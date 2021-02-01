Altın havalesi nedir? Hangi bankalar havale altın hizmeti verir?

Kuyumcuya gitmeden altın almak isteyen vatandaşlar, bankalardan altın alabiliyorlar. Altın havale adı verilen alışverişle, gram altın alım-satımı gerçekleşiyor. Bu şekilde alınan altınlar, alan kişinin hesabına havale yapılıyor. Kullandığınız bankadan, altın hesabı açarak kuyumcuya gitmeden altın alımı yapabilirsiniz. Altın hesabı açmak için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık altın alımları da, intenet üzerinden yapılabiliyor. Kuyumcuya gitmeden altınınızı alabilir, yatırımınızı yapabilirsiniz. İntenet bankacılığı üzerinden altın almak için, altın hesabınız olması gerekiyor. Herhangi bir bankadan altın hesabı açarak, altın havale adı verilen alışverişi gerçekleştirebilirsiniz. Bu yöntemle alacağınız altınlar, gram altın olarak satılıyor. Altın hesabınızdan altın almanız durumunda, hesabınıza havale yöntemiyle altın geçmiş oluyor.

Altın hesabı açmak için hem banka şubesine gidebilir, hem de intenet bankacılığı üzerinden bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlem için sizden herhangi bir ücret alınmaz. Yine bankanın cep şubesini arayarak da altın hesabı açtırabilirsiniz.

Havale altın alan kişiler bu altınlarını istedikleri zaman nakde çevirebilirler. Altınlar nakde çevirilirken, o günkü altın fiyatlarına göre işlem yapılır.

Havale altın hizmeti veren bankalar

Ziraat Bankası

Yapı Kredi

Garanti Bankası

QNB Finansbank

Akbank

Denizbank

Halk Bankası

TEB

Kuveyt Türk

Türkiye iş Bankası