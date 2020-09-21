Annelere devletten destek! 9000 TL'ye kadar yardım parası nasıl alınır?

Annelere Destek! Çalışan ve Çalışmayan Anneye Para Desteği Detayları Neler?

İŞKUR ve SGK aracılığıyla çalışan ve çalışmayan anneler farklı isimler altında maddi destek almıştır. Devlet bu destek programlarına başvuran annelere 9.124 TL'ye kadar ödeme yapıyor. Öyleyse, bir anne destek için nereye başvurabilir ve başvuru gereksinimleri nelerdir? Asgari ücretli çalışanlara ve ilk doğan annelere;

Emzirme ödeneği 180 TL,

300 TL doğum ödeneği,

6.367,17 TL İş göremez desteği

Yarı zamanlı çalışma ödeneği 1.183,26 x 2, olacak şekilde 2.366,52 TL ve toplam ödeme tutarı 9.124 TL'dir.

Çalışan kadınlara doğum izni süresince günlük olarak hesaplanan 16 haftalık bir süre için geçici iş göremezlik ödeneği sağlanır. Sonuç olarak asgari ücretle çalışan annelerin 112 günlük ücreti 6 bin 367 liraya ulaşır.

Sigortalı Çalışan Annelere Ödenen Devlet Yardımları Nelerdir?

Sigortalı çalışan annelere ödenen yardımlar arasında süt yardımı, çocuk yardımı ve analık yardımı gibi birçok farklı isim altında ödeme yapılmaktadır. Maliye ve Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yeniden değerleme oranı ve resmi asgari ücret artışı ile bu rakamlar her yıl güncellenmekte ve artırılmaktadır.

Ocak ayında faiz oranlarını yükselttikten sonra devlet, çalışan annelere 2020'de ödenen yardım parası (tüm hakların kullanılması şartıyla) 9.299 liraya çıktı. Yukarıdaki ödeme SGK ve İŞKUR yardımları bölümünden sorgulanabilir. Başvuran anne uygun görüldüğü takdirde paraları Ziraat Bankası üzerinden kendi adına açılacak hesaba yatırılacaktır.