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Asgari geçim indirimi hangi hallerde ödenir? 2020 AGİ hangi gelirde uygulanır?

Asgari geçim indirimi hangi hallerde ödenir? AGİ hangi gelirde uygulanır? konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari geçim indirimi hangi hallerde ödenir? AGİ hangi gelirde uygulanır? ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 07.09.2020'li haberimizden okuyabilirsiniz.

07 Eylül 2020 Pazartesi 22:50
Asgari geçim indirimi hangi hallerde ödenir? 2020 AGİ hangi gelirde uygulanır?
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Sosyal güvenlik kapsamında çalışan kişilere devlet Asgari Geçim İndirimi uygulamasıyla maddi destek veriyor. AGİ uygulamasıyla sigortalı olarak çalışan kişiler bekar, evli veya çocuklu olma durumlarına göre maddi destek alıyor.

Asgari geçim indirimini etkileyen faktörler

Devlet sigortalı olarak çalışan kişilere asgari geçim indirimi uygulamasıyla ek ödeme yapıyor. Yapılan bu ek ödemeler kişiye göre değişiklik gösterebiliyor. Bu ödemelerde dikkate alınan ilk kıstas kişinin evli olup olmadığıdır.

Kişin medeni durumu, eşinin çalışıp çalışmadığı, çocuk sahibi olup olmadığı ve çocuklarının yaşları ile öğrenim durumu gibi kriterler verilen ek ödemenin miktarında değişiklik olmasını sağlamaktadır.

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Sigortalı olarak çalışan kişi evlenmesi, çocuk sahibi olması durumunda AGİ uygulaması kapsamında farklı ek ödeme alır. Ancak bu değişiklikleri kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmesi ve başvuru yapması gerekmektedir.

Asgari geçim indirim tutarını değiştiren koşullar

Asgari geçim indirimi her çalışanın mevcut durumuna göre farklılık gösterir. Bu farklılıklara göre hesaplama yapılarak kişinin ne kadar ek ödeme alacağı hesaplanabilir. Buna göre;

Çalışan kişinin bakmakla yükümlü olduğu yani nafaka verilenler, evlat edinenler, anne veya babasını kaybetmiş olan torunlar, 18 yaş veya öğrenimine devam eden 25 yaşını doldurmamış çocuklar dikkate alınarak hesaplama yapılır.

Emekli maaşı olmayan veya geliri olmayan eş içinde asgari geçim indirimi uygulanır.

Eşlerin boşanması halinde çocuklar içinde AGİ uygulamasından faydalanılabilir.



Son Güncelleme: 07.09.2020 22:50
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Anahtar Kelimeler:
SGKAGİ
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