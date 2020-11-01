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Anadolubank kredi kartı başvurusu nasıl yapılır? Anadolubank kredi kartı internet başvurusu

115 şubeyle aktif olarak faaliyet gösteren Anadolubank kredi kartı başvuruları internet üzerinden yapılabiliyor. Anadolubank, Worldcard kredi kartı faiz oranları ve yapılandırma detayları ile ilgili merak edilenler ortaya çıktı.

01 Kasım 2020 Pazar 13:11
Anadolubank kredi kartı başvurusu nasıl yapılır? Anadolubank kredi kartı internet başvurusu
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Yurt genelinde şube sayısında 100 barajını aşan Anadolubank, şuanda 115 şubeyle aktif bir şekilde faaliyet göstermeye devam ediyor. Banka, cazip özelliklerle donatılan kredi kartlarını müşterilerle buluşturuyor.

Anadolubank Worldcard kredi kartı başvuru

Anadolubank, Woldcar ürünü kapsamında 9 aya kadar taksitle alışveriş yapmak mümkün. Sonraki alışverişlerde de kullanabileceğiniz World puanlar, nakit avans, taksitli nakit avans gibi olanaklar tanıyan kredi kartına ek olarak da kart çıkarılabiliyor.

Anadolubank kredi kartı başvurusu

Anadolubank, kredi kartlarını ücretsiz olarak kullanıma sunuyor. Aidatsız kartla taksit yapılmamaktayken, taksitli nakit avans ile tek çekim nakit avans kullanılabiliyor. Anadolubank kartı başvurularınızı SMS ile yapmanız mümkün olmamakla birlikte, başvuruları şube aracılığıyla alınıyor.

Anadolubank kredi kartı faiz oranları

Anadolubank’ın uyguladığı faiz oranları;

Masraf Adı          Faiz Oranı


Kredi Kartı Faiz Oranı      %2.15

Nakit Çekim Faiz Oranı   %2.15

Gecikme Faiz Oranı         %2.65

Limit Aşım Faiz Oranı      %2.15

Anadolubank kredi kartı başvurusu nasıl yapılır?

Anadolubank kredi kartı başvurularınızı https://www.anadolubank.com.tr/ adresi üzerinden yapabilirsiniz.

Anadolubank kredi kartı borçları yapılandırılabilir mi?

Kredi kartı borçlarınızı yapılandırmak için en yakın şubeye başvuruda bulunarak müşteri danışmanıyla görüşmeniz gerekmektedir. Yaptığınız görüşme sonucunda uygun bir ödeme planı oluşturarak borcunuzu ödemeye başlayabilirsiniz.

Nakit çekim ücretleri nasıl öğrenilir?

Anadolubank kredi kartıyla nakit çekim işlemi yaparsanız, taban faiz oranı ve ek ücretlendirmeler ekstere yansıyacaktır. Ek ücretlendirmeler ise koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Anadolubank şubeleri veya ATM’lerinden nakit çekim işlemi yaparsanız yüzde 3.75 + 3.10 TL ek ücret ekstrenize yansıyacaktır.



Son Güncelleme: 01.11.2020 13:11
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AnadolubankWorldcardAnadolubank Kredi Kartı
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