Asgari ücrete artış müjdesi? Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari Ücret Maaşı 2700 TL Olacak!

Hepimizin bildiği gibi şu anki asgari ücret 2324 TL. Ancak sadece CHP'li belediyeler asgari ücreti 2500 TL'ye çıkarıyor ve çalışanlarının bu şekilde çalışmasını sağlıyor. Bu, benzersiz yükseltme oranlarından biridir. O halde asgari ücrete bir artış olacak mı? Birçok insan bu soruyu soruyor. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından söylenilenlere göre asgari ücret 2700 TL olacak.

Adana Belediyesi halkın rahat etmeleri için asgari ücretin artırılacağını bildirdi. Bu durum çalışanları memnun etse de CHP'li belediyeler tarafından yönetilmeyen çalışanları çok rahatsız ediyor. Bu durumda, Türkiye'de kamu görevlileri için asgari ücret artışının olmadığı özel bir dönem çünkü geleceğe dair net bir bilgimiz yok.

Asgari Ücrete Zam Gelecek Mi?

Normalde asgari ücret her yılın Ocak ayında yükseltilir. Asgari ücretli insanlar için bu haber yılda sadece bir kez. Ocak 2021'de ücret oranının yükseltilmesinin ardından yeni asgari ücretin yaklaşık 2.600 TL olacağı tahmin ediliyor. Ücret artışları genellikle enflasyonla doğru orantılı olduğundan, şu anda tüm enflasyon oranları net değildir. Aslında, ülkenin ekonomik durumunu incelemek istiyorsak, bir çalışanın en az 3.000 TL maaş alması gerekiyor.

Bazı kurumlar asgari ücret oranlarını kendi kendilerine artırsa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı. Ocak ayında asgari ücretle çalışanların artmasıyla insanlar merakla artış bekliyor.

Asgari Ücret Ne Kadar?

Ocak 2020'de asgari ücret% 15.03 arttı. Böylece asgari ücret brüt 2 bin 943 TL, net olarak 324,70 TL olarak belirlendi.

Asgari Ücret 2020 Tablosu