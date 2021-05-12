İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...

Amerika Birleşik Devletleri’nde enflasyon son 13 yılın zirvesine çıktı

Amerika Birleşik Devletleri’nde enflasyon son 13 yılın zirvesine çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan FED başkan yardımcısı Richard Clarida enflasyona karşı adım atacaklarını ifade etti.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:36
Amerika Birleşik Devletleri’nde enflasyon son 13 yılın zirvesine çıktı
Takip Et:

Amerika’da yapılan son araştırmalara göre Amerika’daki enflasyon oranı 2018 yılından bu yana son 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Konuyla ilgili yapılan açıklamalara göre Nisan 2021 tarihindeki yıllık enflasyon %4,2 olarak artarak rekor kırdım. Normalde Nisan ayı enflasyon beklentisi %3,6 yönündeydi.

Ancak geçtiğimiz günlerde Amerikan petrol boru hattına yapılan siber saldırı sonrasında petrol boru hattının kapatılması sonucu petrol ürünlerinde yaşanan artışın ve faiz oranlarının enflasyonu olumsuz etki ettiği ifade edildi. Buna göre enflasyon geçtiğimiz 2020 yılının Nisan ayında %3,2 olarak açıklanmıştı ancak bu yıl yapılan enflasyon oranlarına göre son 12 yılın en yüksek enflasyon oranlarına ulaşıldı. Konuyla ilgili Amerikan başkanı Joe Biden ne yapacağı merakla bekleniyor. Ekonomistler aylık enflasyon artışının %0,2 olmasını bekliyordu ancak enflasyon artışı %0,8 olarak ortaya çıktı.


Son Güncelleme: 12.05.2021 21:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ABDFed
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuruluş Osman dizisi Togay kim? Teoman Kumbaracıbaşı kim, kaç yaşında?
Kuruluş Osman dizisi Togay kim? Teoman Kumbaracıbaşı kim, kaç yaşında?
Emekli emlak vergisi muafiyeti şartları nelerdir? Tek konutu olan emekliler vergi ödemeyecek
Emekli emlak vergisi muafiyeti şartları nelerdir? Tek konutu olan emekliler vergi ödemeyecek
Emekli maaşları 2938 TL mi oluyor?
Emekli maaşları 2938 TL mi oluyor?
Shiba (SHIB) Coin nasıl alınır, hangi borsalarda var?
Shiba (SHIB) Coin nasıl alınır, hangi borsalarda var?
Enpara çöktü mü, mobil uygulama neden açılmıyor, neden giriş yapamıyorum? Enpara mobil uygulaması neden açılmıyor?
Enpara çöktü mü, mobil uygulama neden açılmıyor, neden giriş yapamıyorum? Enpara mobil uygulaması neden açılmıyor?
Bankaların bayram ihtiyaç kredisi kampanyaları
Bankaların bayram ihtiyaç kredisi kampanyaları

Popüler Haberler

Bir Zamanlar Kıbrıs 13 Mayıs 2021 neden yok?
Camdaki Kız bu akşam var mı? 13 Mayıs 2021 neden yok?
Jahrein ve Kemal Kılıçdaroğlu ortak yayını ne zaman, hangi gün olacak? Jahrein kimdir?
Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı, ne zaman başlar?
Ramazan Bayramı hutbesi 13 Mayıs
Pendik Kaynarca metro inşaatında patlama mı oldu, patlamanın nedeni ne?
Günlük burç yorumları; 13 Mayıs 2021 Perşembe burç yorumları
TV yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
2021 yılı muhtaç aileler ve gençlere verilecek maddi destekler nelerdir? Mayıs 2021 tarihinde yararlanılabilecek destekler
Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman, hangi kanalda başlayacak?
Paribu neden açılmıyor? Paribu çöktü mü, ne zaman düzelir? Paribu Service Unavailable hatası ne demek?
Masumlar Apartmanı finalini ne zaman yapacak? Sezon finali kaçıncı bölüme denk gelecek? Naci devam edecek mi?
Teşkilat Macide kimdir? Gerçek adı nedir? Hilal Anay hakkında bilgiler
Anneler Günü sözleri ve mesajları
Milangaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 Milangaz tüp kaç para?
Star TV canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
14 Mayıs 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 14 Mayıs Cuma at yarışı programı
Egzama cilt hastalığı olanlar asker olabilir mi? 2021 askerlik için egzama muayenesi yapılır mı?
10000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 13 Mayıs 2021 Perşembe Bankaların 10 Bin TL mevduat faiz oranları
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 13 Mayıs 2021 Perşembe

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.