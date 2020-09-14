İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Selman Öğüt'ten şok sözler! Kemalizm bir virüstür!
Selman Öğüt'ten şok sözler! Kemalizm...
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni sezon başlıyor
Son Dakika
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni...
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...

Asgari geçim indirimini etkileyen faktörler nelerdir? 2020 AGİ hangi durumlarda ödenmez?

Gündeme geldiği günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Asgari geçim indirimini etkileyen faktörler nelerdir? AGİ hangi durumlarda ödenmez? konusunda en yeni gelişmeleri merak ediyorsanız siz de hemen 14 Eylül 2020 Pazartesi günü yayınlanan Asgari geçim indirimini etkileyen faktörler nelerdir? haberimize göz atabilirsiniz.

14 Eylül 2020 Pazartesi 01:31
Asgari geçim indirimini etkileyen faktörler nelerdir? 2020 AGİ hangi durumlarda ödenmez?
Takip Et:

Sosyal güvenlik kapsamında çalışan kişilere devlet Asgari Geçim İndirimi uygulamasıyla maddi destek veriyor. AGİ uygulamasıyla sigortalı olarak çalışan kişiler bekar, evli veya çocuklu olma durumlarına göre maddi destek alıyor.

Asgari geçim indirimini etkileyen faktörler

Devlet sigortalı olarak çalışan kişilere asgari geçim indirimi uygulamasıyla ek ödeme yapıyor. Yapılan bu ek ödemeler kişiye göre değişiklik gösterebiliyor. Bu ödemelerde dikkate alınan ilk kıstas kişinin evli olup olmadığıdır.

Kişin medeni durumu, eşinin çalışıp çalışmadığı, çocuk sahibi olup olmadığı ve çocuklarının yaşları ile öğrenim durumu gibi kriterler verilen ek ödemenin miktarında değişiklik olmasını sağlamaktadır.

Otomatik güncelleme yapılmıyor


Sigortalı olarak çalışan kişi evlenmesi, çocuk sahibi olması durumunda AGİ uygulaması kapsamında farklı ek ödeme alır. Ancak bu değişiklikleri kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmesi ve başvuru yapması gerekmektedir.

Asgari geçim indirim tutarını değiştiren koşullar

Asgari geçim indirimi her çalışanın mevcut durumuna göre farklılık gösterir. Bu farklılıklara göre hesaplama yapılarak kişinin ne kadar ek ödeme alacağı hesaplanabilir. Buna göre;

Çalışan kişinin bakmakla yükümlü olduğu yani nafaka verilenler, evlat edinenler, anne veya babasını kaybetmiş olan torunlar, 18 yaş veya öğrenimine devam eden 25 yaşını doldurmamış çocuklar dikkate alınarak hesaplama yapılır.

Emekli maaşı olmayan veya geliri olmayan eş içinde asgari geçim indirimi uygulanır.

Eşlerin boşanması halinde çocuklar içinde AGİ uygulamasından faydalanılabilir.



Son Güncelleme: 14.09.2020 01:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SGKAGİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
Kredi Kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi! Kredi Kart borcunuzu yapılandırma imkanı!
Kredi Kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi! Kredi Kart borcunuzu yapılandırma imkanı!
BDDK: Kredi derecelendirme notu olmayanlara kredi yok!
BDDK: Kredi derecelendirme notu olmayanlara kredi yok!
11 Eylül Kapalıçarşı güncel altın fiyatları belli oldu!
11 Eylül Kapalıçarşı güncel altın fiyatları belli oldu!
Emeklilere ek ödeme düzenlemesi! 602,87 TL'yi bulan ek ödemeler yolda
Emeklilere ek ödeme düzenlemesi! 602,87 TL'yi bulan ek ödemeler yolda
Forbes’e göre Trump son 1 senede 600 milyon dolar kaybetti!
Forbes’e göre Trump son 1 senede 600 milyon dolar kaybetti!

Popüler Haberler

Asgari geçim indirimini etkileyen faktörler nelerdir? 2020 AGİ hangi durumlarda ödenmez?
2020 NEF burs başvuru işlemleri nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?
E-devletten yedek subay başvurusu nasıl yapılır? Yedek subay kurasından sonraki süreç nasıldır?
2020 Emekliye intibak Yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? Emekliye intibak zammı yapılacak mı?
Sgk geriye dönük borçlanma başvurusu nasıl yapılır? 2020 Sgk borçlanma çeşitleri
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 14 Eylül 2020 Pazartesi
Evde kadayıflı muhallebi tatlısı tarifi yapılışı ve malzemeleri
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 14 Eylül 2020 Pazartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Güncel gümüş fiyatları 14 Eylül 2020 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 14 Eylül 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Kuruluş Osman Komutan Böke kimdir? Gerçek adı nedir? Atılgan Gümüş hakkında bilgiler
Evde kolay virüs için maske yapımı malzemeleri ve videolu anlatımı
Vakıfbank düşük faizli konut kredisi kampanyası! Vakıfbank Sarı Panjur ev kredisi ile yüzde 0.87 faizli konut kredisi verilecek!
Drakula Böceği'nin zararları nelerdir? Nerelerde görülür?
Peşinatsız konut kredisi nasıl alınır? Hangi bankalar peşinatsız konut kredisi veriyor?
Gelir vergisinden muafsanız bu ödemeleri geri alabilirsiniz!
Altın ne kadar oldu? 14 Eylül 2020 Pazartesi Güncel altın fiyatları 14 Eylül 2020 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
AÖF 2020 Yaz Okulu için ders sayısına göre kayıt ücretleri
Engelli maaşı kimlere verilir, engelli maaşı şartları nelerdir? 2020 engelli maaşı nasıl alınır?
Tövbeler Olsun dizisinin Sena'ı Aydan Koptur'un hayat hikayesi!
Menajerimi Ara Emrah karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Semi Sırtıkkızıl kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.