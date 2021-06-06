İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...

Altın hesabı nedir, nasıl açılır? Haziran 2021 Vadeli ve vadesiz altın hesabı ile avantajlı bankalar hangileridir?

Yazarlarımızın yeni ayrıntıları ile kaleme almaya devam ettikleri Altın hesabı nedir, nasıl açılır? Vadeli ve vadesiz altın hesabı ile avantajlı bankalar hangileridir? haberinin güncel gelişmelerini öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 6 Haziran 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

06 Haziran 2021 Pazar 20:44
Altın hesabı nedir, nasıl açılır? Haziran 2021 Vadeli ve vadesiz altın hesabı ile avantajlı bankalar hangileridir?
Takip Et:

Pandemi süreci ile birlikte artışa geçen altın fiyatları gün geçtikçe daha da artmaya deva ediyor. Korona virüsün çıktığı günden itibaren yükselemeye başlayan altın fiyatları, bir dönem duraksasa da yükselişini sürdürüyor. Altın fiyatlarının rekora koştuğu şu günlerde yatırım yapmak isteyenlerin en çok dikkatini çeken yatırım aracı da şüphesiz altın oldu. Tarihi rekor kıran altının gramının 500 TL'yi bulması planlanıyor.

Geçmişte birçok kişi tarafından yastık altı yatırım aracı olarak çokça kullanılan altın gelişen teknoloji ve bankalarla iç içe geçen hayatımız neticesinde artık bankalarda saklanıyor. Yatırım yapacak kişiler için çeşitli hesaplar sunan bankalar, altın hesabı ile de vatandaşların kolayca altın yatırımı yapmalarını da sağlıyor.

Altın hesapları insanlara kolayca yatırım yapma şansı sağlarken, aynı zamanda kişilerin altınlarını nerede saklayacakları derdine de son veriyor. Yükselen altın fiyatının daha da artması beklenirken, bu neticede altın alarak yatırım yapmak isteyen kişiler bankaların altın hesaplarını incelemeye başladı.

Türkiye Finans içerisindeki target uygulaması

Türkiye’de uzun sürelerdir uygulanan uygulamalardan birisi olan Target, yatırım yapmak isteyen kişilere 24 saat boyunca altın alma hizmeti sunuyor. Diğer bankalara nazaran bazı farkları olan uygulama sayesinde kişiler yerinden kalkmadan kolayca yatırımlarını tüm gün boyunca yapabiliyor.

Ziraat Bankası üzerinden altın hesabı detayları

Türkiye’nin en çok tercih edilen bankalarından birisi olan Ziraat Bankası altın hesabı konusunda iki farklı seçenek ile müşterilerine hizmet vermektedir. Vadeli ve vadesiz altın hesabı adı altında hizmet veren kamu bankası, müşterilerine kolayca yatırım yapma şansı sağlıyor. Vadesiz hesaplardan komisyon alan banka, vadeli altın hesaplarından ise komisyon almamaktadır.

Enpara altın hesabı detayları

QNB Finansbank’a bağlı olan online banka Enpara altın hesabı kampanyaları ile diğer bankalara göre müşterilerine daha çok avantaj sağlamaktadır. Açılan hesapta yapılan altın işlemlerinde diğer bankalara göre daha az komisyon alan banka bu sayede müşterilerin daha çok kazanç sağlamasını sağlıyor.

Vakıfbank altın hesabı detayları

Kamu bankalarından birisi olan Vakıfbank, altın hesabı açtırmak isteyen kişilere bu işlemden herhangi bir ücret istemiyor. Ücretsiz olarak açılan altın hesabında kolayca altın alıp satabilen kişiler, altın alımlarında veya satımlarında ise komisyonlara bağlı kalmıyor. Komisyon uygulaması yapmayan banka bu yönüyle diğer bankalardan daha hesaplı oluyor.

