizin bildiği gibi şu anki asgari ücret 2324 TL. Ancak sadece CHP'li belediyeler asgari ücreti 2500 TL'ye çıkarıyor ve çalışanlarının bu şekilde çalışmasını sağlıyor. Bu, benzersiz yükseltme oranlarından biridir. O halde asgari ücrete bir artış olacak mı? Birçok insan bu soruyu soruyor. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından söylenilenlere göre asgari ücret 2700 TL olacak.

Adana Belediyesi halkın rahat etmeleri için asgari ücretin artırılacağını bildirdi. Bu durum çalışanları memnun etse de CHP'li belediyeler tarafından yönetilmeyen çalışanları çok rahatsız ediyor. Bu durumda, Türkiye'de kamu görevlileri için asgari ücret artışının olmadığı özel bir dönem çünkü geleceğe dair net bir bilgimiz yok.

Asgari Ücrete Zam Gelecek Mi?

Normalde asgari ücret her yılın Ocak ayında yükseltilir. Asgari ücretli insanlar için bu haber yılda sadece bir kez. Ocak 2021'de ücret oranının yükseltilmesinin ardından yeni asgari ücretin yaklaşık 2.600 TL olacağı tahmin ediliyor. Ücret artışları genellikle enflasyonla doğru orantılı olduğundan, şu anda tüm enflasyon oranları net değildir. Aslında, ülkenin ekonomik durumunu incelemek istiyorsak, bir çalışanın en az 3.000 TL maaş alması gerekiyor.

Bazı kurumlar asgari ücret oranlarını kendi kendilerine artırsa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı. Ocak ayında asgari ücretle çalışanların artmasıyla insanlar merakla artış bekliyor.

Asgari Ücret Ne Kadar?

Ocak 2020'de asgari ücret% 15.03 arttı. Böylece asgari ücret brüt 2 bin 943 TL, net olarak 324,70 TL olarak belirlendi.

Asgari Ücret 2020 Tablosu

Brüt Ücret

2.943,00 TL

Sigorta Primi İşçi Payı

412,02 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı


29,43 TL

Gelir Vergisi Matrahı

2.501,55 TL

Gelir Vergisi

375,23 TL

Damga Vergisi

22,34 TL

Kesintiler Toplamı

839,02 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz)

220,73 TL

NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil)

2.324,70 TL


Son Güncelleme: 22.09.2020 14:25
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Asgari ücretMaaşZamArtış
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