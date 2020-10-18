İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes kararı geldi
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes...

Andorra'da asgari ücret ne kadar?

Avrupa'nın en küçük ülkesi olarak bilinen Andorra'da gezmek ve yaşamak isteyenlerin en merak ettiği konulardan bir tanesi asgari tutarın ne kadar olduğudur. Pek çok kişi Andorra Asgari ücreti ne kadar? sorusunu araştırmaktadır.

18 Ekim 2020 Pazar 23:13
Andorra'da asgari ücret ne kadar?
Takip Et:

Türkiye’de merak edilen ülkelerden bir tanesi olan Andorra hakkında araştırmalar sürüyor. Çalışmaya, okumaya, yaşamaya veya gezmeye Andorra’ya gitmek isteyen kişiler ülkenin asgari ücreti, ev kiraları ve yaşam şartlarını merak ediyor.

Andorra asgari ücreti ne kadar?

85.000 nüfusu ile küçük bir ülke olan Andorra’yı her yıl 10 milyon kişi ziyaret ediyor. Bu nedenle geliri çok yüksek olan Andorra’da kişi başına düşen milli gelir çoğu ülkeden fazla.


Asgari ücret verisini ilk defa 2012 yılında açıklayan Andorra daha sonraki yıllarda asgari ücret verisi paylaşmadığı için veriler 2012 yılına göre esas alınmaktadır. buna göre Andorra’da brüt asgari ücret 2.467 Euro’dur. Net olarak Andorra vatandaşlarının eline geçen miktar ise 1.919 Euro’dur.

Andorra’da çalışmak

İşsizlik oranı %0 olan Andorra’da bu konuda dünyanın bir numaralı ülkesidir. Gerek nüfusun çok az olması gerekse çalışma şartlarının Avrupa standartlarında olması nedeni ile iş bulamayan kimse yoktur.

Andorra yaşam şartları ve market fiyatları

Marketlerinin ucuzluğu ile bilinen Andorra’da Ballantines 100’lük viski 8.75 Euro, 1 KG patates 0.98 Euro, 500 gram ekmek 2 Euro, 120 GR yoğurt 1.09 Euro, 1 LT zeytinyağı 2.39 Euro olarak dikkat çekmektedir. Andorra vatandaşları aldıkları asgari ücretle rahat bir şekilde yaşayabilmektedir.

 



Son Güncelleme: 18.10.2020 23:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AndorraAsgari ücreti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!
Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!
Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!

Popüler Haberler

Andorra'da asgari ücret ne kadar?
Milletvekili maaşları ne kadardır? Ekim 2020 Milletvekili maaşları neye göre belirleniyor?
2020 Black Cuma indirim günleri ne zaman başlayacak? Kara Cuma indirimleri başlangıç tarihi gün ve zamanı
Torun bakım maaşının kesildiği durumlar nelerdir? 2020 torun bakım parası şartları
KOSGEB Tarafından Desteklenen Girişimcilere Ne Kadar Bütçe Verilmektedir?
İhbar tazminatı nedir, kimlere verilir? İhbar tazminatı ödenmezse ne olur?
ATV yeni dizisi Beni Bırakma dizi oyuncuları ve dizi konusu
Yaz96 Filmi Ne Zaman Vizyona Girecek? Oyuncu Kadrosunda Kimler Bulunuyor?
E-devlet'den kredi notu sorgulama ve banka kredi puanı sorgulama 2020
Günlük burç yorumları 19 Ekim 2020 Pazartesi Aşk sağlık ve kariyer günlük burç yorumları
Sefirin Kızı dizisi yeni bölümleri ne zaman başlayacak? Sefirin kızı yeni sezonda devam edecek mi?
Azize hamam sahnesi ile olay yarattı!
Diriliş Osman Akçakoca Kimdir? Gerçek adı nedir? Vural Yayan rol aldığı yapımlar
DGS Sınavı giriş yeri ve sınava giriş belgeleri açıklanıyor!
Golf Dondurma Yaz Bambaşka Geçecek reklam müziği
Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Nihal Menzil doğum tarihi
Arıza dizisi Rasim’i kim canlandırıyor? Uygar Özçelik'in biyografisi
PlayStation Plus aboneliği ne kadar? Sony, PlayStation Plus 2020 Abonelik ücretleri
Arıza dizisindeki Salman karakteri kimdir? Numan Çakır nereli, yaşı kaç?
Arıza dizisi tekrarları ve yeni bölüm hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Grip ve korona nasıl ayırt edilir? Grip mi korona mı oldum?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.