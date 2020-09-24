Asgari ücrete 350 TL zam kapıda! Teklif mecliste

2020 yılı için asgari ücret 2 bin 324 TL olarak belirlendi. Ancak pandemi sürecinde birçok asgari ücretli çalışan maaşlarının tamamını alamadı. Bu nedenle asgari ücret tartışmaları yeniden başladı. Saadet Partisi Konya milletvekili Abdulkadir Karaduman, vatandaşın sorununa çözüm bulmak amacıyla asgari ücretin yeniden düzenlenmesi için meclise teklif götürdü. Teklifin mecliste kabul edilmesi halinde şu an 2 bin 324 TL olan asgari ücret; 2 bin 700 TL’ye yükselecek.

Asgari ücret artacak mı?

Ülkemizde pandemi sürecinin başlamasıyla birçok asgari ücretli zor durumda kaldı. Hükumetin kısa çalışma ödeneği sunması vatandaşın içini biraz rahatlatsa da, çalışanlar maaşlarının tamamını alamamaktan şikayetçi. İşverenler ise çalışanlarına tam maaş ödemek yerine işten çıkarma yolunu tercih ediyor. Bunun yanında çalışanlarının maaşını asgari ücret olarak gösteren ancak maaş ödemesi yaparken ücretin bir kısmını kesen işletme sahipleri de bulunuyor. Bu nedenle asgari ücrette bir artış yaşanması, toplumun her kesimindeki vatandaşları olumlu yönde etkileyecek.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman’ın meclise sunmuş olduğu teklifin uygulamaya geçirilmesi halinde asgari ücrete zam yapılarak maaşlarda 350 TL artış olacak. Teklif ile asgari ücretten yapılan %15’lik kesintinin sona ermesi bekleniyor. Böylece asgari ücretli vatandaş 350 TL’lik vergi kesintisini maaşlarına zam olarak alacak ve maaşları 2.700 TL’ye yükselecek.

Asgari ücrete zam yapılması için sunulan teklif nedir?

4857 sayılı Kanunun 39. Maddesinde yer alan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücrete göre çalışan işçilerin ücretleri;

- Madde 2: Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir

- Madde 3: Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yürütür.

Milletvekili Karaduman’ın asgari ücretten vergi kesintisinin kaldırılmasına ilişkin meclise sunduğu teklifin kabul edilmesi halinde teklif genel kurula iletilecektir. Eğer teklif genel kurulda da kabul edilirse asgari ücretli vatandaşların maaşlarındaki vergi kesintisi kalkacak ve asgari ücret 2700 TL olacaktır.