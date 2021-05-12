Amerika'da enflasyon endişesi artıyor

O dünyanın süper gücü olarak kabul edilen Amerika’daoranları son 13 yılın zirvesini gördü. Nisan ayı enflasyon oranı, 2020 yılının Nisan ayına göre %4,2 artarak rekor kırdı. Uzmanlar tarafından beklenen enflasyon beklentisi %3,6 olarak bekleniyordu ancak bu oranın daha üstünde çıktı. Bu oranlara göre Amerika’da 2008 yılından bu yana en yüksek enflasyon seviyesi görüldü. Ülkedeki enerji ve gıda haricinde enflasyon arttı.

Ayrıca enflasyonun artmasındaki ana sebep olarak Amerika’nın petrol boru hattına düzenlenen siber saldırı gösterildi. Bu siber saldırı sonucunda petrol ürünlerinde faiz artışı meydana gelmişti. Ayrıca enflasyonun koronavirüs dolayısıyla yükseldiği düşünülüyor. Amerika’nın çok yakın bir zamanda koronavirüs Mücadelesi ve altyapı harcamalarına yüklü miktarda para harcayacak konuşuluyor.