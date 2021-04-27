İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat! Cuma günü yasak geliyor..
Son Dakika
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat!...
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak Yılmaz
Son Dakika
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak...
Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme başladı
Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme...

Andorra'da asgari ücret ne kadardır? Andorra yaşam şartları ve market fiyatları 2021

Gündemi bir süredir meşgul eden Andorra'da asgari ücret ne kadardır? Andorra yaşam şartları ve market fiyatları haberine dair en merak ettiğiniz kritik gelişmeler 27.04.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, ayrıntıları kaçırmayın!

27 Nisan 2021 Salı 04:01
Andorra'da asgari ücret ne kadardır? Andorra yaşam şartları ve market fiyatları 2021
Takip Et:

Türkiye’de merak edilen ülkelerden bir tanesi olan Andorra hakkında araştırmalar sürüyor. Çalışmaya, okumaya, yaşamaya veya gezmeye Andorra’ya gitmek isteyen kişiler ülkenin asgari ücreti, ev kiraları ve yaşam şartlarını merak ediyor.

Andorra asgari ücreti ne kadar?

85.000 nüfusu ile küçük bir ülke olan Andorra’yı her yıl 10 milyon kişi ziyaret ediyor. Bu nedenle geliri çok yüksek olan Andorra’da kişi başına düşen milli gelir çoğu ülkeden fazla.

Asgari ücret verisini ilk defa 2012 yılında açıklayan Andorra daha sonraki yıllarda asgari ücret verisi paylaşmadığı için veriler 2012 yılına göre esas alınmaktadır. buna göre Andorra’da brüt asgari ücret 2.467 Euro’dur. Net olarak Andorra vatandaşlarının eline geçen miktar ise 1.919 Euro’dur.

Andorra’da çalışmak

İşsizlik oranı %0 olan Andorra’da bu konuda dünyanın bir numaralı ülkesidir. Gerek nüfusun çok az olması gerekse çalışma şartlarının Avrupa standartlarında olması nedeni ile iş bulamayan kimse yoktur.

Andorra yaşam şartları ve market fiyatları

Marketlerinin ucuzluğu ile bilinen Andorra’da Ballantines 100’lük viski 8.75 Euro, 1 KG patates 0.98 Euro, 500 gram ekmek 2 Euro, 120 GR yoğurt 1.09 Euro, 1 LT zeytinyağı 2.39 Euro olarak dikkat çekmektedir. Andorra vatandaşları aldıkları asgari ücretle rahat bir şekilde yaşayabilmektedir.

 




Son Güncelleme: 27.04.2021 04:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretiAndorra
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bitcoin, Ethereum, Ripple XRP, Degocoin ne kadar oldu? BTC kaç dolar? 26 Nisan 2021 kripto paralarda son durum!
Bitcoin, Ethereum, Ripple XRP, Degocoin ne kadar oldu? BTC kaç dolar? 26 Nisan 2021 kripto paralarda son durum!
Son Dakika: Ziraat Bankası kredi vereceğini açıkladı. Başvuru şartları nelerdir?
Son Dakika: Ziraat Bankası kredi vereceğini açıkladı. Başvuru şartları nelerdir?
Aydem Yenilenebilir Enerji halka arzı bitti! Aydem Enerji'nin borsa kodu nedir?
Aydem Yenilenebilir Enerji halka arzı bitti! Aydem Enerji'nin borsa kodu nedir?
BtcTurk sahibi kimdir? BTCTurk ne zaman kuruldu? BTC Turk güvenilir mi?
BtcTurk sahibi kimdir? BTCTurk ne zaman kuruldu? BTC Turk güvenilir mi?
Kripto para mağdurları parasını geri alabilecek mi, nasıl geri alabilir?
Kripto para mağdurları parasını geri alabilecek mi, nasıl geri alabilir?
Bu teklifler başka yerde yok!
Bu teklifler başka yerde yok!

Popüler Haberler

Andorra'da asgari ücret ne kadardır? Andorra yaşam şartları ve market fiyatları 2021
​Rus aşısı Sputnik V Türkiye’de nerede üretilecek?
İŞKUR işbaşı eğitim projeleri için verilen aylıklar ne kadardır? 2021 İŞKUR program ve maaş tutarları
e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru sonucu nasıl öğrenilir? Seyahat izin belgesi başvuru sonucu sorgulama
İnşaat sektörü yasaktan muaf mı? İnşaat işçileri çalışmaya devam edecek mi?
Tam kapanmada hangi iş yerleri açık, hangileri kapalı olacak?
Survivor All Star 2022 yarışmacıları belli oldu mu?
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Uzaktan çalışma dönemi....
Steam indirim tarihleri belli oldu mu? Steam'da Altın Hafta (Golden WEEK ) kampanyası indirim tarihi belli oldu
Viscoran İlaç sahibi Öztürk Oran kimdir? Öztürk Oran kaç yaşında nerelidir?
Savaşçı Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Kağan Bozok neden yok, oyuncu başka bir dizi ile mi anlaştı?
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 27 Nisan 2021 Salı
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Orkestrası ve vokalistlerin isimleri
Emanet dizisinde Selim karakterine Osman Aydın hayat veriyor
Teşkilat dizisi Mete kimdir? Mesut Akusta yaşı ve oynadığı diziler
Kısıtlama ve tam kapanmadan kimler muaf olacak?
Vergi levhası nasıl çıkarılır? 2021 vergi levhası ne kadar sürede çıkar?
Doya Doya Moda konuğu şarkıcı Deha Bilimlier kimdir?
Selena dizisi Zülfikar kimdir? Gerçek adı nedir? Ümit Erdim nereli, yaşı kaç?
TV yayın akışı 27 Nisan 2021 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Oteller tam kapanmada açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramında oteller kapalı mı olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.