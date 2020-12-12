İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...

Aralık 2020 KOSGEB uygun faizli esnaf destek kredisi veren bankalar ve kredi için gerekli evraklar

KOSGEB uygun faizli esnaf destek kredisi veren bankalar ve kredi için gerekli evraklar konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. KOSGEB uygun faizli esnaf destek kredisi veren bankalar ve kredi için gerekli evraklar ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 12.12.2020'li haberimizden okuyabilirsiniz.

12 Aralık 2020 Cumartesi 00:54
Aralık 2020 KOSGEB uygun faizli esnaf destek kredisi veren bankalar ve kredi için gerekli evraklar
Takip Et:

KOSGEB anlaşmalı bankalar, terör ve afet nedeniyle işletmeleri zarar görmüş KOBİ sahiplerine kredi imkanı sunmaktadır. Anlaşmalı bankaların arasına Halkbank da dahil oldu.

Esnaflara KOSGEB kredisi veren bankalar hangileri?

KOBİ’leri desteklemek için birçok destek programı bulunmaktadır. Bu desteklerin içerisinde en fazla talep gören, KOBİ bünyesinde olan esnaflara işletmenin finansal giderleri karşılamaları için bankalardan alacakları kredisinin faizini ödeyen Kredi Faiz Desteği programı olmaktadır. Program kapsamında devlet tarafından ayrılan miktara gereksinim duyan ve işletmesini geliştirmek için proje hazırlayan esnaflara anlaşmalı bankalar sayesinde kredi faiz desteği verilmektedir. Masrafsız ve faizsiz destek kredisi veren bankalar şunlardır:

-Akbank

-Altenatifbank

-Denizbank

-Finansbank

-Fortisbank

-Güvence Bankası

-HSBC Bank

-Ziraat Bankası

-Türk İktisat Bankası

-Halkbank

-İş Bankası

-Vakıflar Bankası

-Yapı Kredi Bankası

Yukarıda sıralanan bankalar aracılığı ile kredi faiz desteği projeniz onaylandıktan sonra hiçbir harcama ve faiz ödemeden kredinizi kullanabileceksiniz.

 



Son Güncelleme: 12.12.2020 00:54
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konut hesabı ile 5 yıl para biriktiren ilk evini aldığında 31 bin 149 lira hibe desteği alabilecek
Konut hesabı ile 5 yıl para biriktiren ilk evini aldığında 31 bin 149 lira hibe desteği alabilecek
2021 yılında memur ve emeklilerin maaşı ne kadar olacak?
2021 yılında memur ve emeklilerin maaşı ne kadar olacak?
Güncel konut kredisi faizleri ne oldu? Banka konut kredisi faizleri tırmanışta!
Güncel konut kredisi faizleri ne oldu? Banka konut kredisi faizleri tırmanışta!
2020 Bankaların kiralık kasa ücretleri ne kadar? Banka kasa kiralama ücretleri
2020 Bankaların kiralık kasa ücretleri ne kadar? Banka kasa kiralama ücretleri
Düşük faiz oranı ve ertelemeli seçenekleriyle kredi veren bankalar hangileri? İhtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir?
Düşük faiz oranı ve ertelemeli seçenekleriyle kredi veren bankalar hangileri? İhtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir?
Devletten ilk defa ev alacak gençlere 82 bin TL hibe desteği
Devletten ilk defa ev alacak gençlere 82 bin TL hibe desteği

Popüler Haberler

İş Bank 100 Bin TL uygun vade ve faiz oranlı konut kredisi hesaplama 12 Aralık 2020 Cumartesi
Aralık 2020 KOSGEB uygun faizli esnaf destek kredisi veren bankalar ve kredi için gerekli evraklar
Engellilere devletten 11 maddi yardım
10.000 TL yaz tatili kredisi faiz oranları güncellendi! Garanti BBVA ile tatil kredisi faiz oranları ve şartları
vakıfbank emekliye promosyon ne kadar veriyor? 2020 Vakıfbank emekli promosyon kampanyaları
Acil destek ihtiyaç kredisi nedir? 2020 acil destek kredisi veren bankalar
Ek Hesap Nedir? ek hesap nedir Hesabı ile ilgili sıkça sorulan sorular ve faiz oranları 12 Aralık 2020 Cumartesi
Akbank şubeye gitmeden anında onaylı kredi başvurusu Aralık 12 Cumartesi
Kredi notu düşük olana kredi veren bankalar ve şartları Aralık 12 2020
Maddi desteğe ihtiyacı olan kişilere kaymakamlık yardımları başladı!
SGK özel hastanelerde yapılan doğumların ücretlerini karşılıyor mu?
Kredi sicil affı çıkacak mı? Sicil affı ne zaman çıkacak?
Sigortalı çalışanların mazeret izinleri kaç gün?
Çukur Damla öldü mü? Cumali'nin eşi Çukur'dan ayrılıyor mu? Hare Sürel Çukur'a vedamı ediyor?
A101, Şok, Bim, Migros ve Carrefoursa açılış ve kapanış saatleri
Akbank 60 ay vadeli 40.000 TL anında kredi başvuru şartları ve faiz oranları
Bugün noterler açık mı? Nöbetçi noter listesi sorgulama!
Atv canlı yayın akışı 12 Aralık 2020 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Pepsi 2,5 Litrede kapaklarında bedava internet dağıtacak!
Allianz sigorta da 97. Yıl reklamı şarkıları kim söylüyor? Allianz sigorta 97. yıl reklamı şarkıları ve sözleri
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 12 Aralık 2020 Cumartesi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.