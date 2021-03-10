Amazon.com alışveriş sitesi mağaza açma şartları ve Amazon 2021 komisyon oranları

1994 yılında Jeff Bezos tarafından inşa edilen ve intenet üzerinden kitap satışları yapan Amazon, zamanla Amerika’da sonra tüm dünyada etkili bir intenet sitesine dönüştü. Bazı satıcılar ise Amazonda ürünlerini satmaya başlayınca Amazon daha da büyüdü. Şimdilerde büyük bir intenet sitesine dönüşen Amazonda nasıl ürün satışı yapabileceğinizi aktaracağız.

Amazon iki şekilde çalışır. Öncelikle Amazon, tedarik ettiği ve depoladığı ürünleri kendi adıyla satıyor. Bu noktada kullanıcılar ürünleri doğrudan Amazon'dan satın alabilirler. Başka bir yöntemde bir şirket, Amazon'da satıcı hesabı açarak kendi mağazasını oluşturabilir ve ürünlerini listeleyerek Amazon kullanıcılarını çekebilir.

Amazon'da satıcı hesabı olan kullanıcılar, Amazon'un kendi gönderi sisteminden yararlanabilir ve ürünlerini kullanıcılara kendileri de gönderebilirler. Ayrıca Amazon üzerinden ürün satan kişiler de Amazon'un kendi reklam özelliklerini kullanarak kendi mağazalarının sayısını artırabilirler.

Neden Amazon mağazası açmalıyım?

Amazon, kullanıcı memnuniyeti ve müşteri hizmetleri konusunda itibara sahip şirketlerden biridir.Tabii ki güçlü bir şirket çünkü dünyanın en büyük online pazarlarından biri. Burada bir mağaza açmak ve ürünlerinizi burada listelemek, arkanızda güçlü bir şirket kurmanıza yardımcı olabilecek faktörlerden biridir. Daha sonraki bir aşamada Türkiye'ye yeni gelmiş olsa da birçok firma bundan faydalanacak ve Amazon kullanıcılarının burada kendi mağazalarını açmaları firmanızın yeni kanallar üzerinden satış yapmasını sağlayacaktır.

Amazon mağazası avantajları

Amazon üzerinden satış yapmanın en büyük avantajlarından biri, Amazon kullanıcılarının satın alacakları ürünlere ve alışverişe bağımlı olmaları ve buradan aldıkları hizmetlerden memnun kalacaklarını bilmeleri ve herhangi bir sorunla karşılaştıklarında Amazon'un onlara çözüm sağlayacağını bilmeleridir. Bu, şirket üzerinden güvenle alışveriş yapmanızı sağlayacaktır. Amazon'un altyapı, ödeme yöntemleri, gönderi yöntemleri ve kullanıcı dostu arayüzler gibi birçok güçlü özelliğinden de yararlanacaksınız. Ayrıca Amazon arama motorunun sayfa izinleri, arama sorgusundaki mağaza ve ürün sayfalarına ek faydalar katacaktır.

Amazon'da bir mağaza açtıktan sonra, hedef kitlenize orada tekrar tekrar ulaşmak için fırsatlar bulabilirsiniz. Ürün sayfasını doğru bir şekilde kurarak, kullanıcı sorgularını cevaplayabilecek bir sayfanız olduğunda, bu arama sorguları üzerinden tekrar tekrar satış yapabilirsiniz ve marka bilinirliğine veya reklama ihtiyaç duymayabilirsiniz

Amazon’un dezavatjları

Amazon'da birçok farklı satıcı olduğu için bu pazardaki rekabet de şiddetlidir. Benzer veya aynı ürünleri satan diğer firmaların rekabetinden sıyrılmak için ek reklam bütçesi ayırmanız, yüksek müşteri memnuniyetini sağlamanız ve ürün inceleme sayısını artırmanız gerekir. Bu, çok fazla enerji harcamanıza neden olacaktır.

