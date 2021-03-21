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Andorra asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken Andorra asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. Andorra asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Mart 21 Pazar tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

21 Mart 2021 Pazar 11:56
Andorra asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
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Türkiye’de merak edilen ülkelerden bir tanesi olan Andorra hakkında araştırmalar sürüyor. Çalışmaya, okumaya, yaşamaya veya gezmeye Andorra’ya gitmek isteyen kişiler ülkenin asgari ücreti, ev kiraları ve yaşam şartlarını merak ediyor.

Andorra asgari ücreti ne kadar?

85.000 nüfusu ile küçük bir ülke olan Andorra’yı her yıl 10 milyon kişi ziyaret ediyor. Bu nedenle geliri çok yüksek olan Andorra’da kişi başına düşen milli gelir çoğu ülkeden fazla.

Asgari ücret verisini ilk defa 2012 yılında açıklayan Andorra daha sonraki yıllarda asgari ücret verisi paylaşmadığı için veriler 2012 yılına göre esas alınmaktadır. buna göre Andorra’da brüt asgari ücret 2.467 Euro’dur. Net olarak Andorra vatandaşlarının eline geçen miktar ise 1.919 Euro’dur.

Andorra’da çalışmak

İşsizlik oranı %0 olan Andorra’da bu konuda dünyanın bir numaralı ülkesidir. Gerek nüfusun çok az olması gerekse çalışma şartlarının Avrupa standartlarında olması nedeni ile iş bulamayan kimse yoktur.

Andorra yaşam şartları ve market fiyatları

Marketlerinin ucuzluğu ile bilinen Andorra’da Ballantines 100’lük viski 8.75 Euro, 1 KG patates 0.98 Euro, 500 gram ekmek 2 Euro, 120 GR yoğurt 1.09 Euro, 1 LT zeytinyağı 2.39 Euro olarak dikkat çekmektedir. Andorra vatandaşları aldıkları asgari ücretle rahat bir şekilde yaşayabilmektedir.

 



Son Güncelleme: 21.03.2021 11:56
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Asgari ücretiAndorra
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