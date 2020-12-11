Asgari ücret hesaplama nasıl yapılır, kaç gün üzerinden hesaplanır?

Asgari ücret zammı ile ilgili ilk toplantı 4 Aralık tarihinde gerçekleşmişti. Ardından yapılacak toplantıların da tarihi belirlenmişti. İlk toplantıda görüşler sunuldu ve asgari ücret zammı ile ilgili çalışmalar başladı. 15 Aralık’ta yapılacak olan ikinci toplantı da alınacak karar asgari ücret alan vatandaşı da almayan vatandaşı da yakından ilgilendiriyor. En çok merak edilen sorulardan biri de maaş hesaplamalarının nasıl yapılacağı.

Maaş hesaplamaları, 857 Sayılı İş Kanunu’nun 63. maddesi doğrultusunda bir çalışanın haftalık en fazla çalışma süresi 45 saat olarak belirlenmiştir.

63. maddede:

“Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, iş yerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz."

Bu doğrultuda haftada 45 saatlik çalışma, çalışıla günlere eşit olacak şekilde bölüştürülür. Sonuç olarak hesap ortaya çıkacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumuna göre bir ay 30 gün olarak alınır ve bir işçinin çalışma saati günlük 7,5 saattir. Ücrette bu bilgilere göre hesaplanır.

Kısacası bir aylık çalışma süresi şu şekilde hesaplanır:

GÜN X SAAT = 30 X 7,5 bu hesap ile bir çalışanın aylık en fazla çalışma süresi 225 saat şeklinde belirlenir.

Çalışanın kişinin aylık aldığı ücret 30’a bölünüp ardından çıkan sonuç 7.5’a bölünürse çalışanın bir saatlik ücreti bulunur.