Aracın tamamına kredi vermekte olan bankalar hangileri? 2021 güncel kredi ile araç alma rehberi!

TÜMÜNE KREDİLİ ARAÇ ALIMI(2021)

Günümüzde araç kredisinden yararlanmak oldukça kolaylaşmıştır. Araç kredisinden yararlanmak isteyen birinin yapması gereken aracın ücret tutarını belirlemesi, verilmekte olan kredi imkanları ile karşılaştırılması ve başvuruda bulunmasıdır. Eğer birey banka şubelerine gitmek istemiyorsa, 7/24 hayatı hızlandırmakta olan inteneti kullanabilirler. Sadece bir tıkla bir çok araç kredi imkanını inceleyebilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

Bankaların resmi intenet sayfalarına giderek; araç kredileri hakkında bütün detaylı bilgileri inceleyebilir, düşük faizli araç kredilerini birbirleri ile karşılaştırabilirsiniz. Bankaların güncel bir şekilde koyduğu kredi faiz oranlarını gözlemleyebilir ve otomatik olarak kredi hesaplamalarında bulunabilirsiniz.(Ayda ne kadar ödeme yapılacak gibi…)

Araç Kredisi İçin Hangi Belgeler İstenmekte

Araç kredisinden yararlanmak için öncelikle bireyin 18 yaşında ve 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. Hakkında yapılacak risk ve istihbarat sorgulamalarını başarı ile geçmesi gerekmektedir. Nüfus Cüzdanı, gelir durumunu gösteren nitelikte belge ve ehliyet ile birlikte noter faturası ya da satış sözleşme belgesi gereklidir.

Ticari araçlar için taşıt kredisi talebinde bulunulursa; son 3 senelik gelir tablosu ile 3 senelik bilanço, vergi levhası, imza kopyaları, Ticaret Sicili Gazete, eğer varsa ortak ve kefillerin kimlik kartlarının orijinal ve fotokopisi gerekmektedir.

Kefil talebi ise genellikle bankadan bankaya değişebilir. Yani kefil bazı bankalar tarafından bazen talep edilirken bazen edilmez. Şahsi sigorta ve rehin şartlarının uygulaması yapılabilmektedir. Gayrimenkulden geliri bulunan birey için tapu belgeleri de istenilebilmektedir.

ARAÇ KREDİSİ SATIŞ FİYATININ NE KADARINA BEDELDİR

Araç kredileri için verilen vadeler diğer kredilerden daha uzun bir süreye tekabül etmektedir ve faiz oranları diğer kredilerden daha düşüktür. Banka, sigortası olan bireylerin faizlerini daha da azaltabilmektedir.

Sıfır kilometre taşıtlar için yüzde 70 ila 90 aralığında krediden yararlanılabilir, lakin bu kredinin faiz oranlarında yaşanan değişimler ve satın alımın kapsadığı zaman gibi durumlar neticesinde değişmektedir. İkinci el taşıtlar içinse; sigorta bedeli baz alınır, buna göre farklı oranlar ve farklı miktarlar uygulanmaktadır.

Bütününe kredili araç için yeni kredi eklemesi yapılabilmekte midir, özel dönemlerde alınmakta olan sıfır arabalarda %100 krediden yararlanmak mümkündür. Sene sonu hedefine ulaşmak için çalışmakta olan ve yeni taşıtlarının satışını daha üst kademelere taşımayı amaçlayan bayiler, bankalar ile birlikte işbirliği yaparak taşıt alımının hepsinde kredi kullanımı imkanı vermektedir.

ARAÇ KREDİSİNİN KULLANIM KOŞULLARINA DİKKAT EDİLMELİ!

Kredi ile alınan taşıtlar çoğunlukla banka tarafından rehin alınmaktadır. Bu rehin çalışmalarında ise birtakım giderle karşılaşma imkanınız bulunuyor; araç kredisi için başvuru fiyatlandırılması kredi ücretinin %0,05’ dir. Herhangi bir beklenmedik durum ile karşılaşmamak adına, ödemesini yapacağınız ek tutarları da hesaplamanızda fayda var.

Bankalardan kredi alınırken; bankanın hangi araçlar için ne kadar kredi verdiğini, hangi şartlar altında krediden yararlanılabileceğini araştırmak gerekmektedir. Önek vermek gerekirse; iş bankası ikinci el araç, hafif ticari ve binek araç satın alımlarında kredi vermektedir. Akbank,, ikin el araç kredisi verirken sigorta talebinde bulunmaz ve herhangi bir rehin şartı istenmez. Lakin gerçek kişiler için kaza sigortası yapılmaktadır. Araç kredisinin verilme koşulları, kullanılacak olan bankaya göre farklılık göstermektedir. Bu sebep ile araç kredisinden yararlanacak olan kişinin araştırmalarını iyice yapmaları gerekmektedir.

ARABANIN BÜTÜNÜ İÇİN KREDİ UYGULAYAN BANKALAR

Arabanın bütününe kredi uygulamakta olan bankalar; peşinat ödemesi yapmak istemeyen bireyler tarafından tercih edilir. Bu hizmeti vermekte olan birçok banka bulunmaktadır. Zaten bakıldığında bütün bankalar taşıt kredisi hakkında birçok hizmet vermektedir. Yani taşıt kredisi vermekte olan herhangi bir banka ile birlikte çalışabilmektesiniz.

Taşıt alımlarında kullanılacak birçok yöntem bulunmaktadır ve bu yöntemlerin arasından en çok kullanılmakta olan senetle araç satın alımıdır. Bu yöntemin en büyük özelliği ise bankanın hiç dahil edilmemesidir ve bu nedenle çoğu insanın tercihidir. Bu yöntem; Yeşil Holding bünyesinde Wowwo tarafından sunulmaktadır. Arabanın tümü için kredi vermekte olan bankaların bir kısmı ;

Türkiye İş Bankası,

Garanti BBVA,

Türkiye Finans,

Denizbank,

QNB Finansbank,

TEB,

Denizbank,

Akbank,

TEB,

Yapı Kredi,

ING Bank.

Üstte belirttiğimiz bankalardan herhangi birini tercih edebilirsiniz. Tercihinizin ardından 5 seneye kadar bütün araçlarda kasko fiyatının %70’ i kadar kredi kullanımı yapabilirsiniz. Ardından kalacak olan peşinat için herhangi bir tüketici kredisinden yararlanabilirsiniz. Lakin bunu yapabilmeniz için öncelikle kredi puanının düşük olmaması ile aylık net ücretinizin iki adet krediyi ödeyebilecek kapasitede olması gerekmektedir.

Garanti BBVA ile Yapı Kredi, taşıt kredilerinde belirli istisnalar uygulamaktadır. 10 yaşına kadar taşıt kredisinden yararlanılabilir, intenet sitesinde bu bilgilerin bulunmamasından dolayı eğer bankanın müşterisiyseniz iletişim haline geçebilirsiniz.