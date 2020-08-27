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Annelere 100 Euro ödemesinde değişiklik

Çalışan Çalışmayan Bütün Annelere 100 Euro Ödeme Değişikliği E-Devlet Üzerinden Başvurular Haberin Detaylarını Sizler İçin Araştırdık

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:00
Annelere 100 Euro ödemesinde değişiklik
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Artık e-devlet işsiz annelere 100 avro ödeme yapılacak. E-devlet sayesinde yapılan başvuruda, ev hanımı olan annelere 687 Türk lirası ödenecek. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, başvuru bu sene Temmuz 2020'de e-devlet aracılığıyla yapılacağı açıklandı. Ancak, Temmuz ayında başvuru ekranında e-devlette başlatıldığı ve kotanın artırıldığı açıklandıktan sonra, kontenjanın dolduğu kötü haberi geldi.Çalışma

İş Hayatında Olmayan Anneler Başvuru Yapamayacak

Kampanya sırasında işsiz annelerin kötü haberi "son dakika" olarak ilan edildi. Geçici olarak açık olan işsiz anneler için başvurular askıya alınmıştır. Özellikle Corona döneminde sadece çalışan anneler başvurabilir. Çalışmayan anneler için başvuru ekranı ilerleyen zamanlarda açılacak!

Kadınlara 100 euro verilecek

Kadın okuyucularımıza iyi haberi verelim. 2020 yılında 100 avroluk yardımın beklenen adımları gerçekleştirildi. Son zamanlarda gündeme alınan bu desteğin detaylarını, başvuruların nasıl açılacağını ve nasıl yapılacağını açıklayalım. Devlet destekli bir hukuki destek olmamasına rağmen, AB projelerinden oluşan 100 avroluk yardım, ülkemizde AB'nin ortak kararı ile finanse edilmektedir. SGK'nın “Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Aracılığıyla Kadın İstihdamını Destekleme Projesi” kapsamında, annelerin mali desteği ile ilgili projeler 2020'de, 2019'da olduğu gibi başlayacak.

687 tl kimlere verilecek 

100 Euro'luk devlet desteğinden yararlanmak için çocuğunuzun 0-60 aylık olması ve Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya gibi illerden birinde yaşamanız gerekmektedir. Diğer illerde ve yarı zamanlı çalışanlarda yaşayanlar geçici olarak yararlanamayacaklardır. Ancak, 2021 yılında Türkiye genelinde koşulların aranması beklenmektedir. 2021 yılında tüm Türkiye’de uygulamaya geçmesi beklenen bu programın aranan şartları şunlardır;

Anne ve çocuğun ikamet yeri aynı olmalıdır.


Kesin kayıt tarihinden itibaren tam zamanlı olarak 4/1-a SSK sigortasına dâhil olmaması.

Kesin kayıt tarihi itibariyle SGK’ya bir önceki yıl bildirilen primlerin aylık 5166 TL’den az olması gerekmektedir.

Başvuruyu Yapacağınız Yer?

Başvuru e-devletten yapılacaktır. Bugün itibariyle, e-devletten yapılan başvurular 2020'de yeniden başlamıştır. Bu destekten yararlanacak olan annelerin çocukları 0-60 ay aralığında olanların proje uygulama illerindeki Milli Eğitim Bakanlığı ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı anaokulu, kreş ve gündüz bakımevine düzenli olarak göndermeniz gerekmektedir.

Program kaç kişiyi kapsıyor?

Şu anda açıklanan ödemeler arasında 2020 yılına kadar İstanbul'da 3250, Ankara'da 1500, İzmir'de 1500, Antalya'da 1500, Bursa’da 1250, Malatya’da 750 ve Elazığ’da 500 anne faydalanabilecektir.  Toplam 650 TL’den 10250 anneye fayda sağlayabilir.

Ödeme miktarı ne kadar?

Ödeme tutarı ayda 100 avrodur. Bir çocuğa sahip olan anne 2 yıla kadar alabilir. 2 yıl sonra sürekli değişen 10.500 kişi olacaktır. Bu ödenek, çocukları kreşlere, anaokullarına ve gündüz bakım evlerine göndermek içindir. Bu tutar 72 aylık çocuktan düşülecektir. Ödeme Halk Bankasına yatırılacaktır. Bu nedenle bir Halk Bank hesabı açmanız gerekiyor.

Destek nasıl kesilir?

24 ay sonra destek sona erecek, çocuk 72 aylıkken destek tekrar sonlandırılacak ve diğer kazananlar e-devlet aracılığıyla 24 ay ödeme almaya başlayacak. Şu anda düzenli ödeme 31 Mart 2022'ye kadar devam edecek. Sakın geç kalma!

E-devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/ kurumsal çocuk yazarak girerek doldurmanız gereken alanları doldurabilirsiniz.



Son Güncelleme: 27.08.2020 16:00
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