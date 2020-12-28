İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yüz yüze yapılacak olan yazılı sınavlar ertelendi.
Son Dakika
Yüz yüze yapılacak olan yazılı...
Esnafa yapılacak yardım için gereken şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Son Dakika
Esnafa yapılacak yardım için gereken...
Bir müjdeli haberde esnaf için geldi! Esnaflara 1000 TL hibe verilecek
Son Dakika
Bir müjdeli haberde esnaf için...
Bankada parası olanlara müjde! Resmî Gazete ’de yayımlandı Stopaj indirim süresi uzatıldı
Son Dakika
Bankada parası olanlara müjde! Resmî...

Andorra asgari ücreti ne kadar?

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan Andorra asgari ücreti ne kadar? ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 28 Aralık 2020 Pazartesi tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek Andorra asgari ücreti ne kadar? hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

28 Aralık 2020 Pazartesi 14:07
Andorra asgari ücreti ne kadar?
Takip Et:

Türkiye’de merak edilen ülkelerden bir tanesi olan Andorra hakkında araştırmalar sürüyor. Çalışmaya, okumaya, yaşamaya veya gezmeye Andorra’ya gitmek isteyen kişiler ülkenin asgari ücreti, ev kiraları ve yaşam şartlarını merak ediyor.

Andorra asgari ücreti ne kadar?

85.000 nüfusu ile küçük bir ülke olan Andorra’yı her yıl 10 milyon kişi ziyaret ediyor. Bu nedenle geliri çok yüksek olan Andorra’da kişi başına düşen milli gelir çoğu ülkeden fazla.

Asgari ücret verisini ilk defa 2012 yılında açıklayan Andorra daha sonraki yıllarda asgari ücret verisi paylaşmadığı için veriler 2012 yılına göre esas alınmaktadır. buna göre Andorra’da brüt asgari ücret 2.467 Euro’dur. Net olarak Andorra vatandaşlarının eline geçen miktar ise 1.919 Euro’dur.

Andorra’da çalışmak

İşsizlik oranı %0 olan Andorra’da bu konuda dünyanın bir numaralı ülkesidir. Gerek nüfusun çok az olması gerekse çalışma şartlarının Avrupa standartlarında olması nedeni ile iş bulamayan kimse yoktur.

Andorra yaşam şartları ve market fiyatları

Marketlerinin ucuzluğu ile bilinen Andorra’da Ballantines 100’lük viski 8.75 Euro, 1 KG patates 0.98 Euro, 500 gram ekmek 2 Euro, 120 GR yoğurt 1.09 Euro, 1 LT zeytinyağı 2.39 Euro olarak dikkat çekmektedir. Andorra vatandaşları aldıkları asgari ücretle rahat bir şekilde yaşayabilmektedir.

 



Son Güncelleme: 28.12.2020 14:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretiAndorra
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Terör örgütüne kahraman komandolarımızdan büyük darbe!
Terör örgütüne kahraman komandolarımızdan büyük darbe!
Ziraat Bankası'ndan 2 sene geri ödemesiz kredi fırsatı!
Ziraat Bankası'ndan 2 sene geri ödemesiz kredi fırsatı!
3 ay ertelemeli yeni yıl kredisi veren bankalar ve faiz oranları
3 ay ertelemeli yeni yıl kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Mikroskop dergisinde büyük yılbaşı indirimi! 24 Aralık- 6 Ocak tarihlerine kadar süren kampanyalar!
Mikroskop dergisinde büyük yılbaşı indirimi! 24 Aralık- 6 Ocak tarihlerine kadar süren kampanyalar!
Kredi kartı kullanan vatandaşları ilgilendiriyor! Bankalardan açıklama geldi! Uzmanlar vatandaşlara uyarıda bulundu!
Kredi kartı kullanan vatandaşları ilgilendiriyor! Bankalardan açıklama geldi! Uzmanlar vatandaşlara uyarıda bulundu!
2020 gayrimenkul satışlarında tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü!
2020 gayrimenkul satışlarında tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü!

Popüler Haberler

Andorra asgari ücreti ne kadar?
Savaşçı dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu belli oldu!
AGİ ödemeleri 2021 yılında ne kadar oldu? Yeni asgari ücret 2021 AGİ ödemesi ne kadar oldu?
TSK bordo bereli askerlik şartları nelerdir? 2020 Bordo bereliler ne kadar maaş alır?
A Spor Son Sayfa programının sunucusu Melike Çelik kimdir? Melike Çelik'in hayatı
Saat 13:13 nedir? Saat 13:13 neyi ifade eder, anlamı nedir?
Emanet dizisi Zuhal kimdir? Hilal Yıldız'ın hayatı!
Ocak 2021 ayında Netflix Türkiye’de neler olacak? Netflix Ocak 2021 dizi, film ve içerikleri
Saat 12:12 nedir? Saat 12:12 neyi ifade eder, anlamı nedir?
Fox TV canlı yayın akışı 28 Aralık 2020 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
İş görüşmesine nasıl hazırlanılır? Fiziki olarak iş görüşmesi hazırlıkları nasıl olur?
Annabelle 3 ne zaman vizyona çıkacak? Başarılı korku filmi Annabelle 3 ile geliyor!
İddaa bayiliği nereden, nasıl alınır? Bayilik almak için şartlar nedir?
Benim Adım Melek, Kalk Gidelim, Şampiyon dizileri yayınlanacak mı? Dizilere ara verildi mi?
Hikmet Survivor'dan Diskalifiye mi Oldu? Survivor Hikmet Sağlık Durumu Nasıl? Yarışmaya Dönebilecek mi?
Show Tv Ana Haber spikeri Ece Üner kimdir?
31 Aralık’ta mesai tam gün mü, yarım gün mü olacak? Yılbaşı tatili ne zaman, saat kaçta başlıyor?
Gelinim Mutfakta Gizem neden yok, neden ayrıldı? Gizem geri gelir mi?
Saat 10:10 nedir? Saat 10:10 neyi ifade eder, anlamı nedir?
KPSS bekçi alımı taban puanı kaçtır, kaç puanla bekçi alımı yapılıyor?
Exxen Sürprizimiz Var programı katılım şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.