Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları ne zaman yapılacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret zammı 2021 son durum ne?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de asgari ücret artışını belirlemek için yarın ikinci müzakere toplantısına başlayacak. Son haberlere göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un himayesinde geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. Kasım ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından meraktan asgari ücretin ne olacağı bekleniyor. Orta vadeli planda (OVP), 2021 yılında asgari ücrette önceki yıllarda olduğu gibi enflasyon oranına dayalı bir artış yok. 2021 yılında memur maaşları ve memur maaşlarındaki artış oranı %3+3 olarak belirlendi. Asgari ücret arttıkça birçok çalışanın maaşları değişecek. Peki 2021'de asgari ücret artışı ne olacak? 2021'de asgari ücret ne kadar artacak? 2021'de asgari ücret artışı ne zaman belirlenecek? Soruların cevapları araştırılmaya devam ediliyor.

Asgari Ücret 1. Toplantısında Ne Oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının ardından Bakan Selçuk, "Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum. Asgari ücret, hangi kanuna tabi olarak çalıştığına bakılmaksızın tüm iş kollarını kapsamakta, toplumun tüm kesimleri için eşit olarak belirlenmekte. Çalışma hayatında, işçi kardeşlerimizin ekonomik ve sosyal haklarının korunmasında, ücret politikalarının alt sınırını ortaya koyuyor. Komisyonun nihai hedefi, tüm sosyal tarafların görüşleri, talepleri ve koşulları göz önünde bulundurarak bu düzeyi belirlemek. Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz." İfadelerine yer verdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantı Tarihleri

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısında karar alındığında vatandaşlar, ikinci toplantıda 2021 yılında asgari ücretin ne zaman artacağı araştırılıyor.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ikinci toplantısının asgari ücret belirleme komitesi 15 Aralık'ta yapılacak. Daha önceki yıllarda olduğu gibi, "2021 Asgari Ücret Artışı Müzakereleri" üçüncü toplantısını yapacak.

Türkiye İşçi Sendikaları Federasyonu'nun (Türk-İş) üçüncü toplantısının asgari ücret belirleme komitesi tarihi 22 Aralık'ta online olarak yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklama

2021 asgari ücret görüşmelerinin devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu görüşmelerden sonra durum bizim önümüze gelecek ondan sonra adımları birlikte atacağız, temennimiz odur ki isabetli bir karar çıkar ve yola devam ederiz." İfadelerine yer verdi.

Partilerin Asgari Ücret Önerisi Ne Oldu?

CHP’nin Asgari Ücret Talebi

Sağlığı Koruma Merkezinin asgari ücret şartı Asgari Ücret Tespit Komitesi'nin ikinci toplantısında muhalefet partileri beklentilerini açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretin en az 3.100 lira olması gerektiğini belirtti.

İYİ Parti'nin Asgari Ücret Talebi

İYİ parti genel başkanı Meral Akşener, TBMM grup toplantısında asgari ücretin 3.000 lira olması gerektiğini belirtti.

HDP’nin Asgari Ücret Talebi

HDP asgari ücret gereksinimleri HDP İstanbul İl Eş Başkanı Elif Bulut “İnsanların yaşayabileceği kadar ücret alması ve yaşamın sürdürebilmesi adil bir bütçe ile olur. Bunun için asgari ücret en az 4.000 TL olmalı diyoruz" dedi.

BBPnin Asgari Ücret Talebi

Saadet Partisi'nin Asgari Ücret Talebi

Büyük Birlik Partisi (BBP), 2021'de geçerli olacak net asgari ücretin en az 2.855 lira olmasını istedi.

Sadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise yaptığı açıklamada "Gelişmiş kabul edilen ülkelerde asgari ücret hep yoksulluk sınırının üstündedir. Çalışan insan, aldığı ücretle ihtiyaçlarının tamamını karşılar. Asgari ücret hem işveren için önemli hem de bu ücreti alan için önemli. İşverene de fazla bir yük yüklememek için asgari ücretten vergi alınmaması, buradaki primlerin devlet tarafından karşılanması gerekir. Eğer bu yapılırsa bugün için asgari ücret 2.900 liranın üzerine çıkar." dedi.

DİSK'in Asgari Ücret Talebi Ne Kadar?

Türk Devrimci İşçi Sendikası Konfederasyonu (DİSK) 2021'de asgari net ücretin 3.800 lira olması gerektiğini duyurdu. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Karaköy'deki TMMOB Büyükkent şubesinde düzenlenen toplantıda asgari ücret raporunu açıkladı.

Arzu Çerkezoğlu, "Salgın döneminde asgari ücret farklı hesaplanmalıdır, vergi ve kesinti yükü kesinlikle ortadan kaldırılmalı, brüt asgari ücret net olarak ödenmelidir. 2021 asgari ücreti Kovit-19 salgının hanelere getirdiği gelir kaybı ve yeni yükler dikkate alınarak hesaplanmalıdır. Bütçeden özellikle pandemi sürecinde asgari ücrete nakit desteği mutlaka sağlanmalıdır, bu sosyal devletin gereğidir. Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır ve bütün ücretlerin asgari düzeyindeki miktarı da yine vergiden muaf tutulmalıdır. Salgın döneminde asgari ücret SGK işçi primleri bütçeden karşılanmalıdır. Rakam konusunda kuşkusuz bütün konfederasyonların farklı hesaplamaları olabilir. Biz DİSK olarak 3 farklı hesaplamayla asgari ücrete ilişkin belirlemelerimiz yaptık. Hem milli gelir artışını hem yoksulluk sınırını, hem de TÜİK'in belirlediği asgari tutarlar üzerinden hesaplama yaptık. Ve bu 3 hesaplamanın ortalaması olarak diyoruz ki; 2021 yılı asgari ücreti net 3.800 lira olmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Türk- İş'in Asgari Ücret Talebi Ne Kadar?

