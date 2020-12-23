Araba sahibi olmak isteyenlere müjde! Yeni kredi imkanları duyuruldu, artık istediğiniz aracı alabileceksiniz

Günümüz fiyatları 3 bin 500 TL’ye kadar satışa sunulan tv alımları dışında ki bütün elektronik eşya alımları için kredi kartlarına uygulanan taksitlendirme süreci 6 aydan 4 aya indirildi. Bunun yanı sıra taşıt teminatlı kredilerin vade belirlemeleri 4 yıldan 2 yıla kadar azaltıldı.
- Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD 120hp modeli dışında ki satışlarda bulunan tüm araçlarına kredi vadesi indirimleri uygulandı.
- Audi'nin tüm modelleri üzerinde kredi vadesi için indirimler uygulandı.
- BMW'nin tüm modelleri üzerinde kredi vadesi için indirimler uygulandı.
- Honda Civic 1.5 VTEC Turbo Benzin Executive, Civic Hatchback, Honda HRV, Honda CRV, Honda Civic Type R modellerinde kredi vadesi için indirimler uygulandı.
- Nissan Qashqai, X-Trail'in tüm donanımlarında kredi vadesi için indirimler uygulandı.
- Hyundai Kona 1.6 CRDi 7 ileri Otomatik DCT Smart (Dizel), 1.6 CRDi 7 İleri Otomatik DCT Elite Smart Kırmızı SRF (Dizel) paketleri, Tucson modellerinde kredi vadesi için indirimler uygulandı.
- Mercedes'in tüm modelleri üzerinde
kredi vadesi için indirimler uygulandı.
- Opel Astra HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP dışındaki tüm donanımları, Opel Corsa 1.2 benzinli Elegance, Ultimate, 1.5 dizel Edition, Elegance donanımları, Crossland X 1.5 dizel Excellence donanımı, Insignia'nın tüm donanımları, Grandland X tüm donanımlarında kredi vadesi için indirimler uygulandı.
- KIA Ceed 1.6 dizel Elegance, Elegance Roof Paket, Prestige, SW, XCEED tüm donanımları, Niro, Sportage manuel vites hariç tüm modellerde kredi vadesi indirimler uygulandı.
Son Güncelleme: 23.12.2020 03:25