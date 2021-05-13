Amerika Adalet Bakanlığı kripto para borsası Binance’a savaş açtı

Son dönemlerde dünya genelinde milyonlarca insan kripto para borsalarında abone olmaya başladı. İnsanlar maddi olarak büyük problemler yaşadığı için kısa yoldan zengin olmanın yollarını arıyor. Kripto para borsalarında ülkemizde 2 milyondan fazla kişi abone bulunmaktadır. Son dönemlerde kripto para geleceği konuşuluyor.

Son olarak Amerika adalet bakanlığı, kripto para borsası binası ile sorun yaşıyor. Amerika adalet bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Binance kara para aklama işi yapıyor. Bu açıklamalar Sonrasında biraz kanadının ne tür bir yaklaşımda bulunacağım merak edilirken, özellikle son günlerde kripto para piyasalarında çok sert düşüşler yaşanıyor. Son dönemlerde yapılan bu açıklamalardan dolayı kripto para piyasası git gide düşmeye başladı. Kripto para borsası kara para aklama suçundan yargılanabilir. Bundan dolayı soruşturma açıldı.