Kuveyt Türk altın hesabı detayları

Diğer bankalar gibi altın hesabı konusunda birçok kampanya düzenleyen Kuveyt Türk bankasının en çok dikkat çeken kampanyası, yatırım olarak yapılan altınların fiziki olarak da istenilmesi halinde verilmesidir. Bu konuda müşterilerini cezbeden banka, belirli günlerde yaptığım kampanyalar ile birlikte karlı altın alışı ve satışı düzenlemektedir.

Neredeyse tüm bankalar altın hesabı açmaktadır. En fazla tercih edilen bankalar; Garanti, Kuveyt Türk, Yapı Kredi, Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve İş Bankasıdır. Altın hesaplar banka şubelerine gidilerek açılabilmektedir. Detaylı bilgiyi altın hesabı açtırmak istediğiniz bankanın müşteri hizmetlerini arayarak elde edebilir ve hesabınızı açabilirsiniz.


Son Güncelleme: 06.06.2021 20:44
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
QNB Finansbank 9 ay geri ödemesiz kredi başvurusu
QNB Finansbank 9 ay geri ödemesiz kredi başvurusu
Automata Network (ATA) nasıl kazanılır?
Automata Network (ATA) nasıl kazanılır?
Automate Network (ATA) coin nedir?
Automate Network (ATA) coin nedir?
Phuture coin nedir? PHTR Token açıklaması
Phuture coin nedir? PHTR Token açıklaması
2021 Traktör kredisi veren bankalar ve güncel faiz oranları
2021 Traktör kredisi veren bankalar ve güncel faiz oranları
Müzisyenlere 3000 TL destek başvurusu başladı mı? Müzisyenlere 3 bin TL destek ödemesi ne zaman ödenecek?
Müzisyenlere 3000 TL destek başvurusu başladı mı? Müzisyenlere 3 bin TL destek ödemesi ne zaman ödenecek?

Popüler Haberler

Evde bakım maaşı almak için nereye başvurulur? 2021 Evde bakım maaşı alma şartları
Süper emeklilik sistemi nedir? 2021 Süper emeklilik sistemi hakkında bilmeniz gerekenler
intibak zammı hangi emeklilere verilecek? Haziran 2021 gündemdeki intibak zammı son gelişmeleri neler?
Emeklilere seyyanen zam kimlere verilecek? Haziran 2021 emekliye seyyanen zam son dakika
Evde cilt bakımı yapmak için harika 5 maske tarifi 2021
Kadınlar için önerilen ve gören herkesin dikkatini çeken saç modelleri 2021
Hangi banka peşinatsız ev kredisi veriyor? 2021 Peşinatsız evin tamamına konut kredisi nasıl alınır?
Yıpranmış ve cansız saçlara nasıl bakım yapılır? Evde saç bakımı için özel karışımlar
Teşkilat dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Güz Masalı Dizisi Tekrarları Hangi gün yayınlanacak? Güz Masalı dizisi Saat kaçta yayınlanacak?
Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli kimdir? Gerçek adı ne? Furkan Palalı oynadığı diziler
Yunus Emre Kılınç kim, kaç yaşında? Yunus Emre Kılınç hayatı
SGK Yurtdışı Borçlanması nasıl yapılır? Gerekli Belgeler nelerdir?
Gönül Dağı dizisi Fikret kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ruhi Sarı kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Masum 438. bölüm Kanal 7 canlı izle – 3 Haziran 2021 Perşembe tek parça Masum yeni son bölüm izle
2021 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadardır? Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı görevleri
Sosyal Yardımlaşma kömür yardımı başvuru şartları nelerdir? 2021 kömür yardımından kimler yararlanabilir?
Ehliyet nasıl alınır? 2021 yeni ehliyet işlemleri
Gelir belgesiz anında kredi veren bankalar ve kredi limitleri
Kamu ve özel sektörde görevli diyetisyen maaşları ne kadardır? Diyetisyen çalışma saatleri ve 2021 güncel maaşları
Emekli maaşı yüksek olması için ne yapmalı? 2021 Emekli maaşını yüksek almanın yolları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.