Profesyonel bir satıcı hesabı açtığınızda, belirli bir aylık mağaza ücreti ödemeniz gerekir. Ayrıca satış sonrasında Amazon'a ürün kategorisine göre farklı komisyonlar ödemeniz gerekmektedir. Bu, karlılığınızın düşmesine neden olabilir. Müşteri ilişkilerinden sorumlu ve yöneten Amazon'un kendisi olduğundan, müşterilerinizle ilişkiler kurmak ve ardından onları yeniden konumlandırmak daha zor hale gelecektir. Bu, markanız için sadık bir kitle oluşturmanızı engelleyebilecek faktörlerden biridir. Amazon'da satış yaptığınızda, normal bir satıcı olarak görüneceksiniz ve başka bir satıcı aynı ürünü sizinkinden daha düşük bir fiyata satıyor gibi görünecek. Ayrıca, Amazon sizinle aynı ürünleri satmaya karar verirse, Amazon'un kendisiyle de rekabet etmeye başlayacaksınız. Bu, kendi marka kimliğinizi oluşturmanızı engelleyecek ve sadık bir kitle oluşturmanızı zorlaştıracaktır.

Amazon mağaza nasıl açılır?

Amazon'da bir mağaza açmak için önce bir satıcı hesabı açmanız gerekir. Bir satıcı hesabı oluşturduktan sonra ürünlerinizi Amazon'da listelemeye başlayabilirsiniz. Elbette, bir satıcı hesabı oluşturmak için bazı bilgileri girmeniz ve bazı belgeler sağlamanız gerekir.

Amazon mağaza açmak için gerekli belgeler nelerdir?

Amazon'da bir satıcı hesabı oluşturmak için aşağıdaki bilgi ve belgelere sahip olmalısınız: Satıcının hesap bakiyesi yetersiz olduğunda Amazon satış ücretlerini tahsil etmek için kullanılan kredi kartı bilgileri.

Telefon numarası: iletişim için gerekli.

Şirket tescil bilgileri: Şirketinizi kaydettirmek için, işletme türünü, şirket tescil numarasını,

Mersis numarasını: ve şirket adres bilgilerinin yanı sıra şirket vergi numarası bilgilerini seçmelisiniz.

İletişim bilgileri: Ana irtibat kişisinin kimlik bilgileri, doğum tarihi ve yeri ve cep telefonu numarası verilmelidir.

Banka hesap bilgileri: Satış geliri yatırmak için TL hesabı girmelisiniz.

Amazon mağazası ne kadar sürede açılabilir?

Satıcı hesabını açtıktan ve hesabınızı onayladıktan sonra ürünlerinizi Amazon'da listelemeye başlayabilirsiniz. Satış için Amazon'da mağaza açmak gerekli midir? Amazon'da satış yapmak için kişisel veya profesyonel bir satıcı hesabı açmanız gerekir. Maalesef mağaza açmadan satış yapma şansınız yok. Diğer bölümleri okuyarak mağaza açılış sürecini ve gerekli evrak ve belgeleri okuyabilirsiniz.

Amazon’da mağaza açmak ücretli mi?

Amazon'da profesyonel bir satıcı mağazasının aylık ücreti 99 TL'dir. Bu aylık mağaza fiyatlarına ek olarak, her satış için farklı kategorilerde komisyon indirimi yapılabilmektedir.

Amazon mağaza fiyatları - ürün listeleme

Amazon'daki ürün listede işlem yaparken herhangi bir ücret ödemeye gerek yok. Bir mağaza sahibi Amazon'da bir satıcı hesabı açtığında, "profesyonel satıcı" modeli için aylık bir ücret ve satış sonrası komisyon ödemesi gerekir.

Amazon komisyon oranları

Fotoğraf Makinesi %6

Cep Telefonları %6

Bilgisayar %6

Elektronik Ürünler %6

Elektronik Aksesuarlar %10

Kişisel Bakım Aletleri %10

Ev Gereçleri ve Dekorasyon %10

Ev ve Mutfak Ürünleri %10

Oyuncak ve Oyunlar %10

Kitap %10

Bebek Ürünleri (Kıyafet hariç) %10

Ofis Ürünleri %10

Spor %10

Amazon mağaza vergi süreci

Amazon'da mağaza açarak satış yaptığınızda, Türk vergi sistemi ve uygulamalarına uygun olarak vergi ödemekten sorumlu olacaksınız. İntenet üzerinden yapılan satışlar vergiye tabi olduğundan ve şirkette yaşadığınız için satılan ürünler ve kesilen faturalar için vergi ödemekten siz sorumlusunuz.

Amazon mağaza faturalandırma

Amazon'da ürün sattığınızda Amazon, satış paranızı hesabınıza yatırarak 14 gün içinde size bir fatura kesecektir. Bu faturaları satıcı hesabı üzerinden takip edebilirsiniz.

