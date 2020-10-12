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Asgari ücrete 397 TL zam yapılacak!

Günümüz ekonomik koşulları altında oldukça sıkıntı çeken asgari ücretlileri biraz olsun rahatlatacak haber verildi. 2021 senesinde asgari ücretlere 397 TL zam yapılacağı ifade edildi…

12 Ekim 2020 Pazartesi 22:13
Asgari ücrete 397 TL zam yapılacak!
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2020 senesinde ortaya çıkan Covid-19 virüsü nedeniyle hayatın pek çok alanında sallantılar yaşandı. Ekonomik alanda yaşanan sorunlar nedeniyle milyonlarca kişi mağdur oldu. Asgari ücretle geçinen milyonlarca insan ay sonunu getirmekte güçlük çekti. Buna bağlı olarak 2021 senesinde asgari ücrete yapılacak olan zam büyük bir önem taşımaya başladı.

2021 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?


Ülkemizde halihazırda ortalama 7 milyon kişi asgari ücretle çalışmaktadır. Buna bağlı olarak 1 Ocak 2021’den itibaren uygulanmaya başlayacak yeni asgari ücret miktarı da milyonlarca kişi tarafından merakla beklenmektedir. Asgari ücrete ilişkin görüşmeler her senenin Aralık ayında gerçekleştirilmektedir. Aralık ayında başlayan görüşmeler ay sonuna kadar devam etmekte ve her sene 1 Ocak’ta ise yeni ücret uygulanmaya başlamaktadır.

Asgari Ücrete 397 TL Zam Gelecek mi?

Asgari ücretin belirlenmesine yönelik komisyon görüşmeleri henüz başlamamasına karşılık, covid-19 salgını nedeniyle maddi sorunlar yaşayan vatandaşlar sürecin bir an önce netleşmesini bekliyorlar. 2021 senesi için yapılacak görüşmeler sonucunda asgari ücrete 397 TL zam yapılacağı iddia ediliyor. Ancak görüşmelerin başladığı dönemde pek çok farklı teklifin masada olacağı ve maaşlara ne kadar zam yapılacağı konusunda uzun süren görüşmelerin yapılacağı ifade ediliyor. Bazı düşüncelere göre kurların tavan yapması ve alım gücünün düşmesi nedeniyle asgari ücretin 3000 TL seviyesine çıkacağı belirtiliyor.

 



Son Güncelleme: 12.10.2020 22:13
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Asgari ücretZam
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