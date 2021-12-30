Türkiye’de tarım ve hayvancılık faaliyetlerini sürdüren binlerce çiftçi devlet tarafından sağlanan arıcılık hibe desteğinden faydalanıyor. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sağladığı bu hibe desteğine nasıl başvurulduğu ise arı üretimi yapan çiftçilerinin aklında oluşan soru işaretlerinden bir tanesi.

Arıcılık Hibe Desteğine Nasıl Başvuru Yapılır?

Devletin desteğiyle verilen hibe desteğine başvuru yapmak isteyen kişiler bulundukları yerin Tarım il ve ilçe müdürlüklerine müracaat edebilirler. Başvurunun aşamalarında ise şunlar gerçekleşiyor:

- Üreticilerin bizzat veya Arı Yetiştiricileri Birliği veya Bal Üreticileri Birliği aracılığı ile kanatlı sektöründe arıcılık faaliyetini yaptığı il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapması,

- Üreticilerin sahibi olduğu arılı kovanların durum tespiti,

- Gezginci olan arılar hakkında yapılan inceleme sonucunda, tespit tutanaklarının tarım il-ilçe müdürlüklerine gönderilmesi,

- Başvuru yapan kişinin üretim faaliyetlerinin incelenmesi,

- AKS sisteminde kayıtlı olması ve bu sistemden alınan icmallerin askıya çıkarılması,

- Askıya çıkarılarak kesinleşen icmallerin Genel Müdürlüklere gönderilmesi,

- Başvurunun kabul edilmesi ve hibenin başvuran kişinin hesabına yatması sonrasında başvuru süreci tamamlanıyor.

Başvuru sürecini olumlu olarak tamamlayan girişimcilerin hesaplarına Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından arılı kovan başına 10 TL, Ana arı başına ise 15 TL’lik hibe desteği gönderiliyor.