Antrenör olarak çalışanların 2021 yılı maaşları ne kadardır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?

Antrenör ne kadar maaş almaktadır, iş ilanlarına nereden ulaşılır, bu işte çalışmak için gerekli olan belgeler, bu işte çalışmak için hangi bölümden ve okuldan mezun olmak gerekir, Antrenör iş tanımı nedir vb. soruların cevaplarını sizler için yazımızda derledik.

Antrenör tanımı nasıl yapılır?

Her yaş grubunda bireyler ile belirli bir Spor dalında yetenek seçimi, yönlendirilmesi, geliştirilmesi, modellemesi ve her türlü spor dalının kondisyonerleri ile antrenman programlarının hazırlanması, yönetilmesi ve uygulanması, faaliyetlerini yürütme bilgi becerisine sahip nitelikli kişi veya kişilerin yapmış olduğu iş olarak tanımlanır.

Antrenör 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Aldıkları en yüksek ve en düşük maaşlar ne kadardır?

Antrenör olarak çalışan bir kişinin aylık ortalama maaşı 4.500 TL olarak ifade edilebilir. Antrenör olarak çalışanların aldıkları minimum maaş ise 2.826 TL olmakla birlikte aldıkları maximum maaş ise 6.500 TL olarak kaynaklarda mevcuttur. Sizde Antrenör olarak çalışmak ve kariyer planınızı buradan yapmak istiyorsanız İŞKUR iş ilanlarına bakarak buradan kariyerinize yön verebilirsiniz.

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Antrenör olarak çalışmak için hangi okul ve bölümden mezun olmak gerekmektedir?

Antrenör çalışmak için gereken asgari eğitim düzeyi ilköğretimden mezun olmuş olmaktır.

Antrenör ne iş yapmaktadır?

Teknik direktörün hazırladığı plan, program ve çalışma yöntemlerini incelemek, Teknik direktörün nezaretinde sporcuları teknik, taktik, fizik, kondisyon ve psikolojik olarak müsabakalara hazırlamak, Sporcuların dayanıklılık, hız ve güçlerini artırıcı koşu, yürüyüş ve çalışmaları tek ya da toplu olarak yaptırmak Soyunma odasında ve sahada sporculara teorik ve pratik olarak uygulanacak mücadele biçimlerini gösterip hatalarını yerinde tespitle düzelttirmek, Antrenmanlarda yapılacak müsabakaların taktiğini uygulatıp, kişisel veya takım olarak zayıf yönleri belirleyip zayıflığı yenmek amacıyla gerekli tekniklerin pratik olarak gösterilmesini ve yöneltilmesini sağlamak, Rakip ekibin gücünü ölçmeye çalışıp takım kaptanına maç stratejisi hakkında planını açıklayarak tavsiyelerde bulunmak, Gerektiğinde takımı kampa almak, Dengeli beslenmeleri için gıda rejimi hazırlayıp yemekleri kontrol etmek, Sporcuların sağlık durumları, özel yaşamları, izinleri ve sorunları ile ilgilenip çözmeye çalışmak, Sporcuların devamlarını ve form durumlarını izleyip form düşüklüğü gösteren oyuncuları tespit ederek uyarmak Form düşüklüğü gösteren oyuncuları özel çalışmaya tabi tutup moral çalışmaları uygulamak, gerektiğinde kadro dışı bırakmak, Teknik direktör ile sporcular arasında diyalogu sağlamak, Soyunma odasında takımı açıklayıp müsabaka için gerekli taktiği vermek, Müsabaka boyunca kendisine ayrılan yerde müsabakayı izleyip sporcuları ikaz etmek Devre aralarında ya da müsabaka esnasında gerektiğinde oyuncu ve oyun düzeninde değişiklik yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Antrenör meslek ana grubu nedir?

Antrenör olarak çalışan kişi işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler;

Teknisyenler teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensuplarına dahil olarak çalışmaktadırlar.

Antrenör meslek alt ana grubu nedir?

Hukuk, sosyal, kültür vb. alanlar ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensuplarıdır.

Antrenör meslek grubu nedir?

Spor ve fitness çalışanlarıdır.

Antrenör meslek birim grubu nedir?

Spor antrenörleri eğiticileri ve hakemler birimindendirler.

Antrenör meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için Antrenör meslek kodunu bulduk, ilgili kod 3422.02 olarak sözlükte geçmektedir.

Sizler ile bu haberimizde Antrenör olarak çalışan kişiler ne iş yapar, iş tanımları nedir, meslek birim grupları, aldıkları maaş ve bunlarla birlikte en yüksek en düşük oranları nelerdir, Antrenör olarak çalışan veya çalışmak isteyen bir kişinin hangi belgelere veya hangi bölümden mezun olması gerektiği bilgilerinin yanı sıra bu işte çalışmak için iş ilanlarına nereden ulaşabileceğinizin bilgisini paylaştık.