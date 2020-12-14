İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya, koronaya karşı virüsü bloke eden ilaç geliştirdi
Son Dakika
Almanya, koronaya karşı virüsü bloke...
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Kabine toplanıyor! Eğitim başta olmak üzere önemli konular karara bağlanacak
Son Dakika
Kabine toplanıyor! Eğitim başta olmak...
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında 2 işçi göçük altında kaldı
Son Dakika
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında...

Aralık 2020 enflasyona göre ev kirası zam oranı ne kadar?

Yeni yıla girecek olmakla birlikte kirada olan ev ve iş yeri sahipleri, aralık ayı kira zammının ne kadar olacağını merak ettiler. Enflasyon oranının açıklanması ile birlikte kira zammının da ne kadar olacağı belli oldu.

14 Aralık 2020 Pazartesi 16:25
Aralık 2020 enflasyona göre ev kirası zam oranı ne kadar?
Takip Et:

2020 Yılı Aralık Ayı Kira Zam Oranı Ne Kadar?

Kasım ayı enflasyon oranı, Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından ne kadar olduğu açıklandı. Tüketici fiyat endeksinin açıklanmasının ardından aralık ayında yaşanması beklenen kira artış oranlarının ne kadar olacağı, vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki aralık ayı kira zamları ne kadar olacak?

Henüz açıklanan tüketici fiyat endeksi ile beraber, ev sahipleri ile kiracılar, kiralara gelecek olan zammın ne kadar olacağının açıklanmasını bekliyorlar. Kasım ayı enflasyon oranı %14,03 olarak açıklandı. Ev ve iş yeri sahiplerinin kira artış oranı için sözleşme serbestisinin olması kira oranlarında değişiklik gösteriyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yaptığı yasal düzenleme sonrasında, resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesap edilmeye başlandı ve bu miktar iş yeri sahibi ve kiracı olanlar için de geçerli oldu. TÜFE’de 2020 yılı kasım ayında, ekim ayına göre %2,30; 2019 yılının aralık ayına göre %13,19; 2019 yılının kasım ayına göre ise %14,03 ve on iki aylık ortalamalara bakıldığına göre de %12,04 artış gerçekleşti. Bu oranlarla birlikte insanlar bu ayki artışın ne kadar olacağını merak etmektedirler. Aralık ayında yapılacak olan kira zammı ne kadar olacak ve bu artış oranları nasıl hesaplanmaktadır?

2020 Yılı Aralık Ayı Kira Zammı

Kira artış oranını bekleyen onlarca vatandaşın soruları giderildi. Kasım ayında yapılan tüketici fiyat endeksi açıklaması ile birlikte aralık ayının kira artış oranı da aynı zamanda açıklandı.  Enflasyon kasım ayında %2,3 oranında artış yaşarken yıllık oran da %14,03 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük %0,75 en yüksek %1,80 civarında idi. Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde, eylüle göre %2,13 artış göstermişti.

TÜFE’de 2020 yılı kasım ayının oranlarındaki artışı, 2020 eylül ayına göre %2,30; 2019’un aralık ayına göre %13,19; 2019 yılının kasım ayına göre ise %14,03 olarak hesapladı. Ayrıca on iki aylık ortalama göz önüne alındığında %12,04 artış gerçekleşti.

Bu bilgilere göre aralık ayında ne kadar kira ödeyeceğini hesaplamak isteyen vatandaşlar için, önceki oranlara ve yüzdelere göre bir hesaplama araştırması yaptık.

Kira Artış Oranı Ne Kadar Oldu?

Enflasyonun yıllık artış oranı %14,03 olurken kasım ayındaki artış %2,3 olarak hesaplandı. Ekonomistlerin planlarına göre enflasyon oranı %0,75- %1,80 arasında olmalıydı. Ancak artış oranı daha farklı seyretti. Bunlara göre aralık ayı kira zammını şu şekilde hesaplayabiliriz.

Konut Kirası: 1.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Aralık 2020 Kira Artış Oranı: % 14,03

Aralık Ayı Kira Zammı Tutarı: 140,3 TL

Aralık Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.140,3 TL

Yapılan açıklamalardaki rakamlara göre, 1000 TL kira ödeyen bir kiracının aralık ayında ödeyeceği kira zammı 140,3 TL olarak hesaplanmakla birlikte toplam zamlı kira fiyatı ise 1,140,3 TL olarak gözükmektedir.

