İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Covid - 19 salgını haftalık vaka sayıları açıklandı! kırmızı listede hangi iller var?
Son Dakika
Covid - 19 salgını haftalık...
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
İkinci el telefon satışlarında KDV'nin %1'e düştüğü açıklandı
Son Dakika
İkinci el telefon satışlarında KDV'nin...
Hande Erçel ile Kerem Bursin ayrıldı mı? Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ayrıldığı iddia ediliyor
Hande Erçel ile Kerem Bursin...

Anadolu Bankası'ndan nakit avans müjdesi! İhtiyaç kredisi çekmeye son!

Anadolu Bankası yaptığı açıklamalara göre müşterilerinin kredi çekmesine gerek kalmadan nakit avans imkanları sunacağını belirtti. Peki nakit avans alabilme şartları nelerdir? İşte konuya ilişkin detaylar...

30 Ekim 2021 Cumartesi 21:06
Anadolu Bankası'ndan nakit avans müjdesi! İhtiyaç kredisi çekmeye son!
Takip Et:

Birçok kişi acil para ihtiyaçlarından ya da çeşitli nedenlerden dolayı herhangi bir bankadan kredi başvurusu yapabiliyorlar. Genel olarak kredi çekecekleri bankanın öncelikle faiz oranlarına bakarak kendilerine en uygununu tercih ediyorlar. Lakin ne kadar uygun olursa olsun kredi çekme işlemi oldukça zahmetli ve maliyetli bir iştir. İşte bu doğrultuda Anadolu Bankası müşterilerine sevindiren bir haber verdi. Anadolu Bank’ın yaptığı açıklamaya göre kişiler kredi çekmeye gerek kalmadan nakit avans fırsatlarından yararlanabilecek. Bu doğrultuda Anadolu Bank, müşterilerinin ihtiyaçlarını kredi çekmelerine gerek kalmadan karşılayacak. Biz de bu yazımızda sizlere konuya ilişkin detayları aktardık. İşte detaylar…

Anadolu Bank’ın bugün yaptığı açıklamaya göre acil para ihtiyacı olan kişiler kredi çekmeye ve büyük faiz oranları ile uğraşmaya gerek kalmadan nakit avans çekerek ihtiyaçlarını karşılayabilir. Çektiğiniz nakit avansların geri ödemesinde ise çok uygun bir fiyat farkı ile ödeme yapabiliyorsunuz. Mesela 5 bin TL nakit avans çekerseniz 15 gün sonra bu nakit avansı 52,8 TL d-farkla ödeyebilirsiniz. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Anadolu Bank kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılıyor!

Anadolu Bank’ın bugün yaptığı açıklamaya göre birçok vatandaşa oldukça güzel fırsatlar sunulacak. Özellikle de kısa vadeli olan para ihtiyacını kredili mevduat hesabı ile kullanım sağlayan ve ödeme arasındaki tarih farkı ile de faiz ödemesi alınacak olan nakit avans açıklaması yapıldı. Bahsi geçen nakit avans öneklemesini şu şekilde verebiliriz:

Diyelim ki 5 bin TL’lik nakit paraya ihtiyacınız varsa çekeceğiniz 5 bin TL’lik nakit avans 15 gün sonra 5 bin TL olarak faiz tutarınızı ödeyeceğinizi hesaplayacak olursak gelecek olan 52,8 TL’lik tutarı 15 gün sonra ödemeniz yeterli olacak. Yani genel anlamda 5 bin TL çektiğiniz nakit avansa 15 gün sonra 52,8 TL ekleyerek geri ödeyeceksiniz.

Anadolu Bank’ta ek hesap faiz oranı %1,98’dir. Çekilecek olan nakit avans miktarı 15 gün sonra sadece faiz oranını ödeyebilir ya da tamamını ödeyerek tekrardan nakit avans çekme şansını kazanabilirsiniz.

Anadolu Bank nakit avans başvurusu nasıl yapılır?

Siz de Anadolu Bank’ın verdiği nakit avansa başvurmak istiyorsanız bunu birçok yol ile yapabilirsiniz. Anadolu Bank’ın intenet bankacılığı aracılığı ile başvuru yapabilirken aynı zamanda mobil uygulamalardan ya da Anadolu Bank’ın şubelerine giderek yapabilirsiniz. Anadolu Bank’ın bugün müjdesini verdiği nakit avansı 10 bin TL’ye kadar çekebiliyorsunuz. Eğer 10 bin TL çekerseniz bir ay sonra sadece 204,6 TL fazla ödeme yapabilirsiniz.


