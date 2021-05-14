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Arweave (AR) coin nedir? AR Token açıklaması

Kripto para birimlerine olan ilgi artmaya devam ediyor. Arweave (AR) Coin nedir? AR Token nedir? sorularının yanıtları araştırılmıştır. Diğer kripto para birimlerinden farklı olan AR Coin hakkında detaylara haberimizde yer verilmiştir. İşte detaylar...

14 Mayıs 2021 Cuma 19:44
Arweave (AR) coin nedir? AR Token açıklaması
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Arweave (AR) Coin nedir?

2017 senesinde ilk kez Archane olarak isimlendirilen Coin, ertesi yıl Arweave ekibinin bir araya gelmesiyle Token adı da netleşti. 2018 senesinde tam olarak 55 milyon AR Token oluşturulduğu bilinmektedir. Bu duruma ek olarak kullanıcılara ağ üzerinde sunulan depolama hizmetleriyle 11 milyon bu Token’ın yayılacağını düşünüyor.

2019 senesinde Andreessen Horowitz ve Union Square Ventures gibi ünlü firmalardan 5 milyon civarında para kazanan ekip, 2020 yılının mart ayında büyümek için 8.3 milyon dolar harcama yapılacak miktarı açıkladı.

Arweave, bilgisayar ağları üzerinde dosyaların ve verilerin kalıcı şekilde depolanmasını sağlayan bir yazılımdır. Bu yazılımın çalışma sistemi, diğer merkezi olmayan ve depolama hizmeti sunan SİA gibi uygulamalara benzer. Bu sistem, bilgi depolama hizmeti sunan ağların alım-satım işlemlerini yapmak isteyen kişiler için kripto para birimlerini kullanabilecekleri bir platform sağlar.

AR Coin, Arwea ana ağında oluşan bir kripto para birimidir. Bilgilerini depolamak isteyen kişiler, ağ üzerinde bulunan bilgisayarda depolama hizmeti satın almak için Tokenları kullanmalıdır.

Arweave ve AR Token nedir?

Verilerin devamını ilke edinen şirket, depolama hizmeti sunan merkeziyetsiz bir protokoldür. Değerli bilgileri, geçmişe dair verileri ya da uygulamaları bulundurur. Blockweave teknolojisi ile çalışır. Ağdaki blokları bağlar ve bu bloklar sayesinde farklı veriler tutulur. Madenciler, ağda bulunan eski verileri PoA algoritması kullanarak kazanır ve yeni bloklar kurar. Madenciler, eski verilerle kazandıkları bloklar karşılığında token kazanır. Eski verilerin dönüştürülmesiyle enerji tasarrufu yapılır ve ağ verileri verimli olarak depolanır.

AR Coin nasıl kullanılır?

Arweave aslında tam anlamıyla bir blockchain değildir. Diğer kripto paralardan farklı olarak bilgileri depolar ve blok grafiği oluşturur. Bu sistem sayesinde kendisinden önceki iki bloğa bağlı olarak çalışır. Bu duruma blockweave denir. Bitcoin’den farklı olarak bu bloklar birbirine bağlıdır.

Arweave, diğer kripto paralarda yer alan alım-satım işlemlerinde benimsenen doğrulama kontrolü için farklı bir seçenek izlenir. Önek olarak BTC Proof of Work denilen sistem bunu sağlar. Arweave ise Proof of Access mekanizmasını kullanır. Bu sistem sayesinde kullanıcılar bilgisayar ağına eklenen her yeni node için AR Coin kazanır.

Arweave ağında her kullanıcı depo etmek istediği veriyi ve alacağı hizmeti kendisi tercih eder. 2018 Haziran tarihinde geliştirilen bu sistem sayesinde, bilgi kalıcılığının devamlı olması amaçlanmıştır. Geliştirici uzmanları sistemi, verileri kalıcı donanımlar ile destekler.

Bu sistem, kolektif olarak verileri kaybetmeden tutan bir HARD disk görevi görür. Bu yazılım, block zincirlerinde kalıcı depo, yüksek verim ve düşük maliyet ile birlikte çalışan 4 ana sistem üzerinde inşa edilmiştir.

Yazılım, nodeların tüm zincire sahip olmadan temel ağ fonksiyonlarını yerine getirmesine olanak sağlayan iki farklı konsept sunar. Bunlardan birincisi önceki bloklarda bulunan hash listesi mantığıdır. Bu listeler cihazlar arasındaki bilgilerin depo edilmesini, toplanmasını ve transfer edilmesini sağlar.

Listelerin farklı bir kullanım şekli ise sahte blok kullanımının kontrol edilmesi, değişmeden bilgi veri paylaşımı yapan ağ sistemi P2P ile direkt data bloklarından alındığına emin olmaktır. Eski bloklar tanımlanır ve yeni bloklar değerlendirilir.

Diğer konsept ise cüzdan listesi yapısıdır. Alım-satım işlemlerinde son işlemlerin düzenlendiği blok olmadan da doğrulanabilmesi sağlanır.

Block hash listesi ve cüzdan listesinin kullanımı ağ üzerinde senkronize edilir. Mining yapan kişiler tarafından indirilmiş düğümler ağa katılabilir.


Son Güncelleme: 14.05.2021 19:44
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Anahtar Kelimeler:
Ar CoinToken
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