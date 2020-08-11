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Asgari Ücrete 350 TL zam teklifi mecliste

TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi milyonlarca asgari ücretliyi ilgilendiriyor. Teklifin parlamentodan geçmesi halinde asgari ücrete 350 TL zam geliyor.

11 Ağustos 2020 Salı 17:27
Asgari Ücrete 350 TL zam teklifi mecliste
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Milyonlarca asgari ücretliyi yakından ilgilendiren gelişme gece yarısı geldi. Asgari ücretli vatandaşların 350 TL maaş zammı alabilmesine ilişkin TBMM’ye bir kanun teklifi sunuldu. Söz konusu teklife onay çıkması halinde asgari ücretliye gelir kesintisi uygulanmayacak. Yükselen enflasyon ve COVID-19 etkileri nedeniyle hazırlanan kanun teklifinin onaylanması halinde asgari ücretli 2300 TL’den daha fazla maaş alabilecek.

Asgari ücretliye ne kadar zam uygulandı?

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman’ın hazırladığı kanun teklifiyle birlikte asgari ücrete zam yapılması konusu bir defa daha gündemde yerini aldı. Teklifle asgari ücretliden gelir kesintisi alınmaması öngörülüyor.

Teklifle ilgili açıklamalarda bulunan Karaduman, asgari ücretten yüzde 15 gelir vergisi kesintisinin yapılmasının açlık sınırında yaşayan vatandaşların mağduriyetini artırdığını savundu. Bu süreçte asgari ücretten alınan gelir vergisinin kaldırılması gerektiğini öne süren Karaduman, yapılacak tasarruflarla asgari ücretin istisna kapsamına alınabileceğini belirtti.

Asgari ücrete zam teklifi


 "4857 sayılı Kanunun 39uncu maddesinde yer alan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği asgari ücret karşılığında çalışan işçilerin ücretleri"

MADDE 2: Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3: Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 



Son Güncelleme: 11.08.2020 17:27
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