Anadolu Bankası'ndan nakit avans müjdesi! İhtiyaç kredisi çekmeye son!

Birçok kişi acil para ihtiyaçlarından ya da çeşitli nedenlerden dolayı herhangi bir bankadan kredi başvurusu yapabiliyorlar. Genel olarak kredi çekecekleri bankanın öncelikle faiz oranlarına bakarak kendilerine en uygununu tercih ediyorlar. Lakin ne kadar uygun olursa olsun kredi çekme işlemi oldukça zahmetli ve maliyetli bir iştir. İşte bu doğrultuda Anadolu Bankası müşterilerine sevindiren bir haber verdi. Anadolu Bank’ın yaptığı açıklamaya göre kişiler kredi çekmeye gerek kalmadan nakit avans fırsatlarından yararlanabilecek. Bu doğrultuda Anadolu Bank, müşterilerinin ihtiyaçlarını kredi çekmelerine gerek kalmadan karşılayacak. Biz de bu yazımızda sizlere konuya ilişkin detayları aktardık. İşte detaylar…

Anadolu Bank’ın bugün yaptığı açıklamaya göre acil para ihtiyacı olan kişiler kredi çekmeye ve büyük faiz oranları ile uğraşmaya gerek kalmadan nakit avans çekerek ihtiyaçlarını karşılayabilir. Çektiğiniz nakit avansların geri ödemesinde ise çok uygun bir fiyat farkı ile ödeme yapabiliyorsunuz. Mesela 5 bin TL nakit avans çekerseniz 15 gün sonra bu nakit avansı 52,8 TL d-farkla ödeyebilirsiniz. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Anadolu Bank kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılıyor!

Anadolu Bank’ın bugün yaptığı açıklamaya göre birçok vatandaşa oldukça güzel fırsatlar sunulacak. Özellikle de kısa vadeli olan para ihtiyacını kredili mevduat hesabı ile kullanım sağlayan ve ödeme arasındaki tarih farkı ile de faiz ödemesi alınacak olan nakit avans açıklaması yapıldı. Bahsi geçen nakit avans öneklemesini şu şekilde verebiliriz:

Diyelim ki 5 bin TL’lik nakit paraya ihtiyacınız varsa çekeceğiniz 5 bin TL’lik nakit avans 15 gün sonra 5 bin TL olarak faiz tutarınızı ödeyeceğinizi hesaplayacak olursak gelecek olan 52,8 TL’lik tutarı 15 gün sonra ödemeniz yeterli olacak. Yani genel anlamda 5 bin TL çektiğiniz nakit avansa 15 gün sonra 52,8 TL ekleyerek geri ödeyeceksiniz.

Anadolu Bank’ta ek hesap faiz oranı %1,98’dir. Çekilecek olan nakit avans miktarı 15 gün sonra sadece faiz oranını ödeyebilir ya da tamamını ödeyerek tekrardan nakit avans çekme şansını kazanabilirsiniz.

Anadolu Bank nakit avans başvurusu nasıl yapılır?

Siz de Anadolu Bank’ın verdiği nakit avansa başvurmak istiyorsanız bunu birçok yol ile yapabilirsiniz. Anadolu Bank’ın intenet bankacılığı aracılığı ile başvuru yapabilirken aynı zamanda mobil uygulamalardan ya da Anadolu Bank’ın şubelerine giderek yapabilirsiniz. Anadolu Bank’ın bugün müjdesini verdiği nakit avansı 10 bin TL’ye kadar çekebiliyorsunuz. Eğer 10 bin TL çekerseniz bir ay sonra sadece 204,6 TL fazla ödeme yapabilirsiniz.