Dijital pazarlama ve SEO

Amazon'da bir mağaza kurduğunuzda, ürünlerinizi burada listelemek yeterli değildir. Bu nedenle dijital pazarlama ve SEO çalışmalarına yatırım yapmak, ürünlerinizin görünürlüğünü artırarak satışlarınızı artırmanıza yardımcı olacaktır. Amazon Reklamcılığı: Amazon, kendi platformunda ürünleri öne çıkarmanıza izin veren bir PPC reklam modeline sahiptir. Bu reklam modellerini kullanarak rekabette öne çıkabilir, ürünlerinizin kullanıcıların arama sorgularında daha üstte görünmesini sağlayabilirsiniz. AdWords çalışır: Bir AdWords kampanyası oluşturarak, Google üzerinden Amazon mağazasındaki ürün sayfalarına reklam verebilirsiniz. Bu reklamlar sayesinde ürünlerinizin Amazon'daki görünürlüğünü artırabilir ve bu kampanyalar aracılığıyla satışlarınızı artırabilirsiniz.

Sosyal medya araştırması: AdWords kampanyaları gibi sosyal medya hesaplarınız üzerinden bu kanallar için özel kampanyalar oluşturabilir, kullanıcıları Amazon'daki mağazalara yönlendirmek için reklam kampanyaları gerçekleştirebilirsiniz. SEO araştırması: Amazon'a yüklediğiniz ürünlerin arama sorgularına daha iyi yanıt vermesini sağlamak için ürün sayfasında temel SEO çalışması yapmanız faydalı olacaktır. Anahtar kelimeleri ürün sayfasının başlığında geçirmek ve detaylı bilgileri (ürün adı, modeli, rengi ve boyutu gibi) paylaşmak çok faydalı olacaktır. Ürün açıklamasını orijinal şekilde hazırlayın ve kullanıcılara teknik detaylarla mümkün olduğunca fazla bilgi verin, bu sadece alıcının satın alma kararını etkilemekle kalmaz, aynı zamanda sayfanın değerini de arttırır. Yüksek kaliteli ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflar (ürün açıklamasındaki diğer fotoğraflar dahil) kullanmak ve bu sayfalara ürünle ilgili videolar eklemek, sayfanın değerini daha da artırmanıza yardımcı olacaktır.

IdeaSoft Amazon entegrasyonu

IdeaSoft müşterileri Amazon'da bir mağaza açmak istediklerinde Amazon'u IdeaSoft API ile entegre edebilir ve Amazon mağazalarındaki e-ticaret sitesinde ürünleri kolayca ve hızlı bir şekilde listeleyebilirler. Bu entegrasyon ile ihtiyacınız olan ürünleri listeleyebilir, bu ürünleri ilgili kategorilerle eşleştirebilir, envanter ve ürün güncellemelerini otomatik olarak gerçekleştirerek Amazon mağazanızı yönetebilirsiniz. Sadece Amazon'da veya diğer pazarlarda bir mağaza açmak, işinizi büyütmek ve herkesçe tanınmak için yeterli değildir. Amazon gibi bir pazarda marka yaratmak imkansız, sadık müşteriler edinmek de zor. Bu nedenle kendi markanızı oluşturarak işinizi büyütmek için kendi e-ticaret sitenizi açmanız oldukça faydalıdır.

Kendi e-ticaret sitenizi açmanın bir yolu, kullanıma hazır bir e-ticaret altyapısı yazılım paketi kullanmaktır. Bu hazır paketler, size web sitenizin temel yapısını sağlayabilir ve çevrimiçi satışa hızlı bir şekilde başlamanıza yardımcı olmak için ürünlerinizi web sitenizde listeleyebilir. Elbette birçok farklı e-ticaret yazılım paketi var ve size en iyi çözümleri ve hizmetleri sunabilecek yazılım paketini bulmak için birçok konuya dikkat etmeniz gerekiyor. Bir e-ticaret yazılım paketi seçerken, aşağıdaki konulara özellikle dikkat etmek faydalı olacaktır: Ürün ve envanter yönetimi araçları: Bir e-ticaret sitesinde ürünleri kolaylıkla yönetebilmeli, ürün güncellemeleri yapabilmeli, fiyatları kontrol edebilmeli ve farklı kategorilere etkili bir şekilde ürün atayabilmelisiniz ki, kullanıcılar ürünlerinizi kolayca bulabilir. Bu nedenle seçtiğiniz yazılım paketinde ürün yönetim araçları çok önemlidir.

