Anne ve babalara 600 TL ödeme yapılacak! Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı müjdeyi verdi!

Anne–Babalar Dikkat! 600 TL Yardım Desteği Alabilirsiniz…

Ülkemizde her yıl binlerce kadın anne oluyor ancak anne babalar çoğu zaman bebek doğduğu için bir süre çalışmak zorunda kalıyor. Özellikle kadınlar doğumdan sonra bebeklerine bakmak zorunda oldukları için, istifa ettiklerinde genellikle ücretlerini kaybederler.

Bu dönemde en az 45 gün çalışamayan yeni anne 1.5 aylık maaşını kaybetti. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bu olumsuz duyguyu önlemek ve kadınların çocuk sahibi olmama kararı almamasını sağlamak için yardım ödenmeye başlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Parası ve Doğum Yardımı Ödemeleri Başladı!

Aile Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığı, genellikle çocuk yardımı olarak adlandırılan analık yardımı yoluyla ebeveynlere 600 liraya kadar ödeme yapıyor.

Türk vatandaşı olmak, gerekli yardım fonlarını elde etmek için yeterlidir. Benzer şekilde, mavi kartlı aileler yardım için başvurabilir.

Doğum departmanının kayıtlarından KPS'ye kayıt olduktan sonra, doğum yardımı başvuru formunu doldurarak para kazanma fırsatı bulur.

İl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bürosu veya Sosyal Hizmet Merkezi aracılığıyla yapılan bireysel başvuru sonrasında;

1.çocuk için 300 liralık doğum yardımı, 2.çocuk için 400 liralık doğum yardımı, 3.ve sonrasındaki çocuklar için ise 600 liralık doğum yardımı alınmasına izin veriliyor.

15 Mayıs 2005 ve sonrasında doğan çocuklara doğum izni desteği verilmektedir. Ne yazık ki, önceden doğan çocuklar için doğum izni ödeneği bulunmamaktadır.