İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür

Andorra güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2021

Andorra güncel Asgari Ücreti ne kadar? konusu gündeme geldiği günden bu yana okurlarımız tarafından merak edilmeye devam ediyor. Andorra güncel Asgari Ücreti ne kadar? ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelere 27 Şubat 2021 Cumartesi tarihli haberimizi inceleyerek öğrenebilirsiniz.

27 Şubat 2021 Cumartesi 17:45
Andorra güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2021
Takip Et:

Türkiye’de merak edilen ülkelerden bir tanesi olan Andorra hakkında araştırmalar sürüyor. Çalışmaya, okumaya, yaşamaya veya gezmeye Andorra’ya gitmek isteyen kişiler ülkenin asgari ücreti, ev kiraları ve yaşam şartlarını merak ediyor.

Andorra asgari ücreti ne kadar?

85.000 nüfusu ile küçük bir ülke olan Andorra’yı her yıl 10 milyon kişi ziyaret ediyor. Bu nedenle geliri çok yüksek olan Andorra’da kişi başına düşen milli gelir çoğu ülkeden fazla.

Asgari ücret verisini ilk defa 2012 yılında açıklayan Andorra daha sonraki yıllarda asgari ücret verisi paylaşmadığı için veriler 2012 yılına göre esas alınmaktadır. buna göre Andorra’da brüt asgari ücret 2.467 Euro’dur. Net olarak Andorra vatandaşlarının eline geçen miktar ise 1.919 Euro’dur.

Andorra’da çalışmak

İşsizlik oranı %0 olan Andorra’da bu konuda dünyanın bir numaralı ülkesidir. Gerek nüfusun çok az olması gerekse çalışma şartlarının Avrupa standartlarında olması nedeni ile iş bulamayan kimse yoktur.

Andorra yaşam şartları ve market fiyatları

Marketlerinin ucuzluğu ile bilinen Andorra’da Ballantines 100’lük viski 8.75 Euro, 1 KG patates 0.98 Euro, 500 gram ekmek 2 Euro, 120 GR yoğurt 1.09 Euro, 1 LT zeytinyağı 2.39 Euro olarak dikkat çekmektedir. Andorra vatandaşları aldıkları asgari ücretle rahat bir şekilde yaşayabilmektedir.

 



Son Güncelleme: 27.02.2021 17:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretiAndorra
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FAST banka para transfer limiti ne kadar?
FAST banka para transfer limiti ne kadar?
Çiftçi tarım kredisi başvurusu nasıl yapılır? Tarım kredisi veren bankalar
Çiftçi tarım kredisi başvurusu nasıl yapılır? Tarım kredisi veren bankalar
Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur? Banka haciz yollar mı?
Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur? Banka haciz yollar mı?
Bankaların güncel ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları 2021 Şubat
Bankaların güncel ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları 2021 Şubat
Evde nasıl para kazanırım? Evde kolay ve pratik para kazanma yöntemleri
Evde nasıl para kazanırım? Evde kolay ve pratik para kazanma yöntemleri
2021 Kentsel dönüşüm kredi limiti ne kadardır?
2021 Kentsel dönüşüm kredi limiti ne kadardır?

Popüler Haberler

İbo Show Faik Öztürk kimdir, nereli?Faik Öztürk kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Safiye Soyman kimdir, nereli? Safiye Soyman kaç yaşında, evli mi?
Kuzey Yıldızı Cevher neden yok, neden diziden ayrıldı? Cengiz Bozkurt Kuzey Yıldızına geri döner mi?
İbo Show Davut Güloğlu kimdir, nereli? Davut Güloğlu kaç yaşında, evli mi?
Sen Çal Kapımı dizisine katılan Nihan Şahenk kimdir? Suzi karakteri kimdir?
Gönül Dağı dizisi Hemşire Elif karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Zümre Meğreli kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuzey Yıldızı dizisindeki Fahriye karakteri kimdir? Ayçin İnci nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi Yaşar kimdir? Faruk Karagül kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kardeşlerim dizisi Emel kimdir? Gerçek adı nedir? Aylin Akpınar nereli, yaşı kaç?
İbo Show'un konukları Safiye Soyman Faik Öztürk evli mi?
TV8 Apartmanlar Yarışıyor başvuru şartları ve başvuru formu
Bu sene Şubat ayı kaç gün olacak? 2021 Şubat ayı kaç çekiyor 28 gün mü, 29 gün mü?
Vergi ve borç yapılandırmada hangi borçlar yapılandırılabilecek?
Elimi Bırakma Şirin kimdir? Gerçek adı nedir? Hazal Şenel hakkında bilgiler
Çukur Yamaç’ı kim kurtardı?
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüpoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Show TV Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı konusu ve oyuncuları
Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisinde Ağıtçı Hüseyin karakterini Erdal Cindoruk canlandırıyor
Gönül Dağı dizisi Cemile kimdir? Nazlı Pınar Kaya yaşı ve oynadığı diziler
Gönül Dağı dizisi Döndü kimdir? Feyza Işık kimdir, nereli yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.