Online pazarlarla uyumluluk: Farklı satış kanalları oluşturmak için bir online pazarda mağaza açmak istediğinizde, seçtiğiniz e-ticaret altyapı paketi bu entegrasyonları sağlamalıdır. Bu sayede ürünlerinizi bu kanallarda listeleyebilir ve ardından daha kolay ve hızlı bir şekilde satabilirsiniz. SEO uyumluluğunu bulun: Seçtiğiniz altyapı, arama motorlarında da iyi performans göstermeli ve size SEO'nun çalışmasına yardımcı olacak bir dizi araç sağlamalıdır. Bu şekilde, sitenize doğal olarak daha fazla trafik çekerek satışları artırabilirsiniz. Blog ve e-posta yönetim araçları: E-ticaret sitelerinde blog ve e-posta pazarlama faaliyetleri yürütmek için altyapınızın da bu sistemleri desteklemesi gerekir. Bu uyumluluğun olmaması, müşterilerinizi veya hedef kitlenizi çekmek için gerekli içeriği ve e-posta pazarlama araştırmasını yapmamanıza neden olacaktır.

Kargo yönetimi araçları: Altyapı paketiniz kargo yönetimini de kolaylaştırmalıdır. Sitedeki siparişleri görüntüleyerek hangi ürünlerin hangi müşterilere ulaştığını ve kargo sürecini takip edebilmelisiniz. Ayrıca altyapı sistemini sağlayan firmanın nakliye firması ile anlaşması var, bu da malları daha uygun fiyata sevk etmenize imkan tanıyarak maliyetlerin düşürülmesine yardımcı oluyor. Altenatif bir ödeme sistemine sahip olun: İntenette en çok kullanılan ödeme sistemi kredi kartı olsa da, bir e-ticaret sitesinde farklı bir ödeme sistemi altenatifi kullanmak, genel kapsamda olmayan ve çözüm arayanlara yardımcı olabilir. sitenizde alışveriş İnsanlar. Seçtiğiniz altyapı paketinin farklı ödeme yöntemlerini desteklediğinden ve size farklı bankalardan Sanal POS çözümleri sağladığından emin olmalısınız.

Müşteri destek hizmetleri: Ayrıca, seçilen altyapı sağlayıcı şirketin gerekli tüm konularda derhal müşteri desteği sağladığından emin olmalısınız. Web sitenizle ilgili bazı sorunlar varsa, sağlayıcı şirket ile iletişime geçebilmeli ve soruna bir çözüm bulabilmelisiniz. Veri raporlama ve istatistiksel izleme: E-ticaret sitesinde meydana gelen faaliyetleri de yakından izleyebilmelisiniz. E-ticaret yazılım paketinin farklı istatistiksel verileri (öneğin, web sitesi ziyaretleri, web sitesi ziyaretçileri ve satış verileri) raporlama yeteneği, işinizi daha iyi yürütmenize yardımcı olabilir. Sosyal medya uyumluluğu: Seçtiğiniz altyapının sosyal medya entegrasyonu da var ki bu da sosyal medya pazarlama araştırması yapmak ve sosyal medya hesaplarınızı web sitenizde görüntüleyerek bu hesaplara ziyaretçi çekmek için önemli bir detay. Bu entegrasyonlar sayesinde bir Facebook mağazası açabilir veya Instagram üzerinden satış yaparak kendiniz için yeni bir satış kanalı oluşturabilmektesiniz.

Fiziksel mağazanızı intenete taşımak ve online pazarda kendi mağazanızı karlı bir şekilde açmak istiyorsanız Ideasoft e-ticaret altyapı paketini inceleyebilir ve farklı Online mağazayı hızlı ve kolay bir şekilde açabilmek için çözümler arasından ihtiyacınıza uygun paketi seçin. Satış öncesi ve satış sonrası hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak ve paket ihtiyaçlarınızı sormak için uzman e-ticaret hattı 0850 532 0 333'ü arayabilirsiniz. 15 günlük demo talep ederek ve e-ticaret altyapı paketimizdeki çözümlere erişerek hizmetlerimizi test etmeye başlayabilirsiniz.