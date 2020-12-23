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Araba sahibi olmak isteyenlere müjde! Yeni kredi imkanları duyuruldu, artık istediğiniz aracı alabileceksiniz

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun son olarak gerçekleştirdiği düzenlemenin ardından kredi kartıyla birlikte taşıt kredilerine de ilişkin düzenleme adımları uygulanmaya başlandı. Basılı ve külçe kategorisinde bulunmayan harcamalarda genellikle kredi kartlarında taksitlendirme için geçerli olan 8 aylık süre indirim sonrası 6 aya indirildi.

23 Aralık 2020 Çarşamba 03:25
Araba sahibi olmak isteyenlere müjde! Yeni kredi imkanları duyuruldu, artık istediğiniz aracı alabileceksiniz
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Günümüz  fiyatları 3 bin 500 TL’ye kadar satışa sunulan tv alımları dışında ki bütün elektronik eşya alımları için kredi kartlarına uygulanan taksitlendirme süreci 6 aydan 4 aya indirildi. Bunun yanı sıra taşıt teminatlı kredilerin vade belirlemeleri 4 yıldan 2 yıla kadar azaltıldı.

 Mevcut nihai fatura tutarı ortalama 300 bin TL’nin üstünde satışa çıkartılan taşıtların alımı için kullanılan kredilere bankalarca koyulan vade süresi 4 yıldan 3 yıla kadar azaltıldı. Aynı zamanda biçilen fatura değeri 750 bin TL’nin üstünde satılan taşıt alımları için de bankalarca uygun olan kredilerin vade süreçleri 4 yıldan 2 yıla kadar azaltıldı. Bu gelişme sonrasında da taşıt teminatlı kredi çekimlerinde de ek olarak belirtilen vade süreci 4 yıldan 3 yıla kadar azaltıldı. Bütün  markalara ait kredi vadeleri ile ilgili bütün bilgiler aşağıda ki gibidir.

  1. Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD 120hp modeli dışında ki  satışlarda bulunan tüm araçlarına kredi vadesi indirimleri uygulandı.
  2. Audi'nin tüm modelleri üzerinde kredi vadesi için indirimler uygulandı.
  3. BMW'nin tüm modelleri üzerinde kredi vadesi için indirimler uygulandı.
  4.  Honda Civic 1.5 VTEC Turbo Benzin Executive, Civic Hatchback, Honda HRV, Honda CRV, Honda Civic Type R modellerinde kredi vadesi için indirimler uygulandı.
  5. Nissan Qashqai, X-Trail'in tüm donanımlarında kredi vadesi için indirimler uygulandı.
  6.  Hyundai Kona 1.6 CRDi 7 ileri Otomatik DCT Smart (Dizel), 1.6 CRDi 7 İleri Otomatik DCT Elite Smart Kırmızı SRF (Dizel) paketleri, Tucson modellerinde kredi vadesi için indirimler uygulandı.
  7. Mercedes'in tüm modelleri üzerinde 

    kredi vadesi için indirimler uygulandı.

  8. Opel Astra HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP dışındaki tüm donanımları, Opel Corsa 1.2 benzinli Elegance, Ultimate, 1.5 dizel Edition, Elegance donanımları, Crossland X 1.5 dizel Excellence donanımı, Insignia'nın tüm donanımları, Grandland X tüm donanımlarında kredi vadesi için indirimler uygulandı.
  9. KIA Ceed 1.6 dizel Elegance, Elegance Roof Paket, Prestige, SW, XCEED tüm donanımları, Niro, Sportage manuel vites hariç tüm modellerde kredi vadesi indirimler uygulandı.

 



Son Güncelleme: 23.12.2020 03:25
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