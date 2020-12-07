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Asgari Ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak?

Birçok insanı yakından etkileyen Asgari Ücretin ilk toplantısı 4 Aralıkta gerçekleşti. Gerçekleştirilen toplantı Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda çevrim içi şeklinde yapıldı. Yapılan birinci toplantıdan sonra, yapılacak ikinci toplantının tarihi merak konusu olurken, tarih netleşti. Peki, 2020 Asgari Ücret miktarı ne kadar olacak? Haberin detaylarında.

07 Aralık 2020 Pazartesi 00:03
Asgari Ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak?
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Yedi milyon insanı direkt olarak etkileyen asgari ücret, yapılan toplantılardan sonra daha çok merak edilmeye başlandı. 2020 yılındaki enflasyon rakamları ve koronavirüsün etkileri göz önüne alınarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yapılacak dört toplantıdan sonra 2021 yılının Asgari Ücreti belli olacak.

 

Asgari Ücretin ilk toplantısı 4 Aralıkta gerçekleşmişti. İkinci toplantı ise; 15 Aralıkta gerçekleştirilecek. Üçüncü toplantı, 22 Aralıkta yapılacak. Dördüncü toplantının ardından Asgari Ücretin ne kadar olacağı belli olacak.

 

2020 Asgari ücret ne kadardı?

 

2020 yılının Asgari Ücreti 2 bin 324 lira iken, bekar bir işçi için Asgari Ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde 2 bin 324 lira 71 kuruş oluyor.  Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

 

Yeni yılla birlikte Asgari Ücrette artış bekleniyor.

Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12,1 olarak revize etti. Buna göre artış yapılırsa Asgari Ücret 3 bin 299 lira 10 kuruş olacak. Net miktar ise 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.

Artış oranının geçen yılki gibi yüzde 15 olması hâlinde, asgari ücret 3 bin 384 lira 45 kuruş olacak.

 

Merkez Bankasının 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puan refah payı eklenirse; kesinti yapılmazsa asgari ücret 3 bin 387 lira 39 kuruş, kesinti yapılır ise; asgari ücret 2 bin 675 lira 72 kuruş olacak.

4 puan refah payı uygulanırsa; kesintisiz 3 bin 416 lira 82 kuruş, net ise; 2 bin 698 lira 97 kuruş olarak hesaplanacak.

5 puan refah payı eklenirse de asgari ücret biraz daha yükselecek. Bu ihtimalde, brüt asgari ücret 3 bin 446 lira 25 kuruş, net asgari ücret 2 bin 722 lira 22 kuruş olacak.

 

 



Son Güncelleme: 07.12.2020 00:03
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Asgari ücret2020BrütNetToplantı
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