Son Güncelleme: 30.10.2021 21:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AnadoluBankasıNakitavans
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Vakıfbank 1500 TL emekli ikramiyesi başvuru şartları nelerdir? Emekli ikramiye teklifinin reddedilmesi sonrası bankalardan emekliye müjdeli haber
Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Vakıfbank 1500 TL emekli ikramiyesi başvuru şartları nelerdir? Emekli ikramiye teklifinin reddedilmesi sonrası bankalardan emekliye müjdeli haber
500 bin TL konut kredisi yıllık masrafı ne kadar? Ev alacak kişilere 3 devlet bankasından 500 bin TL konut kredisi müjdesi
500 bin TL konut kredisi yıllık masrafı ne kadar? Ev alacak kişilere 3 devlet bankasından 500 bin TL konut kredisi müjdesi
DDX Coin geleceği nasıl olacak? Bitcoin'in ani yükselişi sonrası DDX Coin'in geleceği merak ediliyor
DDX Coin geleceği nasıl olacak? Bitcoin'in ani yükselişi sonrası DDX Coin'in geleceği merak ediliyor
Yapı Kredi 50 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? Yapı Kredi sigortalı çalışana 50 bin TL kredi veriyor
Yapı Kredi 50 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? Yapı Kredi sigortalı çalışana 50 bin TL kredi veriyor
ING Bankası 15 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? ING Bankası'ndan 15 bin TL'lik avantajlı ihtiyaç kredisi
ING Bankası 15 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? ING Bankası'ndan 15 bin TL'lik avantajlı ihtiyaç kredisi
FinansBank’tan müjde! Evlenenlere 50.000 TL değerinde evlilik kredisi! Başvurular nasıl yapılır?
FinansBank’tan müjde! Evlenenlere 50.000 TL değerinde evlilik kredisi! Başvurular nasıl yapılır?

Popüler Haberler

Anadolu Bankası'ndan nakit avans müjdesi! İhtiyaç kredisi çekmeye son!
Annabelle 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Annabelle 3 filmi konusu ve yorumu
Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) ne iş yapar, maaşı ne kadar? Psikolojik Danışman maaşları ve iş ilanları
Apple TV'de yayınlanan Invasion dizisinin konusu nedir? Dizinin konusu ve yorumu
Yüksek gerilim trafo montaj işçisi maaşı ne kadar? Yüksek gerilim trafo montaj işçisi ne iş yapar?
TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ne zaman, saat kaçta? TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yayın tarihini açıkladı
Rüyada altın kolye takmanın anlamı nedir? Rüyada altın kolye bulmak veya görmek ne anlamlara gelmektedir?
Galatasaray - Marsilya maçı ne zaman, hangi kanalda? Avrupa Ligi GS - Marsilya maçı ne zaman?
Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Vakıfbank 1500 TL emekli ikramiyesi başvuru şartları nelerdir? Emekli ikramiye teklifinin reddedilmesi sonrası bankalardan emekliye müjdeli haber
Bankalardan sondakika açıklaması! Nakit ihtiyacı olan herkese önemli duyuru!
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 28 Haziran 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Gelir vergisi neden ve ne zaman ödenir? 2021
e-Nabız Covid-19 korona virüs test sonucu öğrenme ve sorgulama ekranı
Exxen Uefa ve Şampiyonlar ligi maç fiyatları - Exxen spor paketi fiyatları reklamlı - reklamsız
İŞKUR MEK kursları şartları nelerdir? 80 TL ödeme nasıl alınır?
Bankacılık ve sigortacılık meslek elemanı 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Beton delme kesme makinesi operatörü (karotcu) 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Hafta sonu 31 Ekim 2021 Pazar açık noter var mı? 31 Ekim 2021 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Danışma görevlisi-otel 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 30 Ekim 2021 Cumartesi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Netflix Mayısa ve Üç Savaşçı animasyon dizisi konusu nedir? Netflix'in yeni animasyon dizisi Mayısa ve Üç Savaşçı yayınlanmaya başladı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.