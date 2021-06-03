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Altın ve dolar fiyatları için yatırımcılardan flaş tahmin!

Son zamanlarda rekor kıran altın fiyatları ile birlikte yükselişini sürekli sürdüren dolar kuruyla ilgili yatırımcılardan flaş bir tahmin geldi. Peki, altın ve dolar yatırımı için ne yapmalı? Uzmanlar ne diyor? İşte tahminler..

03 Haziran 2021 Perşembe 13:35
Altın ve dolar fiyatları için yatırımcılardan flaş tahmin!
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Vakıf Yatırım uzmanları tarafından hazırlanan bir raporda sabah 8.59 seviyesinden işlem gören doların kısa vadede 8.67 ve 8.77 direnç oranında, 8.58 ve 8.50 destek oranında izlenebileceği belirtilirken, Cuma günü Türkiye'nin kredi notuyla ilgili son değerlendirmelerini açıklayacak olan Moody's cephesinden gelecek son raporların önemli olacağı belirtildi. Uzmanlar ayrıca küresel alanda ise PMI verileriyle birlikte ABD'nin istihdam verilerinin fiyatlamalar açısından etkili olacağını da söyledi.

Ons altında yukarı yönlü yükselişler her ne kadar devam etse de 1.900 üzerine çıkan yükselişlerin bir ivme kaybına uğradığını belirten yatırım uzmanları teknik anlamda aşırı alım bölgesindeki altının kar satışlarının 1.875 ve 1.850 destek kapsamında izlenebileceğini ifade ettiler. 

Gedik Forex'in yatırım uzmanları tarafından yapılan değerlendirmelerde ise ons altın 1900 dolar seviyelerinde tutunduğu ve ABD'nin son 10 yıllık tahvillerindeki faizinin sakin seyrinden dolayı da kurdaki yatay görünümün altını desteklediği belirtildi. Fed'in sunduğu politikaya dair de belirsizlikler gündeme gelmesinin de risk iştahı çok güçlü kalamadığını gösterdiğini ifade eden uzmanlar altının kendisini sürekli beslediğini fakat tahvil faizlerindeki görünümde de altına karşı yapılan baskılarda yükseliş ivmesi yalayamadığını söylüyorlar.


Son Güncelleme: 03.06.2021 13:35
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