Enflasyona Göre Kira Artış Oranları Nasıl Hesaplanır?

Ev sahibinizin veya iş yeri sahibinizin yapacak olduğu en yüksek zam oranını kira artış oranı belirlemektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı’nın ortak olarak hazırlamış olduğu Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) açıklandığında eylül ayının içerisindeydik. Bu açıklamayla birlikte Yeni Ekonomi Paketi’nde, yapılacak kira zamlarının bundan sonra TÜFE’ye göre değil, kira artış oranına bağlı üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirlenmesine karar verilmişti. Kira artış oranları da üst sınır TÜFE oranlarına göre hesaplanmaktadır. Daha sonra kiracıya bu şekilde belirtilmektedir.

 



Son Güncelleme: 14.12.2020 16:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kira ZammıEnflasyon OranıTÜFE
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir’de depremden etkilenen esnaflar için faizsiz ve ilk bir yıl geri ödemesiz 100 bin liraya kadar kredi
İzmir’de depremden etkilenen esnaflar için faizsiz ve ilk bir yıl geri ödemesiz 100 bin liraya kadar kredi
Halk Bankası bireysel emeklilik sistemi nasıl iptal edilir?
Halk Bankası bireysel emeklilik sistemi nasıl iptal edilir?
Konut hesabı ile 5 yıl para biriktiren ilk evini aldığında 31 bin 149 lira hibe desteği alabilecek
Konut hesabı ile 5 yıl para biriktiren ilk evini aldığında 31 bin 149 lira hibe desteği alabilecek
2021 yılında memur ve emeklilerin maaşı ne kadar olacak?
2021 yılında memur ve emeklilerin maaşı ne kadar olacak?
Güncel konut kredisi faizleri ne oldu? Banka konut kredisi faizleri tırmanışta!
Güncel konut kredisi faizleri ne oldu? Banka konut kredisi faizleri tırmanışta!
2020 Bankaların kiralık kasa ücretleri ne kadar? Banka kasa kiralama ücretleri
2020 Bankaların kiralık kasa ücretleri ne kadar? Banka kasa kiralama ücretleri

Popüler Haberler

Aralık 2020 enflasyona göre ev kirası zam oranı ne kadar?
2020 Asgari ücret zammı net ve brüt asgari ücret tahminleri
2021 Ramazan Hilali ne zaman, nerede görülecek? 2021 Şevval Hilali nerede görülecek?
Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova hayatı ve özgeçmişi
Esnafa kira ödemesi, elektrik, su ve doğalgaz fatura yardımı detayları neler? Yardımlar nasıl ve ne zaman yapılacak?
Hidrokarbon nedir? Hidrokarbon özellikleri nedir? Nerelerde kullanılır?
Aracın tamamına kredi vermekte olan bankalar hangileri? 2021 güncel kredi ile araç alma rehberi!
Ptt kargo ortalama kaç günde gelir? 2020Ptt kargo adrese kaç günde ulaşıyor?
Müge Anlı Ece Çiçek kimdir, katili tutuklandı mı?
Müge Anlı sevgi izi dövmesi nasıl, nerede yapılır? Sevgi izi nedir, nasıl yaptırılır?
İşçilerin temel hakları nelerdir? Kanunda işçi haklarını savunan maddeler
Kanalların yayın akışları 27 Aralık Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Star TV Hayalimdeki Gelinlik programı nasıl bir program olacak? Hayalimdeki Gelinlik konsepti
Star TV Akrep dizisi ne zaman başlayacak? Dizi 1. bölüm yayın tarihi ve fragmanı
Çernobil yangınında son durum ne? Çernobil yangını söndürülebildi mi? Radyasyon riski var mı?
Doya Doya Moda Kemal Doğulu programda neden yok? Kemal Doğulu neden ayrıldı?
Devlete 12 bin personel alımı yapılacak alımlar nasıl olacak?
Bugün hangi maçlar var? 14 Aralık 2020 Pazartesi Tv kanalları maç programı
Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatar? 2020 Devlet memur maaşları ne zaman yatar?
2020 çocuk parası ne kadar, nasıl alınır?
Beni Bırakma Firuze karakterini kim canlandırıyor? Hazal Eylül Çelik biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.