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Anestezi Teknisyeni nedir, çalışma saatleri ne kadardır? 2020 Anestezi Teknisyeni maaşları ne kadar?

Anestezi teknisyenleri nerede çalışır? Anestezi teknisyeni olmak isteyen insanlar için mesleği araştırdık. Detaylar haberimizde.

28 Ağustos 2020 Cuma 21:28
Anestezi Teknisyeni nedir, çalışma saatleri ne kadardır? 2020 Anestezi Teknisyeni maaşları ne kadar?
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Tekniker ve teknisyenler, sağlık branşında alanın uzman kişisinin yanında destek ya da yardımcı personel olarak görev yaparlar. Anestezi teknisyenleri de bu durumda anestezistlerin yanında destek çalışan olarak yer alırlar.

Anestezi Teknisyeni ne iş yapar?

Anestezi teknisyenleri anestezistlerin yanında yardımcı personel olarak çalışırlar. İşte anestezi teknisyeninin görevleri;

  • Anestezide kullanılması beklenen bütün araç gereçlerden sorumludurlar. Bu araç gereçleri anstezistler için uygun hale getirirler.
  • Hastalara uygulanacak anestezi metoduna göre lazım olan ilaç ve malzemeleri hazır hale getirirler.
  • Merkezi gaz kaynaklarının kontrol ederler. Oksijen, azot protoksit tüplerinin doluluk oranlarına bakarlar.
  • Anestezi ve monitörizasyon için hasta ile ilgilenirler.
  • Anestezideki arızalarını, anestezik maddeleri, anestezide kullanılan bütün destek ilaç ve malzemelerin gereklerini reanimasyon uzmanlarıan bildirirler.
  • Anestezinin sağlıklı bir konumda uygulanmasında, devam etmesinde ve bitmesinde anezteziyoloji ve reanimasyon uzmanının ihtiyaçlarını karşılarlar.
  • Anestezide hastaya ilişkin kayıtlardan sorumludurlar.
  • Anestezinin bitişinden sonra hastanın toparlanma odasında güvenli bir biçimde sevkini yaparlar.
  • Hasta ve anestezi işlemine ait takip bilgilerini reanimasyon ve anesteziyoloji uzmanlarına bildirirler.

Eğer adaylar teknisyen olmak istiyorlarsa sağlık sektöründe ya da başka bir sektörde lise diplomasına sahip olmalıdır. Ama her lise diploması ile de bu iş yapılmamaktadır. Anestezi teknisyeni olmak için belli başlı bazı ortaöğretim programlarından mezun olma şartı koşulmaktadır. Eğer aday Anestezi ve Reanimasyon- Anestezi Teknisyenliği Dalı’ndan mezun olduysa anestezi teknisyeni olabilmektedir.


Anestezi teknisyeni olmak isteyen bir bireyin sadece ortaöğretim diploması alması teknisyen olmak için elbette yeterli değil. Bireyin kendisini belli başlı bazı alanlarda yetiştirmesi gerekiyor. Bu sürecin hemen ardından ise bu branşlarda personeller ile çalışmak isteyen kurumlara başvuru yapması beklenmektedir.

Eğer adayımız anestezi teknisyenliğini bir kamu personeli olarak yapmak istiyorsa bireyin, Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girip belli bir puan alması gerekiyor. Birey puanını eline aldıktan sonra Sağlık Bakanlığı’nın merkezi atamalardan yaptığı alımları takip ederek bu atamalarda istediği yerleri tercih etmelidir. Eğer Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan alınan puan tercihiniz için yeterli seviyede ise Anestezi Teknisyeni olarak bir kamu kuruluşunda çalışma imkanına sahipsiniz.

Anestezi teknisyenleri çoğunlukla hastane ve polikinlik gibi yerlerde iş imkanı bulmaktadır. Hastane ve polikinliklerin de çoğu zaman ameliyathane bölümlerinde insanlara hizmet vermektedirler. Her mesleğin olduğu gibi bu mesleğin de zorlayıcı tarafları mevcut.

Kamu personeli olarak anestezi teknisyeni olan bireyler ortalama olarak haftada toplamda 40 saat kadar çalışmaktadırlar. Tabii bu saat dilimleri haftadan haftaya ya da kurumdan kuruma göre değişiklik gösterebiliyor. Anestezi teknisyeni olmanız durumunda nöbete çağırılabilirsiniz, ek mesai yapabilirsiniz, rutin nöbetler vb. gibi sebepler ile anestezi teknisyenlerinin haftalık minimum çalışma saatleri ortalama 40 saat olarak belirtiliyor. Tabii haftada 40 saatten fazla çalışmanız da mümkün.

Tabii ki her sağlığın her alanında olduğu gibi bu mesleğin zorlu tarafları da unutulmamalıdır. Çünkü insanlar sağlık personellerine çoğu zaman kendi hayatını, kendi canını emanet ediyorlar. Bir insan hayatı hiçbir zaman küçümsenmeyerek tedavi edilmelidir. Anestezi teknisyeni olmak sözde kolay olsa da pratikte bir hayli zor ve stresli bir iş. Çünkü anestezi teknisyenlerinin iş riski de bir hayli fazla.



Son Güncelleme: 28.08.2020 21:28
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