Türk-İş Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Atalay, yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren ve dolaylı olarak tüm vatandaşları kapsayan yeni asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı. Atalay “İşveren ve hükümetin, tebessüm ettirecek, 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz. Kafamızda bir rakam var. Komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK'in kanaatini alıp açıklar.” Şeklinde konuştu.

Atalay, bugün 7 milyon kişinin asgari ücretle yaşadığına işaret ederek, asgari ücretle çalışanların yüzde 99'unun sendikasız olduğuna dikkat çekti. Halkın asgari ücreti nasıl belirleyeceğini bilmediğini belirten Atalay, şunları söyledi:

"Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümetten beşer kişinin olduğu 15 kişilik komisyon tarafından belirleniyor. İşveren ve hükümet, çoğunluğu sağlayıp istediği gibi asgari ücret rakamını belirliyor. Bu sene yönetimle 'Biz bu komisyona katılmasak mı?' diye de düşündük. Bu komisyon adaletli bir komisyon değil. Toplumun bir kısmı bunu anlamıyor. 'Sendikalar isterse belirli bir noktaya getirir.' diyor. Kamu sözleşmelerinde ya da özel sektör sözleşmesinde bir sürü yaptırım hakkımız var ama asgari ücrette böyle bir yaptırım hakkımız yok."

Asgari Ücret Zammı Açıklaması Son Durum Nedir?

Asgari ücretle çalışanların dikkati TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bağlı kurum ve kuruluşların 2021 bütçe görüşmelerine yöneldi. Vatandaşlar 2021 asgari ücret artışını merak ediyor ve müzakerelerin sonucunu merakla bekliyorlar. Bakan Selçuk, vatandaşların beklentilerine ilişkin kısa bir açıklama yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücrete zam yapılacağını duyurdu ve asgari ücretle çalışanların gündeminde bu konu yer almaya devam etti.

Asgari Ücret Artışı Ne Zaman Belli Olur?

Asgari ücret, her yıl bir önceki yılın Aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında belirlenir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 asgari ücretin belirlenmesi için her yıl olduğu gibi bu yılın 1 Aralık tarihinde çalışmalarına başlayacak. 5 üyeden oluşan asgari ücret belirleme kuruluna işçiler, işverenler ve devlet katılacak. TÜRK-İŞ sendikasının çoğu üyesi gibi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) üyelerini temsil eden işverenler de bu görevi yerine getirecek.

AGİ ve Asgari Ücret Değişti Mi?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından önümüzdeki yıl geçerli olmak üzere belirlenen asgari ücret 2.943 brüt ve 2.324 net olarak ilan edildi. Yayınlanan rakamlar hala devam ediyor. Ancak son zamanlarda açıklanan enflasyon oranı ve koronavirüs nedeniyle bazı değişiklikler vatandaşların asgari ücretin değişip değişmediği veya AGİ’nin yükselip yükselmediği sorusunu merak etmesini sağladı. Öte yandan AGİ, bekar işçiler, evli işçiler, tek çocuklu işçiler veya iki çocuklu işçiler gibi belirli koşullar altında verilmektedir. Bekarlar için 2020 sonu itibarıyla ödenen asgari AGİ tutarının 220.73 Türk Lirası olduğu açıklandı.

Bu yıl enflasyonun açıklanması ve koronavirüsün etkisi, asgari ücret ve AGİ’nin artacağı beklentilerine yol açtı. 1 Ocak 2020 itibariyle Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından Aralık 2019'da belirlenen asgari ücret net 2.324 Türk Lirası, 2.943 Türk Lirası brüttür. Kasım ve Aralık aylarında milyonlarca insana ödenen asgari geçim ödeneği (AGI) değişecek mi? AGI ne kadardır? AGI asgari ücrete dahil mi? Bu sorulara cevap arayan çalışanlar, alacakları asgari tutarı merak etmeye başladı.

2020 AGİ Ne Kadar Oldu?

Geçen yıl 2019 Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı karar doğrultusunda asgari ücret %15,03 artırıldı, brüt asgari ücret 2.943 TL, net asgari ücret 2.234,70 TL olarak ödenmeye başlandı. 2020 yılında işleyen brüt asgari ücretin ne kadar olduğunu merak edenler, bu ücretleri 2020 net asgari ücret ve brüt asgari ücret olarak alacaklar. Bekar ve çocuksuz çalışanlar için brüt asgari ücret olan 2943 TL, 412 TL SGK kuruş primi ve 154,51 TL gelir vergisi matrahından 2020 yılında 22,34 TL, sigorta için 29,43 TL damga vergisi düşülecektir.

AGİ Asgari Ücrete Dahil Mi?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil olmak üzere asgari ücret 2020 yılında bir çalışan için 2324 TL olarak belirlendi. Yani asgari ücret herkese veriliyor ve içindeki AGİ miktarı da dahil ediliyor. AGİ, asgari ücret dışında ek olarak verilmez. Özellikle asgari ücret üzerinden ödeme yapanlar AGİ'nin asgari ücret üzerinde olup olmadığını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, AGİ'yi dikkate alarak asgari ücret belirlenir.