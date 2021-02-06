İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...

Andorra'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021

Yayınlandığı günden beri okurlarımızın dikkatini çekmeye devam eden. Andorra'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? haberi ile ilgili merak ettiğiniz en yeni ayrıntılar 06.02.2021 tarihli haberimizde.

06 Şubat 2021 Cumartesi 08:14
Andorra'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
Takip Et:

Türkiye’de merak edilen ülkelerden bir tanesi olan Andorra hakkında araştırmalar sürüyor. Çalışmaya, okumaya, yaşamaya veya gezmeye Andorra’ya gitmek isteyen kişiler ülkenin asgari ücreti, ev kiraları ve yaşam şartlarını merak ediyor.

Andorra asgari ücreti ne kadar?

85.000 nüfusu ile küçük bir ülke olan Andorra’yı her yıl 10 milyon kişi ziyaret ediyor. Bu nedenle geliri çok yüksek olan Andorra’da kişi başına düşen milli gelir çoğu ülkeden fazla.

Asgari ücret verisini ilk defa 2012 yılında açıklayan Andorra daha sonraki yıllarda asgari ücret verisi paylaşmadığı için veriler 2012 yılına göre esas alınmaktadır. buna göre Andorra’da brüt asgari ücret 2.467 Euro’dur. Net olarak Andorra vatandaşlarının eline geçen miktar ise 1.919 Euro’dur.

Andorra’da çalışmak

İşsizlik oranı %0 olan Andorra’da bu konuda dünyanın bir numaralı ülkesidir. Gerek nüfusun çok az olması gerekse çalışma şartlarının Avrupa standartlarında olması nedeni ile iş bulamayan kimse yoktur.

Andorra yaşam şartları ve market fiyatları

Marketlerinin ucuzluğu ile bilinen Andorra’da Ballantines 100’lük viski 8.75 Euro, 1 KG patates 0.98 Euro, 500 gram ekmek 2 Euro, 120 GR yoğurt 1.09 Euro, 1 LT zeytinyağı 2.39 Euro olarak dikkat çekmektedir. Andorra vatandaşları aldıkları asgari ücretle rahat bir şekilde yaşayabilmektedir.

 



Son Güncelleme: 06.02.2021 08:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretiAndorra
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sayısal loto sonuçları açıklandı! Kazandıran şanslı numaralar
Sayısal loto sonuçları açıklandı! Kazandıran şanslı numaralar
Sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu!
Sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu!
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu

Popüler Haberler

Andorra'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
Saçımı satmak istiyorum, ne kadara satılır? Saç satın alan kuaförler
Tazminat hesaplaması nasıl yapılıyor? 15 yıl çalışan kıdem tazminatını nasıl alır?
Set Ekstra sunucusu kimdir? Tülay Demir Oktay kimdir, nereli yaşı Kaç?
MEB İOKBS bursluluk sınavı kazanların kartları ne zaman ve hangi bankadan verilecek?
Recep ayının ilk gecesi faziletleri nelerdir? Recep Ayında hangi ibadetler yapılmalı? 2021 üç aylar başlangıç tarihi
Kim Milyoner Olmak İster başvuruları nasıl yapılır? Başvuru adresi ve whatapp numarası
Garanti Birikim Hesabı özellikleri nedir, nasıl açılır?
Ramo Sibel'in mezarında çalan Zeynep Bastık - Eklemedir Koca Konak şarkısı ve sözleri
Black Beach film konusu ve oyuncuları
Sigorta başladıktan sonra sağlıktan yararlanma süresi ne kadardır?
Üniversite harçları hangi bankalar üzerinden yatırılır? Harç ödeme işlemleri nasıldır?
Kış lastiği hangi araçlara zorunlu? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak?
Gelinim Mutfakta Elif neden yok? Neden ayrıldı, sağlık problemi ne?
Survivor 2020 ne zaman başlıyor? Survivor yeni sezon belli olan yarışmacıları kimler?
Show Tv Ramo son bölümde neler oldu? Sibel ölüyor mu? Esra Bilgiç diziye veda mı edecek?
İnstagram çekiliş kazanmak için taktik ve tüyolar
1. Cemre ne zaman, nereye düşer? 2021 cemrelerin yerleri ve düşme tarihleri
Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı muhtemel 11'ler - FB GS derbi maçı 6 Şubat eksikler ve maç kadroları
Süper Ligde hangi hakem hangi takımı tutuyor? Görev yapan ve meslekten ayrılan hakemlerin tutuğu takımlar
Ramo son bölümde kim öldü, Sibel mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.