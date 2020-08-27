Arsa kredisi veren bankalar 2020 ve kredi kullandırma şartları

Bankalar ev, araba, ihtiyaç gibi kredi seçeneklerini müşterilerine sunmaktadır. Bu kredilerden biri de arsa kredileridir. Birçok kişi yatırım yapmak veya bahçe işlerini için arsa almak istiyor. Bankalar bu süreçte finansman desteğine ihtiyacı olan kişilere arsa kredisi vermektedir.

TEB arsa kredisi

Arsa kredisi veren bankalardan biri TEB bankasıdır. TEB bankası arsa kredilerinde bir taşınmazı ipotek altına aldıktan sonra kredi vermektedir. Banka 200 bin TL’ye kadar kredi verirken, arsa değerinin %60’ına kadar kredi vermektedir.

Buna göre 200 bin TL’lik bir arsa alınacaksa banka size 120 bin TL kredi verecektir. TEB arsa kredisi başvurularında istenen evraklar şu şekildedir;

Kimlik belgesi fotokopisi,

Resmi gelir belgesi,

Albaraka Türk arsa kredisi

Kredi başvurusunda ipotek altına alınacak taşınmazın tapusu istenmektedir. Bu belgelerle birlikte banka şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Katılım bankası olan Albaraka Türk Bankası 60 aya kadar vade imkanı sunarken, kredilerde faiz uygulamaz. Bankanın arsa kredisi başvurusunda belirlediği şartlar ise şu şekildedir;

Krediyle alınacak arsanın banka şubesinin bulunduğu sınırlar içinde olması,

Alınacak arsanın belediye sınırları içinde olması,

Arsanın imarlı olmaması durumunda kredi verilmez.

60 aya kadar vade imkanı sunulmaktadır.

Ziraat Bankası arsa kredileri

Bir kamu bankası olan Ziraat Bankası uzun vadeli ve düşük faizli kredileriyle en çok tercih edilen banklardan biridir. Bana arsa kredilerinde arsa değerinin yarısına kadar kredi vermektedir. Bankanın arsa kredilerinde aradığı şartlardan biri de arsanın imarlı olmasıdır. Aranan şartlardan biri de alınacak arsanın belediye sınırları içinde olmasıdır.