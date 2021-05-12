Amerika Birleşik Devletleri’nde enflasyon son 13 yılın zirvesine çıktı

Amerika’da yapılan son araştırmalara göre Amerika’daki enflasyon oranı 2018 yılından bu yana son 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Konuyla ilgili yapılan açıklamalara göre Nisan 2021 tarihindeki yıllık enflasyon %4,2 olarak artarak rekor kırdım. Normalde Nisan ayı enflasyon beklentisi %3,6 yönündeydi.

Ancak geçtiğimiz günlerde Amerikan petrol boru hattına yapılan siber saldırı sonrasında petrol boru hattının kapatılması sonucu petrol ürünlerinde yaşanan artışın ve faiz oranlarının enflasyonu olumsuz etki ettiği ifade edildi. Buna göre enflasyon geçtiğimiz 2020 yılının Nisan ayında %3,2 olarak açıklanmıştı ancak bu yıl yapılan enflasyon oranlarına göre son 12 yılın en yüksek enflasyon oranlarına ulaşıldı. Konuyla ilgili Amerikan başkanı Joe Biden ne yapacağı merakla bekleniyor. Ekonomistler aylık enflasyon artışının %0,2 olmasını bekliyordu ancak enflasyon artışı %0,8 olarak ortaya çıktı.