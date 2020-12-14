Aralık 2020 enflasyona göre ev kirası zam oranı ne kadar?

2020 Yılı Aralık Ayı Kira Zam Oranı Ne Kadar?

Kasım ayı enflasyon oranı, Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından ne kadar olduğu açıklandı. Tüketici fiyat endeksinin açıklanmasının ardından aralık ayında yaşanması beklenen kira artış oranlarının ne kadar olacağı, vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki aralık ayı kira zamları ne kadar olacak?

Henüz açıklanan tüketici fiyat endeksi ile beraber, ev sahipleri ile kiracılar, kiralara gelecek olan zammın ne kadar olacağının açıklanmasını bekliyorlar. Kasım ayı enflasyon oranı %14,03 olarak açıklandı. Ev ve iş yeri sahiplerinin kira artış oranı için sözleşme serbestisinin olması kira oranlarında değişiklik gösteriyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yaptığı yasal düzenleme sonrasında, resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesap edilmeye başlandı ve bu miktar iş yeri sahibi ve kiracı olanlar için de geçerli oldu. TÜFE’de 2020 yılı kasım ayında, ekim ayına göre %2,30; 2019 yılının aralık ayına göre %13,19; 2019 yılının kasım ayına göre ise %14,03 ve on iki aylık ortalamalara bakıldığına göre de %12,04 artış gerçekleşti. Bu oranlarla birlikte insanlar bu ayki artışın ne kadar olacağını merak etmektedirler. Aralık ayında yapılacak olan kira zammı ne kadar olacak ve bu artış oranları nasıl hesaplanmaktadır?

2020 Yılı Aralık Ayı Kira Zammı

Kira artış oranını bekleyen onlarca vatandaşın soruları giderildi. Kasım ayında yapılan tüketici fiyat endeksi açıklaması ile birlikte aralık ayının kira artış oranı da aynı zamanda açıklandı. Enflasyon kasım ayında %2,3 oranında artış yaşarken yıllık oran da %14,03 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük %0,75 en yüksek %1,80 civarında idi. Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde, eylüle göre %2,13 artış göstermişti.

TÜFE’de 2020 yılı kasım ayının oranlarındaki artışı, 2020 eylül ayına göre %2,30; 2019’un aralık ayına göre %13,19; 2019 yılının kasım ayına göre ise %14,03 olarak hesapladı. Ayrıca on iki aylık ortalama göz önüne alındığında %12,04 artış gerçekleşti.

Bu bilgilere göre aralık ayında ne kadar kira ödeyeceğini hesaplamak isteyen vatandaşlar için, önceki oranlara ve yüzdelere göre bir hesaplama araştırması yaptık.

Kira Artış Oranı Ne Kadar Oldu?

Enflasyonun yıllık artış oranı %14,03 olurken kasım ayındaki artış %2,3 olarak hesaplandı. Ekonomistlerin planlarına göre enflasyon oranı %0,75- %1,80 arasında olmalıydı. Ancak artış oranı daha farklı seyretti. Bunlara göre aralık ayı kira zammını şu şekilde hesaplayabiliriz.

Konut Kirası: 1.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Aralık 2020 Kira Artış Oranı: % 14,03

Aralık Ayı Kira Zammı Tutarı: 140,3 TL

Aralık Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.140,3 TL

Yapılan açıklamalardaki rakamlara göre, 1000 TL kira ödeyen bir kiracının aralık ayında ödeyeceği kira zammı 140,3 TL olarak hesaplanmakla birlikte toplam zamlı kira fiyatı ise 1,140,3 TL olarak gözükmektedir.

Enflasyona Göre Kira Artış Oranları Nasıl Hesaplanır?

Ev sahibinizin veya iş yeri sahibinizin yapacak olduğu en yüksek zam oranını kira artış oranı belirlemektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı’nın ortak olarak hazırlamış olduğu Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) açıklandığında eylül ayının içerisindeydik. Bu açıklamayla birlikte Yeni Ekonomi Paketi’nde, yapılacak kira zamlarının bundan sonra TÜFE’ye göre değil, kira artış oranına bağlı üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirlenmesine karar verilmişti. Kira artış oranları da üst sınır TÜFE oranlarına göre hesaplanmaktadır. Daha sonra kiracıya bu şekilde belirtilmektedir.