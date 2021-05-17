Arthur Hayes, Ethereum fiyatında 150 bin dolar için tarih belirtti

Arthur Hayes, ayrıntılı bir gönderi ile Three Arrows’un CEO’su Su Zhu’nun kendine Ethereum’un Bitcoin’i geçme olasılığını sorduğuyla alakalı bir hikayeyi paylaştı. Arthur Hayes, başlangıçta “yüzde 0 şansı var” diyerek yanıtladı. Ancak Raoul Pal’ın Global Macro Investor’ın Mayıs 2021 sayısını okuduktan sonra bu rakamı yüzde 30’a güncelledi. Bu sayıda Ocak 2023’e dek 150 bin dolarlık bir ETH tahmini bulunuyordu.

“Ethereum’un misyonu dünyanın en büyük merkezi olmayan bilgisayarına güç sağlamaktır”

Arthur Hayes, Ethereum’un tek amacının dünyanın en büyük merkezi olmayan bilgisayarına güç sağlamak olduğunu belirtti. Bu konu ile ilgili Ethereum görüşünün bir bölümü şu şekilde:

“Ethereum’un bir numaralı misyonu, dünyanın en büyük merkezi olmayan bilgisayarına güç sağlamaktır. ETH değerlidir çünkü Ethereum ağı en çok kullanılan akıllı sözleşme protokolüdür. En çok geliştiriciye, en fazla dApp’e (merkezi olmayan uygulama) ve en büyük Toplam Kilitli Değere (TVL) sahiptir. ETH, merkezi olmayan bilgisayarı kullanabilmeniz“gas” ücretini ödemeniz amacıyla harcadığınız emtiadır.”

EIP1559 Ethereum’u nasıl yeni zirvelere itebilir?

Ethereum’un Bitcoin’i nasıl aşabileceği ile alakalı olarak Arthur Hayes, ağdaki yüksek gas maliyetlerini çözmenin dışında bir ücret yakma getirmeyi hedefleyen; daha uygulanmamış EIP1559’a işaret ediyor. Kriptokoin.com olarak da bildirildiği gibi bu güncelleme, Londra hard fork’u ile gelecek. Bay Hayes’e göre, EIP1559, yapılan her işlem için harcanan gas’ın tahmini yüzde 70’inin yakılmasıyla enflasyon programına büyük oranda etki edecek. Bu işlemlerin DeFi aracılığı ile birleştirilmesi, büyük olasılıkla Ethereum’un Bitcoin’i aşmasının en olası yolu olacaktır. Hayes, bu senaryoyu şöyle açıklıyor:

“DeFi’ın insanların ekonomik etkileşimleri üzerindeki etkisini hafife alıyorsak – sistemin çalışmasına izin vermek için yeterli ETH’nin olmayacağı bir gelecek yaşayabiliriz. Bu boğa durumunun ana itici gücü DeFi’ın gerektirdiği zincir üstü işlemlerin katlanarak artması, daha fazla ücretin harcanmasına ve ardından yakılmasına, arzı düşürmesine ve fiyatı yükseltmesine neden olmasıdır.”