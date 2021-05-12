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Amerika'da enflasyon endişesi artıyor

Amerika’da yaşam şartları git gide zorlaşıyor. Amerika’daki enflasyon son 13 yılın zirvesine çıkarak rekor kırdı. Amerika’da endişe artıyor.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 19:31
Amerika'da enflasyon endişesi artıyor
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O dünyanın süper gücü olarak kabul edilen Amerika’da enflasyon oranları son 13 yılın zirvesini gördü. Nisan ayı enflasyon oranı, 2020 yılının Nisan ayına göre %4,2 artarak rekor kırdı. Uzmanlar tarafından beklenen enflasyon beklentisi %3,6 olarak bekleniyordu ancak bu oranın daha üstünde çıktı. Bu oranlara göre Amerika’da 2008 yılından bu yana en yüksek enflasyon seviyesi görüldü. Ülkedeki enerji ve gıda haricinde enflasyon arttı.

Ayrıca enflasyonun artmasındaki ana sebep olarak Amerika’nın petrol boru hattına düzenlenen siber saldırı gösterildi. Bu siber saldırı sonucunda petrol ürünlerinde faiz artışı meydana gelmişti. Ayrıca enflasyonun koronavirüs dolayısıyla yükseldiği düşünülüyor. Amerika’nın çok yakın bir zamanda koronavirüs Mücadelesi ve altyapı harcamalarına yüklü miktarda para harcayacak konuşuluyor.


Son Güncelleme: 12.05.2021 19:31
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Anahtar Kelimeler:
ABDEnflasyon
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