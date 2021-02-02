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Asgari ücret kazanan vatandaşın ev alabilmesi için kaç yıl çalışması gerekiyor? Yeni asgari ücretle kaç yılda evalınıyor?

2021 asgari ücret zamları sonrasında pek çok kişi asgari ücret ile kaç yılda ev sahibi olunabileceğini araştırıyor. Vatandaşlar, asgari ücret kazanan vatandaşın en alabilmesi için kaç yıl çalışması gerekiyor? Yeni asgari ücretle kaç yılda evalınıyor? soruları araştırılmaya başlandı.

02 Şubat 2021 Salı 18:24
Asgari ücret kazanan vatandaşın ev alabilmesi için kaç yıl çalışması gerekiyor? Yeni asgari ücretle kaç yılda evalınıyor?
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Asgari ücret zamları komisyon tarafından belirlendikten sonra pek çok kişi araştırmalarına hız verdi. Asgari ücretin 2.825,90 TL olduğu açıklamaları sonrasında en merak edilen konu asgari ücretli bir kişinin ev alabilmesi için tabiri caizse ‘yemeden içmeden’ kaç yıl çalışması gerektiği oldu.

Türkiye’de çalışan vatandaşların büyük bir çoğunluğu hayatlarını asgari ücretle idame ettirmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un 2021 asgari ücret açıklamalarında 500 TL’lik zam yapıldığı ve zam miktarının %21,56 seviyesinde olduğu açıklandı.

2021 yılında asgari ücret brüt olarak 3.577, 50 TL olurken net 2.825,90 TL olarak açıklandı.

Asgari ücretli kaç yıl para biriktirirse ev sahibi olur?

Asgari ücretli bir kişi yemeden içmeden kaç yıl para biriktirirse ev sahibi olabilir sorusuna cevap verilmeden önce Türkiye İstatistik Kurumu verilene bakılması gerekmektedir. Buna göre, son 1 yılda konut fiyatları %32,41, kira fiyatları ise %18,54 oranında yükseliş gösterdi. Bu oranlara göre 2.815 TL alan bir kişinin, ortalama satış fiyatı 365.950 TL olan bir daire için ortalama 1.484 TL ödeme yapmak zorunda. Bu hesaplamalara göre ise asgari ücretli bir kişi yemeden içmeden para biriktirirse 19 yıl sonunda ev sahibi olabilir.

Asgari ücretli bir kişi bir yılda toplam 33.910 TL para kazanıyor. İstanbul’da yaşayan bir vatandaş yemeden içmeden para biriktirirse ortalama 365.950 TL olan bir daire için 10,7 yıl para biriktirmek zorunda.

2021’de konut fiyatları ne oldu?

Konut satışlarında tekrar normalin yakalanabilmesi için faizlerin yükselişe geçtiği biliniyor. Düşük faiz ve yüksek konut satışları nedeni ile inşaat sayıları da artarken yükselen faizler ile birlikte konutların da satış fiyatları yükselmeye başladı. Bu nedenle 2021 yılında konut fiyatlarının yükseleceği öngörülüyor.

 



Son Güncelleme: 02.02.2021 18:24
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